Buenos Aires (EP), 24 de Mayo 2022.Al dirigir unas palabras en el acto de asunción de las autoridades de AOMA, Héctor Laplace, agradeció la presencia y acompañamiento de Héctor Daer, Secretario General de la CGT.

Seguidamente se refirió a quienes lo precedieron en la función dirigencial señalando que “corresponde agradecer enormemente a aquellos compañeros que estuvieron en el seno de nuestra organización”. Alertó que existen sectores que se encuentran agazapados y que “vienen por las conquistas de los trabajadores”. Además, puso de relieve el compromiso y la actitud de la entidad gremial ante la pandemia. También, aseguró que desde la organización que lidera “vamos a seguir incluyendo la discusión de género” en los CCT.

En un auditorio repleto que, estuvo conformado por las autoridades electas, ex dirigentes de la institución, familiares, profesionales, autoridades provinciales y personal de la entidad sindical, el Secretario General de AOMA reconoció en primer término la labor desarrollada dentro de la institución “por todos esos hombres y mujeres que pasaron por nuestra organización” y manifestó que “nuestras puertas siempre van a estar abiertas” para ellos.

El referente de los trabajadores mineros argentinos dijo que las nuevas autoridades que asumieron el pasado viernes 20 de mayo existen “viejos conocidos, pero jóvenes dirigentes, porque la juventud sigue tirando fuerte” asegurando que “las mujeres y los jóvenes siguen buscando su espacio” dentro de la organización. Aseguró que desde AOMA “tuvimos que aggiornarnos a esta situación” pero fundamentalmente “significa dar el espacio que ellos merece”.

Laplace entiende que desde el año 2004 en adelante desde “nuestra concepción intentamos por todos los medios que la inclusión de la mujer y la pujanza de los jóvenes en la actividad minera den un matiz distinto”, algo que desde sus gestión frente a la entidad sindical se logró.

El dirigente oriundo de Olavarría sostuvo que, desde el gremio de los mineros, se consiguió “hablar de diversidad de género o de elección sexual, dado que hemos sido capaces de incluirlo en los Convenios Colectivos de Trabajo”, entendiendo que esa decisión los hace “sentirnos orgullosos de esto ya que fuimos capaces de hacerlo y vamos a seguir incluyendo la discusión de género” en los CCT. Subrayó que desde la entidad se encuentra comprometida “ante la diversidad de género, teniendo el debido respeto”, particularmente “en los ámbitos laborales” logrando así igualdad de oportunidades.

Con respecto a la acción del gremio en torno a la crisis sanitaria que disparó la pandemia, resaltó que “quiero una vez más saludar, festejar y agradecer la absoluta responsabilidad que han tenido todos y cada uno de ustedes, que son los dirigentes de base que el aislamiento por la pandemia arrancó un 20 de marzo de 2020 y rápidamente un 4 de abril, escasos 14 días después, los trabajadores mineros volvimos al trabajo” como esenciales.

Al respecto se refirió a que en las últimas elecciones “no en vano, de 18 seccionales que tiene AOMA, en 14 de ellas se ratificó con listas únicas, que los trabajadores manifestaron querían seguir teniendo a los dirigentes que habían pasado por la pandemia”.

Interpretando que ese dato “no es ni más ni menos que el reconociendo por lo que han hecho”.

En referencia a la actualidad del país sentenció que “no estamos en aguas calmas, estamos lamentablemente afectados con lo que sucede en el mundo, con una pandemia en transición de la cuarta ola y con la deuda – externa – que afecta todavía” a la economía. Entendiendo que en la crisis económica de Argentina “los trabajadores estamos en condiciones de decir que nos somos los culpables de que se genere la inflación. Cuantas veces se ha escuchado que cuando se da aumento de salario esto es generador de inflación y es una burda mentira”.

Agregó además que “todos ya se han dado cuenta de que esto no es así” pronosticando que “la inflación no para y lo que viene no va a ser tarea sencilla, como no lo fue” en el pasado.

En otro orden, aseguró que existen sectores de la sociedad que “están agazapados y pretenden quitar personerías gremiales” para lo cual “presentan proyectos de ley a los efectos que el empleador no sea agente de retención” intentando de esta forma afectar a las representaciones gremiales. Advirtiendo que quienes actúan que de esa manera “no vienen por los dirigentes sindicales” a lo que agregó “vienen por las conquistas de los trabajadores”.

Definió que le da la sensación que “aquellos que tienen derechos, conquistas y buenos salarios, son los que perjudican al resto” de los trabajadores. Luego se preguntó ¿Cuántas veces nos tenemos que preguntar -particularmente, aquellos que vivimos y transitamos todos los días la actividad privada- hasta cuando tenemos que seguir poniendo en la alcancía del Estado?” , concluyendo que para los sectores anti gremios “resulta que pareciera ser que somos los culpables” de esta situación.

Laplace aseguró que “nos sentimos orgullosos de que nuestra actividad metalífera, como la del petróleo, sean los que perciben los mayores salarios” agregando que “de ninguna manera nos vamos a sentir responsables por aquellos que no tiene trabajo, quienes la están pasando mal, y que, lamentablemente, alcanzan el 50%” de los argentinos.

Aclaró enfáticamente que el sector del trabajo sea “responsable del aumento de los productos de la canasta básica alimentaria”, exclamando que los trabajadores “no somos los culpables de que no alcance la jubilación”. Advirtió y reiterando que “debemos tener cuidado, porque no vienen por los dirigentes sindicales, vienen por los derechos y las conquistas que hoy tienen los trabajadores”.

Esgrimió que en el sector de trabajo deben sentirse “orgulloso de que alguna vez pasaron Evita y Perón, de tener una legislación como la que goza el movimiento obrero argentino y las organizaciones sindicales”, dado que esa característica es algo que el mundo moderno “querría tener”.

Dirigiéndose a los jóvenes, manifestó que “tienen que acostumbrarse a que esas son las cosas que deben aprender y que deben hacerse carne de ello” en referencia a la historia del movimiento obrero argentino. Les solicitó que deben involucrase “en esta pelea”. Luego sentenció que “hay bastante para construir por delante, estoy convencido de las tantas cosas que quizá hallamos hecho bien, pero también que las aguas van a seguir turbias” situación que exigirá “nuevamente vamos a tener que estar como lo hemos hecho hasta ahora, unidos, solidarios y responsables”.

Al hacer mención a los resultados que arrojó el acto eleccionario que lo ratificó en la conducción de AOMA, expresó su “agradecimiento para los trabajadores y trabajadoras mineros argentinos que depositaron una vez más la confianza en esta conducción que regirá los destinos de nuestra asociación entre el 21 de mayo de 2022 y el 20 de mayo de 2026”.

Explicó que, más allá de tener 14 seccionales con lista única y solamente 4 que tuvieron dos listas, la propuesta electoral que lo consagró vencedor, obtuvo un 97 % de los votos emitidos y que alcanzó el 75% de afiliados habilitados para sufragar.

Con un mensaje dirigido a las flamantes autoridades nacionales y en cada una de las seccionales del país, afirmó que “tenemos que responder a esa gente que deposito la confianza en nosotros, con ese compromiso que siempre nos ha caracterizado tanto en las seccionales como desde el Concejo Directivo”. Recalcando que esa tarea se realizó con una dedicación caracterizada por “un compromiso lleno de responsabilidad y con coraje”.

Finalmente agradeció a los miembros de la Junta electoral por la tarea desarrollada. Al mismo tiempo puso de relieve que en las 18 seccionales de AOMA “no hubo quejas, por lo cual, hemos desarrollado con absoluta normalidad el acto eleccionario” concretado durante los días 10, 11 y 12 de mayo. Destacó también la labor efectuada por empleados y empleadas de la organización sindical quienes “han demostrado, que a pesar de la pandemia, fueron capaces de tener la camiseta puesta, ponerse el laburo al hombro y dar respuestas que necesitaban nuestros trabajadores y trabajadoras”, concluyó.