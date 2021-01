—

Catamarca (EP), 12 de Ene 2021. Tras el fallo de la Corte el mandatario salió a respaldar los reclamos de los vecinos de los Valles Calchaquíes.

El fallo de la Corte de Justicia de Catamarca, fue un cachetazo para los vecinos de Andalgalá. La declaración de inconstitucional a la ordenanza 09/16 del municipio que prohibía la explotación minera a cielo abierto fue un baldazo de agua fría para la comunidad. El gobernador Raúl Jalil sostuvo que el fallo fue ajustado a derecho, porque la responsabilidad de legislar en materia minera corresponde a los estados provinciales. No obstante, les aclaró a los titulares de la minera Agua Rica, que la explotación no se llevará a cabo si no hay garantías de que no se afectará al medioambiente.

“Yo hablé con el intendente de la localidad, Eduardo Córdoba, y le dije que yo me encargo de lo mío. La Constitución Provincial dice que Catamarca tiene que promover la minería, incluso hasta de la refinería habla. Y con respecto al medioambiente es un tema donde se debe presentar el Informe de Impacto Ambiental, sea Agua Rica, Livent o los proyectos que están en la puna”, señaló el mandatario al ser consultado sobre el polémico falle del tribunal supremo de justicia de la provincia.

No obstante, aún falta que Agua Rica haga el informe de impacto ambiental. Los últimos que había presentado antes de que se judicialice la explotación fueron bastante cuestionados. Ahora, luego de tantas idas y vueltas, se estima que los inspectores serán bastante estrictos con la empresa. La minera debe demostrar que la explotación no afectará al medioambiente, ni a la vida cotidiana o al desarrollo cultural de la región. “Los proyectos que tengan el impacto favorable se van a hacer y los que no lo tengan no se van a hacer”, señaló Raúl Jalil.

Jalil, también se refirió a una posible ausencia de consenso social que pareciera haber en Andalgalá respecto de Agua Rica, ya que, si bien hay un sector “prominero” que pide por la puesta en marcha del proyecto, hay otro importante sector que se manifiesta en las calles andalgalenses en contra de ese emprendimiento. En este sentido, el mandatario respondió que “ni Jesús Cristo tuvo consenso social. Pero acá (Agua Rica) tiene que tener el Impacto Ambiental (aprobado), ver que agua se va a usar y demás”.

Fuente: El Intransigente