San Juan (EP) 04 de Mar. – AbraPlata Resource Corp. (TSX.V: ABRA; OTCPK: ABBRF) («AbraPlata» o la «Compañía») se complace en anunciar que ha celebrado un acuerdo de opción (el » Acuerdo «), a través de su subsidiaria de propiedad absoluta, AbraPlata Argentina SA, para adquirir una participación del 100% en el proyecto La Coipita (» La Coipita «o» Proyecto «) ubicado en la provincia de San Juan, Argentina .

Este Acuerdo le da a AbraPlata la oportunidad de agregar una propiedad atractiva, poco explorada, a escala de distrito a su cartera de exploración. El proyecto está ubicado en el prolífico cinturón epiférmico-pórfido Mioceno y alberga múltiples objetivos de pórfido de cobre-oro listos para perforación que han sido identificados en trabajos de exploración anteriores. AbraPlata cree que el Proyecto será de interés para las grandes compañías mineras y tiene la intención de buscar un socio estratégico para avanzar en el proyecto La Coipita, mientras que la Compañía mantiene su enfoque principal en explorar y avanzar en el proyecto de plata y oro Diablillos.

Aspectos destacados del proyecto

– Gran proyecto de 51,550 hectáreas estratégicamente ubicado dentro del prolífico cinturón epiférmico-pórfido Mioceno, uno de los cinturones de cobre-oro más dotados del mundo.

– Ubicado aproximadamente a 16 km al norte del depósito Los Azules (McEwen Mining Inc.) y a 90 km de Los Pelambres (60% Antofagasta PLC) (1) que se encuentra al otro lado de la frontera en Chile

– Dos sistemas de pórfido Cu-Au (Mo) parcialmente expuestos y evidencia de al menos otros tres sistemas de pórfido mal expuestos

– La perforación histórica intercepta hasta 127m @ 0.42% Cu y 0.22 g / t Au, incluyendo 41m @ 1.08% Cu y 0.35g / t Au (2) de la perforación superficial en el objetivo de alta sulfuración de Yareta.

John Miniotis , presidente y CEO de AbraPlata, comentó: «Nos complace agregar el muy atractivo proyecto La Coipita a nuestra cartera. La transacción no implica la dilución de acciones y un pago en efectivo por adelantado relativamente pequeño, a cambio de una opción para adquirir un 100 % de interés en una vasta propiedad con potencial a escala de distrito en uno de los cinturones geológicos más dotados del mundo. Esta adquisición oportunista nos permite mejorar aún más nuestra cartera de proyectos mientras conservamos nuestro balance para continuar avanzando en el proyecto Diablillos, que sigue siendo nuestro principal atención.»

Resumen de Transacciones

La Compañía celebró el Acuerdo de Opción con un propietario privado independiente (el «Vendedor»). Para ejercer la opción de adquirir una participación del 100% en el Proyecto, la Compañía debe completar los siguientes pagos:

Sincronización Pagos (US $)

Pagado al firmar $ 65,000

12 meses $ 100,000

24 meses $ 200,000

36 meses $ 400,000

48 meses $ 1,000,000

60 meses $ 2,500,000

Según los términos del Acuerdo de Opción, el Vendedor retendrá una regalía de retorno de fundición neta de 1.10% (la «Regalía NSR»). AbraPlata ha asignado a Altius Resources Inc. (una subsidiaria de propiedad total de Altius Minerals Corporation TSX: ALS) un derecho exclusivo de recompra de regalías por US $ 3,000,000 en cualquier momento durante el plazo del acuerdo de opción, o US $ 5,000,000 a partir de entonces hasta el inicio de construcción del Proyecto.

Descripción de La Coipita

El gran proyecto de 51.550 hectáreas se encuentra en la parte occidental del departamento de Calingasta, ubicado en la provincia argentina de San Juan, amigable para la minería, adyacente a la frontera con Chile. El acceso al área es a través de Calingasta, la ciudad más cercana, a lo largo de 125 km de camino sin asfaltar hasta el proyecto de pórfido Cu-Mo de Los Azules (Recurso Indicado de 962 Mt @ 0.48% Cu) (1) y luego al norte por un camino de tierra hacia el Proyecto La Coipita Cu-Au. La elevación a través de la propiedad oscila entre 3.500 y 4.500 msnm con relieve moderado a alto.

El proyecto se encuentra dentro del cinturón de pórfido-epitermal del Mioceno de Argentina y Chile. A mediados del Mioceno, el área desarrolló un arco magmático activo, en su lado occidental, y un entorno extensional de arco posterior, hacia el este. Contemporáneo con la deposición de rocas volcánicas / volcánicas fue el emplazamiento de pórfidos Cu-Mo-Au y / o sistemas epitermales Au-Ag (Cu) (por ejemplo, Los Pelambres / El Pachón Cu-Mo pórfido, Los Azules Cu-Mo pórfido, El Indio / Veladero / Pascua Lama HS Au cluster).

El trabajo previo de exploración en el Proyecto fue completado por subsidiarias de las siguientes compañías: Viceroy Resource Ltd (1995-1997), Vale SA (2007-2009) y Teck Resources Ltd (2009-2016). Se han identificado numerosas áreas objetivo en el Proyecto a partir del trabajo anterior. El único objetivo que se ha probado mediante la perforación es el objetivo Yareta, donde nueve (9) pozos de perforación RC estrechamente espaciados por un total de 1,984m fueron perforados por Viceroy en 1997. Los puntos destacados interceptados de cuatro pozos estrechamente espaciados (< 200m )

David O’Connor , Geólogo Jefe, declaró: «Estamos muy contentos de adquirir otra propiedad con un alto potencial de exploración que se encuentra en una jurisdicción amigable para la minería. Con esta transacción, ahora tenemos activos en 3 de los 4 más favorables jurisdicciones en América Latina , como Chile , San Juan y Salta, según las clasificaciones más recientes del Instituto Fraser «.

El Sr. O’Connor continuó: «Este proyecto encaja muy bien en nuestra cartera de proyectos de exploración en Argentina y Chile , que incluye el proyecto Arcas en Chile , en el que Rio Tinto tiene la opción de ganar un interés del 75% gastando US $ 25 millones en gastos de exploración. Muchos de los prolíficos cinturones mineros de Chile se extienden a Argentina , donde han sido subexplorados. Esto crea oportunidades emocionantes para AbraPlata, que tiene fuertes relaciones en Argentina debido a nuestra presencia local en el país. Oportunidades como La Coipita son prácticamente inexistentes -existente en Chile «.

(1) La mineralización contenida en propiedades cercanas no es indicativa de una mineralización similar encontrada en el Proyecto La Coipita

(2) Los resultados de simulacros históricos presentados en la tabla anterior no han sido verificados independientemente por la persona calificada para esta publicación, y siguen sujetos a una verificación independiente. Los resultados del simulacro se publicaron originalmente en un comunicado de prensa de Oro Belle Resources Corporation con fecha del 24 de junio de 1997. Oro Belle Resources Corporation era propietario del 50% en el momento del anuncio, a través de una subsidiaria de propiedad total que tenía una participación conjunta del 50%. .

La información técnica en este comunicado de prensa ha sido aprobada por David O’Connor P.Geo ., Geólogo Jefe de AbraPlata, y una Persona Calificada según lo definido por el Instrumento Nacional 43-101 Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales.

Acerca de AbraPlata

AbraPlata es una compañía de exploración minera con una cartera diversificada de proyectos de exploración de plata, oro y cobre en Argentina y Chile . La Compañía se enfoca en avanzar en su proyecto de plata y oro Diablillos, 100% de su propiedad, en la provincia argentina de Salta, amigable para la minería , que está muy avanzado, con más de US $ 35 millones gastados históricamente en exploración con perforación en curso y un pozo abierto inicial El PEA se completó en 2018. La Compañía está dirigida por un equipo directivo experimentado y cuenta con accionistas de apoyo a largo plazo, incluidos Altius Minerals y SSR Mining. Además, AbraPlata posee el proyecto Arcas en Chiledonde Rio Tinto tiene la opción de ganar hasta un 75% de interés financiando hasta US $ 25 millones en exploración. AbraPlata aparece en el TSX-V bajo el símbolo «ABRA».

Declaraciones de precaución

Este comunicado de prensa incluye ciertas «declaraciones prospectivas» bajo la legislación de valores canadiense aplicable. Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones y suposiciones que, si bien se consideran razonables, están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados reales y eventos futuros difieran materialmente de los expresados o implícitos por tales declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones que abordan planes, actividades, eventos o desarrollos futuros que la Compañía cree, espera o anticipa que ocurrirán o pueden ocurrir son información prospectiva. No se puede garantizar que tales declaraciones sean precisas, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. La Compañía niega cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto según lo exija la ley.

