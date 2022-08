SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 15 de agosto 2022. Existen 13 yacimientos en producción y otro centenar en diferentes etapas de construcción y exploración. Los principales son de oro, plata, cobre y, la “vedette” del mercado, el litio. La mirada de la industria y la tensión con el ambientalismo.

La semana pasada, durante la fiesta de la Pachamama en Laguna Blanca, provincia de Catamarca, el gobernador Raúl Jalil y su invitado principal, el presidente Alberto Fernández, debieron tomar nota de reclamos inesperados. Se hallaban junto a ellos representantes de las corporaciones mineras internacionales que explotan litio allí entre salares, en una zona codiciada del mundo, conocida justamente como «triángulo del litio». Tenía que ser una celebración, de la cultura y del aparente progreso que promueve la explotación de los recursos naturales, y de veras que lo fue. Pero una protesta de activistas anti mineros y descendientes de los pueblos originarios alteró por un momento la agenda del día.

Levantaban la bandera de colores que representa a la diversidad de los pueblos. Les pedían regulación a los funcionarios. Estado presente. No que los recursos se rematen al mejor postor y sin beneficios aparentes para las comunidades y para el país. Planteaban que no puede haber minería sin cuidado del Medio Ambiente. Se les prometió que todas esas cuestiones son atendibles y en efecto son atendidas con rigurosos estudios de impacto ambiental antes de dar luz verde a cada proyecto. El acto siguió con normalidad.

La anécdota sirve para ilustrar algo que se reitera en todo el territorio, prácticamente sin matices diferenciales. Detrás del proyecto minero, siempre existe tensión con el ambientalismo creciente. Es la disrupción ecologista, que marca cada vez con mayor ímpetu los escenarios en los que se desenvuelve una industria pujante en la Argentina. En la mayoría de los casos, esos reclamos no llegan a obturar los proyectos. Pero está claro que se trata de escenarios frecuentes, que otros países, como Chile, por caso, parecen haber resuelto y Argentina todavía no.

Más allá de ese punto, la Argentina comparte la cordillera de los Andes con Chile, por lo que puede presuponerse que ambos países tienen recursos mineros casi similares. Sin embargo, Chile exporta actualmente 20 veces más minerales que la Argentina (exportó U$D 62.000 millones en 2021, contra U$D3.300 millones de Argentina). Algo que, según los empresarios del sector, es una pauta concreta del potencial de crecimiento que tiene la minería en el país.

Exportaciones: Argentina vs. Chile

Por supuesto que, en relación con el país vecino, la Argentina tiene una industria minera joven. Actualmente existen 13 yacimientos en producción. Además de otro centenar de proyectos en carpeta, de los cuales 18 están en construcción (12 de oro, 3 de plata, 2 de litio y uno de carbón), y 95 proyectos entre construcción y exploración avanzada.

Se trata de una de las pocas actividades económicas, que -actualmente- tiene la posibilidad de sumar divisas al país. Su posicionamiento en el mapa de los destinos de inversión se está viendo potenciado por el contexto internacional y las perspectivas para la demanda de minerales que se abren a partir del cambio de paradigma energético en el que juegan el avance de la electromovilidad y las energías limpias. Se estima que ambas van a multiplicar por seis la demanda de minerales, en particular, la del cobre y la del litio. Precisamente, los dos minerales de los cuales la Argentina tiene importantes reservas.

Yacimientos más importantes

Como sector, el año pasado, la minería generó aportes al Estado por US$100.000 millones y produjo exportaciones por US$3.300 millones ya que fue el segundo mayor aportante neto de divisas al país, junto con el agro y la tecnología.

Situación de los distintos proyectos

Entre los proyectos que están en operación, los más importantes en cuanto al volumen de exportaciones son Veladero, en la provincia de San Juan (oro y plata), operado por la canadiense Barrick Gold y que tendrá una ampliación por US$ 140 millones; Cerro Vanguardia, operada por la minera Anglogold y Cerro Negro, por la empresa Newmont. También están en operación los proyectos de litio de Olaroz. a cargo de la minera AllKem y Fénix, operado por la firma Livent.

Barrick Gold es una compañía de renombre. Su nombre es clave en lo fue años atrás el proceso político que derivó en la sanción de la ley de glaciares. La norma tuvo idas y venidas y se llegó a hablar de «veto Barrick», cuando Cristina Kirchner, siendo presidenta, vetó la legislación en un claro movimiento tendiendo a beneficiar a la industria minera. Por el proyecto Pascua Lama, primero, y Veladero, después, Barrick ha debido enfrentar en varias ocasiones lo reclamos de comunidades cercanas por controversias con el manejo ambiental. Denuncias por diferentes situaciones de derrames, la han llevado a tener que dar explicaciones antes a las autoridades una y otra vez. Pero Veladero sigue teniendo una preponderancia crucial en el mapa de proyectos activos de Argentina.

Entre los proyectos que todavía no producen pero están en etapa de factibilidad, construcción o ampliación, se alinean Cauchari Olaroz, a cargo de la minera china Jiangxi Ganfeng Lithium y otros proyectos de cobre como Agua Rica, operado por Yamana, El Pachón a cargo de Glencore y Taca Taca, de FQM.

Agua Rica, cuya cabecera es la ciudad Catamarqueña de Andalgalá, es otro de los emprendimientos que registra tensiones y animosidad por parte de ambientalistas y comunidades originarias. Contra la minera Yamana, de capitales canadienses, llegó a haber pequeñas puebladas en aquella ciudad del norte argentino. Un número nutrido de vecinos, reunidos en diversas asambleas, denuncias que están en riesgo el aire y el agua de la región. Pero el proyecto sigue adelante, en etapa de construcción, con luz verde del estado provincial y de la Secretaría de Minería de la Nación.

Principales proyectos

Además existen otros proyectos en vistas a ser explotados próximamente. Es el caso de Josemaría (San Juan), con una inversión de US$ 4.200 millones, la minera china Zijin Mining Group que construirá una planta de carbonato de litio en el proyecto Tres Quebradas con una inversión de US$ 380 millones, y otra inversión prevista en Cerro Vanguardia (Santa Cruz), por US$ 170 millones hasta 2023.

Según un relevamiento de la consultora Abeceb, al escenario se suman los proyectos MARA (en Catamarca) una vez que la minera Gold Fields anunció el acuerdo de adquisición de Yamana Gold, propietaria de este activo junto con Glencore y Newmont. Y la mina Mariana (en Salta) donde Gangfeng anunció el inicio de la construcción del proyecto de litio que implicará una inversión de US$ 600 millones.

Según la CAEM, la puesta en marcha de los proyectos más avanzados permitiría al país triplicar sus exportaciones anuales, llegando a U$S12.000 millones si se mantiene el contexto. Se estima además un potencial de inversión de U$S 20.000 millones para los próximos 10 años, si se dan las condiciones locales y del mercado internacional.

Ganancias económicas que deja la minería

La actividad es fundamental en la economía de algunas provincias, no solo por la cantidad de puestos de trabajo que genera (unos 85.000) sino también por la alta participación de las exportaciones en las provincias dotadas con los minerales. Por ejemplo, en la provincia de Catamarca, las exportaciones mineras explicaron -en el primer trimestre de este año- el 90,4% del total; en Jujuy el 78,0%; en San Juan el 76,6% y en Santa Cruz, el 91,7%, según Abeceb.

Los principales recursos

1) Litio: fue el sector minero más dinámico de este último año, motorizado por la demanda de la industria automotriz y de la electrónica. La Argentina tiene la segunda mayor reserva a nivel mundial y es actualmente el cuarto productor internacional. Y esto con solo dos proyectos en operación. Se prevé que el país incremente su capacidad productiva alcanzando las 120 mil toneladas de carbonato de litio equivalente para 2024. Esto se dará gracias a las ampliaciones de los dos proyectos en funcionamiento y de la puesta en marcha de un nuevo yacimiento que se sumaría en el segundo semestre de este año. Tras esto, en el corto y mediano plazo se irán incorporando una decena de proyectos que vienen avanzando en firme.

2) Cobre: En este metal, evolucionan en firme los proyectos en la zona de Cuyo. Teniendo en cuenta los cuatro proyectos más avanzados, y suponiendo que se mantengan las condiciones de mercado, Argentina podría ubicarse entre los primeros 10 productores de cobre del mundo, señalan en la cámara del sector. Los proyectos más importantes son Taca Taca, El Pachón, Agua Rica, Los Azules y Josemaría.

3) Oro: A partir del año 2006 el oro se consolidó como una fuente importante de divisas para el país. Y, en 2021, fue la principal exportación del sector a nivel local. Dos de las 25 mayores minas de oro del mundo se ubican en la Argentina, la de Veladero en San Juan y Cerro Negro en Santa Cruz. Ambos, con proyectos de extender su vida útil.

Principales recursos del país

La minería fue uno de los 3 únicos sectores (junto con el agro y la informática) que aportaron divisas al país durante 2021.

3) Plata: Argentina es un productor histórico y en la actualidad se ubica en el décimo lugar entre los productores a nivel mundial, con muy buenas perspectivas en relación a cinco proyectos que se encuentran en etapa de exploración avanzada o factibilidad. Como Joaquín, Virginia, Lejano (Santa Cruz), Navidad (Chubut), El Quevar (Salta). Y en oro el país tiene 2 de las 25 mayores minas del mundo. Veladero en San Juan y Cerro Negro en Santa Cruz. Al igual que Lindero, Cerro Vanguardia, Gualcamayo, Farallón Negro y Don Nicolás.

