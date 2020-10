SHARE ON:

—

Buenos Aires (EP), 20 de Octubre 2020. El precio del litio, cuya explotación demandó fuertes inversiones en provincias del Noroeste durante los últimos años, se mantiene en un nivel inferior al de agosto y casi 43% por debajo del registrado en 2019, señaló el informe mensual de coyuntura de la Secretaría de Minería de la Nación.

A mediados de septiembre en Asia los precios, tanto del hidróxido de litio como del carbonato de litio, cayeron 7%, “poniendo fin a más de dos meses de estabilidad”, precisó el análisis oficial.

El valor del mineral se ubicaba un año atrás en US$ 11.750 la tonelada; cayó a US$ 7.250 en agosto, cuando la pandemia de coronavirus y la recesión consecuente ya afectaban a todo el planeta; y volvió a descender hasta US$ 6.750 en las últimas semanas, según los reportes del London Metal Exchange (LME).

En China, por su parte, el precio del carbonato de litio grado de batería “se mantuvo firme, respaldado por la puja entre una mayor cantidad de operaciones”, indicó el informe de la Secretaría de Minería.

Mientras, en Europa y EE.UU. los precios al contado del litio de grado de batería también se mantuvieron estables, después de registrar algunas pérdidas hacia fines de septiembre.

Más recientemente, los anuncios realizados en el Tesla Battery Day, organizado a fines del mes pasado por el fabricante estadounidense de autos eléctricos, “sumaron incertidumbre al mercado en torno de baterías más eficientes con menor cantidad de insumos minerales”.

El empresario Elon Musk anunció en esa oportunidad que Tesla diseñará nuevas celdas que proporcionarán cinco veces más energía, seis veces más potencia y 16% más de autonomía en los vehículos.

Si bien no se brindaron mayores precisiones, los analistas del mercado automotor señalan los avances en el desarrollo de la nueva batería del millón de millas, que sería además virtualmente infinita, con una vida útil de 1,7 millón de kilómetros.

En la Argentina las principales minas de litio en producción son las de Fénix (Catamarca), Olaroz y Cauchari (ambas en Jujuy), mientras otro conjunto de proyectos se encuentran en construcción o en estudio de factibilidad.

Fuente: Telam