Chubut (EP), 05 de noviembre 2021. Pese a tener dictamen favorable de Comisión, la Legislatura nunca bajó al recinto el proyecto de Desarrollo Productivo que impulsa el Gobierno y que incluye la zonificación minera.

El gobernador Mariano Arcioni sostuvo que la oposición lo demora «por oportunismo político» en el contexto de elecciones. Además resaltó que no sólo sería de vital importancia para la Meseta, sino también para Trelew que es la ciudad con mayor desempleo de la provincia.

Arcioni concedió una entrevista a la revista La Tecla Patagónica, donde explicó que su gestión proyecta a mediano y largo plazo. «Tenemos proyectada la provincia en las cuatro Comarcas. La del Golfo (San Jorge), netamente petrolera y metalmecánica. La Andina, donde trabajamos muy fuerte en producción, por ejemplo, fruta fina, turismo, vitivinicultura; y hemos anunciado el Polo Tecnológico. La del Virch, donde tenemos pesca, aluminio, turismo. Y, la Meseta Central, donde hemos desarrollado el proyecto de zonificación minera. Además, Trelew, la ciudad hoy más complicada en cuanto al desempleo, va a servir de apoyo logístico para el desarrollo productivo», detalló.

En concreto, sobre el proyecto de zonificación minera que aún no discuten los diputados en la Cámara, sostuvo que «nuestra posición es clara y la hemos fundamentado a través de debates, foros académicos y científicos, siempre con el foco puesto en el cuidado del medio ambiente».

Repasó el Gobernador que «la Legislatura lo trató en comisión y salió el despacho favorable. No veo el motivo de la demora en el tratamiento. Creo que hay oportunismo político, han dicho que es un tema para después de la elección. ¿Por qué? ¿Por qué no muestran a la sociedad cuál es su posicionamiento? Por sí o por no, la discusión tiene que darse, porque no podemos estar jugando con las esperanzas de las personas que quieren una fuente laboral. Los intereses de Chubut están por encima de todo y no se negocian. No se tocan».

Incluso el mandatario provincial hizo hincapié en señalar que el Gobierno Nacional también está a favor de una minería sustentable, como lo expresó el presidente Alberto Fernández en un encuentro con el primer ministro de Canadá en la cumbre del G-20. «Si uno escucha al ministro (Matías) Kulfas, acompaña el desarrollo productivo. También Alberto Fernández, aunque aclaró que la decisión es de la provincia. No sé por qué el peronismo no quiere discutirlo, habría que preguntarles a ellos», dijo Arcioni.

Fuente El Chubut