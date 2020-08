—

San Juan (EP), 31 de Agosto 2020. Turmalina Metals Corp. («Turmalina», o la «Empresa»; TBX-TSXV, TBXXF-OTCQX) se complace en anunciar que los primeros tres pozos de nuestro programa de perforación de la Fase Dos (5.000 metros) en el Proyecto de San Francisco («San Francisco» o el “Proyecto”) han interceptado varios intervalos de mineralización de oro, plata y cobre de alta ley en la brecha de San Francisco de Los Andes (“SFdLA”).

Las intersecciones importantes se informan en la Tabla 1 a continuación e incluyen:

83m @ 4.4 g/t Au, 82 g/t Ag & 0.43% Cu (5.9 g/t AuEq) desde 25m (SFDH-011)

o Incluyendo 41m @ 7.03 g/t Au, 91 g/t Ag & 0.51% Cu (8.76 g/t AuEq) desde 27m

109m @ 4.94 g/t Au, 109 g/t Ag & 1.1% Cu (7.55 g/t AuEq) desde 12m (SFDH-012)

o Incluyendo 27m @ 9.02 g/t Au, 94 g/t Ag & 1.08% Cu (11.4 g/t AuEq) desde 31m

o Incluyendo 3m @ 13.8 g/t Au, 111 g/t Ag & 0.08% Cu (15.3 g/t AuEq) desde 15m

o Incluyendo 6.7m @ 7.43 g/t Au, 58 g/t Ag & 0.15% Cu (8.35 g/t AuEq) desde 65m

o Incluyendo 11m @ 5.59 g/t Au, 134 g/t Ag & 1.34% Cu (8.75 g/t AuEq) desde 98m

74m @ 1.1 g/t Au, 48 g/t Ag & 0.41% Cu (2.2 g/t AuEq) desde 88m (SFDH-013)

o y 13m @ 0.9 g/t Au, 51 g/t Ag & 0.54% Cu (2.1 g/t AuEq) desde 179m

Estas intersecciones de alta ley todavía están abiertas tanto en profundidad como lateralmente. Las texturas de las brechas observadas en las muestras de perforación confirman que las actuales intersecciones están relacionados a la parte superior del sistema de una brecha de cuarzo – turmalina.

La mineralización en la parte superior de las brechas de cuarzo-turmalina puede tener una orientación diferente a la orientación de la chimenea de la brecha (como es la formación de zonas planas estratificadas en el techo): si las intersecciones de perforación están en un ángulo oblicuo a la mineralización, entonces el ancho de la mineralización será menor que las interacciones informadas. Se requiere mas perforaciones y modelamiento geológico para definir la geometría de la mineralización dentro de la brecha SFdLA.

El actual programa de perforación de la Fase 2 tiene por objetivo explorar las extensiones de la mineralización de oro, cobre y plata de alta ley encontradas en la primera Fase de perforación completada por la Compañía en 2019, que incluyó intersecciones de 36.9m @ 6.3 g / t Au, 122 g / t Ag y 0,88% Cu (8,7 g / t AuEq, SFDH-001) y 85,3 m @ 4,4 g / t Au, 109 g / t Ag y 0,79% Cu (6,6 g / t AuEq, SFDH-002); ver comunicado de prensa de Turmalina con fecha del 2/12/2019 para obtener detalles completos.

Dr. Rohan Wolfe, Director Ejecutivo, afirma:

“Los óptimos resultados iniciales de la Fase 2 de perforación indican que la mineralización de alta ley no solo continúa en profundidad en San Francisco de Los Andes, sino que, como lo anticipamos en nuestro modelo geológico, indican que la brecha SFdLA está comenzando a expandirse lateralmente en la medida que profundizamos. Nuestra campaña de 2019 ha explorado la brecha SFdLA a una profundidad de 150 metros. Estos pozos iniciales de la Fase 2 exploran la brecha de 30 a 150 m por debajo de los pozos de perforación de 2019 y han retornado leyes similares. Se considera que las brechas de turmalina son consideradas ricas en oro a partir de contenidos de 1 g/t – por lo que las intersecciones obtenidas, de hasta 9-10 g / t de oro, hacen que la brecha de San Francisco sea incluida en esta categoría.

Con mineralización de alta ley abierta en profundidad y lateralmente, estos son tiempos alentadores para Turmalina Metals y vamos a mantener al mercado informado de los nuevos resultados de perforación tanto en SFdLA como en las demás brechas que serán exploradas por el programa actual.

Como parte de la consolidación del distrito, recientemente firmamos un acuerdo para adquirir propiedades vecinas a San Francisco, Cateos Miranda. Si bien nuestro enfoque sigue siendo en gran medida el Proyecto San Francisco, en Argentina, también hemos fortalecido nuestro portafolio general al adquirir el Proyecto Chanape en Perú, que contiene un grupo de brechas de turmalina fuertemente mineralizadas de oro y cobre similares a las de San Francisco. Información más detallada estará disponible en la medida que avancemos con trabajos de campo en estas propiedades».

La perforación continúa en el Proyecto San Francisco, con 14 pozos terminados hasta la fecha con un total de 3.890m. Diez de estos pozos exploraron la brecha SFdLA mientras que otros cuatro pozos exploraron dos blancos de brechas identificados durante el programa de campo recientemente completado. Los análisis de los primeros tres pozos de la Fase 2 están disponibles en el presente comunicado; se ha enviado muestras de otros tres pozos para su análisis a un laboratorio comercial, y actualmente se está logueando y muestreando los demás pozos. La perforación actual apunta a extender la mineralización en SFdLA a mayores profundidades, así como a explorar extensiones laterales. Además, el programa actual testea otras cuatro brechas, que son parte de más de sesenta brechas mapeadas, con potencial para mineralización de oro y cobre.

ID Pozo Desde Hasta Intervalo Au g/t Ag g/t Cu % Pb % Zn % AuEq g/t

SFDH-011 25 108 83 4.40 82 0.43 0.74 0.52 5.93

SFDH-011 27 68 41 7.03 91 0.51 0.23 0.02 8.76

SFDH-012 12 121 109 4.94 109 1.13 0.23 0.06 7.55

SFDH-012 15 18 3 13.78 111 0.08 0.14 0.01 15.28

SFDH-012 31 58 27 9.02 94 1.08 0.15 0.01 11.37

SFDH-012 65 71.7 6.7 7.43 58 0.15 0.17 0.03 8.35

SFDH-012 98 109 11 5.59 134 1.34 0.54 0.14 8.75

SFDH-013 88 162 74 1.1 48 0.41 0.36 0.42 2.16

SFDH-013 179 192 13 0.9 51 0.54 0.04 0.08 2.14

Tabla 1: Intersecciones de la Fase 2 de la perforación en la brecha San Francisco de Los Andes. Los valores de oro equivalentes (AuEq) se calculan asumiendo una recuperación del 100% utilizando USD $ 1900 / t oz Au, $ 25 / t oz Ag y $ 2,8 / lb Cu.

Nuevas adquisiciones

La Empresa continúa consolidando propiedades vecinas al proyecto San Francisco, localizado en la provincia de San Juan, Argentina, donde la minería es una actividad bien regulada y desarrollada, así como también revisando oportunidades en Sudamérica. Cateos Miranda, San Juan, Argentina.

Como parte de nuestra consolidación regional en torno al Proyecto San Francisco, la Empresa se complace en anunciar que, bajo su subsidiaria argentina Aurora Mining SA, celebró un acuerdo de opción con terceros para adquirir una participación del 100% en las propiedades denominadas Miranda, que comprenden 17.690 ha., ubicadas a 4 km al este y noreste del área del Proyecto. La Compañía puede adquirir una participación del 100% en las propiedades Miranda haciendo pagos en por un total de US$ 225.000 durante cuatro años y US$ 150.000 en el último año. Lo dueños mantienen 1% de NSR, que puede ser cancelado por US$ 300.000.

Las propiedades Miranda cubren una gran área prospectiva con potencial para mineralización de oro y metales con base en el margen este del Proyecto San Francisco. Proyecto Chanape, Lima, Perú.

Como parte de la estrategia de la Empresa de poseer varios proyectos de alta ley en nuestro “portafolio”, la Empresa se complace en anunciar que, bajo su subsidiaria peruana Aurora Copper Perú SAC, ha celebrado un acuerdo de opción con terceros para adquirir una participación del 100% en el Proyecto Chanape, ubicado en la región de Lima, Perú. La empresa puede adquirir una participación del 100% en la propiedad de 680 hectáreas, haciendo pagos en efectivo totales de US$ 3.410.000 e incurriendo en gastos de exploración de US$ 2.000.000 durante 5 años, siendo que US$ 2.200.000 del pago en efectivo y US$ 750,000 del compromiso de exploración vencen en el último año. Los dueños originales retienen una regalía del 2% de NSR, de la cual la empresa puede comprar el 1% (50%) de la NSR por un pago de USD $ 1.200.000.

El Proyecto Chanape contiene más de 50 brechas de turmalina identificadas. La exploración anterior se centró en probar la mineralización de pórfido de cobre y molibdeno en la propiedad (es decir, 284 m @ 0,32% de cobre, 82 ppm de molibdeno y 6 g / t de plata). Los dos últimos pozos perforados por los operadores anteriores cortaron con dos brechas de turmalina y arrojaron las mejores intersecciones perforadas hasta la fecha en el proyecto (es decir, 71m @ 1.92% de cobre, 0.84 g / t de oro y 42 g / t de plata y 108m @ 2.0 g / t de oro y 41 g / t de plata). Estas brechas permanecen en gran parte sin ser adecuadamente evaluadas con perforaciones, y están abiertas en profundidad y lateralmente.

Turmalina Metals planea revisar y priorizar la evaluación de mineralización de brechas de turmalina en el proyecto.

Acerca del Proyecto San Francisco

El proyecto San Francisco, que cuenta con 3.404 ha, está ubicado en la Provincia de San Juan, Argentina.

El área del proyecto contiene más de 60 ocurrencias de brechas de turmalina, algunas de las cuales han sido explotadas por minería de pequeña escala. La Empresa se enfoca en mapear y muestrear las brechas en el área del proyecto, y realizar programas de perforación para evaluar los blancos de mayor prioridad.

Para minimizar el riesgo de transmisión de COVID-19 a nuestro equipo y comunidades, la compañía ha aplicado rigurosos protocolos en todo el programa. Estos protocolos fueron aprobados por las autoridades de la provincia de San Juan. Turmalina Metals y Aurora Mining mantienen estrecho contacto con las autoridades locales para cumplir con todas las regulaciones. Estos procedimientos incluyen distanciamiento social, higiene frecuente, exámenes de salud a todo el personal y contratistas, sistema de rotación extenso (14 días) en el campamento de perforación remoto de San Francisco y personal médico permanente para realizar las evaluaciones de ingreso de personal, así como también monitoreo, que garantiza el cumplimiento de los protocolos.

Otros proyectos

Turmalina ha firmado un acuerdo para explorar el proyecto Turmalina de cobre y oro molibdeno ubicado en Piura, Perú (el «Proyecto Turmalina»). El Proyecto Turmalina contiene un grupo de brechas de turmalina no perforadas, de donde históricamente fueron extraídos cobre, oro y molibdeno.