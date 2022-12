SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 8 de Dic 2022. Crean Registro Federal de Proveedores Mineros: Las secretarías de Industria y Desarrollo Productivo y su par de Minería presentaron el Registro Federal de Proveedores Mineros, en el marco de la primera convocatoria de la Mesa de este importante sector que moviliza económicamente a las diferentes provincias donde la industria es protagonista principal de la economía regional.

Así fue que Ignacio “El Vasco” Mendiguren, un viejo aliado de la actividad desde que fuera ministro de Eduardo Duhalde, participó activamente del puntapié inicial de esta iniciativa, que si bien accionar en la órbita del la SECMIN, la presencia del ex presidente de la UIA hoy en el gobierno, está para garantizar que no existan “balanzas inclinadas” evitando así cualquier tipo de “lobby que las empresas más consolidadas” operen por sobre los intereses de las empresas regionales y locales donde se asientan los principales proyecto mineros. Otros entienden que esta mesa, él la lidera por pedido expreso del ministro Sergio Massa, dado que su par, la catamarqueña Fernanda Avila, todavía no le encontró la vuelta a cómo realizar su gestión. Los más irónicos aseguran que “se piensa que todavía está en Catamarca”.

Es así que mediante la Resolución 84/22 la Secretaría de Minería estableció la creación de la Mesa Federal de Proveedores Mineros en la que participarán los inscriptos en el Registro Federal de Proveedores Mineros, sean estos nacionales o provinciales de cámaras afines a la actividad minera.

Mendiguren resaltó el papel de la industria local en la expansión del sector: “La minería es un activo fundamental para nuestro proyecto de desarrollo y la industria local va a acompañar con innovación y tecnología para que el crecimiento se dé en un importante marco de densidad nacional” expresó ante los presentes.

“La decisión política es que la minería crezca y que sea un proyecto estratégico para el crecimiento del país. No hacemos política partidaria, sino política industrial que es la que permanece en el tiempo. Y cuanto más rápido vayamos, más raíces vamos a asentar en este proyecto. Buscamos que la minería tenga arraigo, genere empleo y ayude a la integración territorial de todo el país”, agregó Mendiguren.

Por su parte, la titular del área oficial de minería dijo que “el crecimiento minero se da en forma sostenida en los últimos 24 meses. También crece el empleo indirecto. Ahí están los proveedores, y eso es lo que queremos fortalecer”, resaltó Ávila.

En el acto que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires a fines de noviembre, estuvieron presentes, el secretario de Comercio e Industria de Santa Cruz, Leandro Fadul; el director de Minería de Mendoza, Roberto Zenobi; el presidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, Manuel Benítez; el vicepresidente de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna, Luis Vacazur; el titular de la Cámara de Servicios Mineros de San Juan, Daniel Camarco; el director general del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), Nicolás Elicabe; el titular de Cámara de Productores y Proveedores Mineros de Malargüe (CAPROMIM), Raúl Guevara; la representante de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (CAPEMISA), Elisa Cozzi; el presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamental Minero de San Juan (CAPRIMSA), Fernando Godoy Carrizo; el presidente de la Cámara Provincial de Proveedores Mineros de Catamarca (CAPPROMIN), Manuel Gómez Bello; el presidente de la Cámara de Proveedores y Servicios Mineros de Santa Cruz, Daniel García; el presidente de la Federación Económica de Santa Cruz Guillermo Polke, entre otros representantes del sector.

Pero la realidad señala que hay que detenerse en las cámaras más valiosas y representativas de la cadena de valor que propone la industria. Desde el “país interior”, en diversas provincias, existe un espíritu de defender el concepto del compre local. Pero no quieren esa “migaja que dejan las grandes contratadas y grandes operar adoras”, dicen por lo bajo, por ahora, y que así llegan en su mayoría a las provincias para ejecutar obras y servicios. Las cámaras, mejor dicho los empresarios locales, profesionales y prestadores en general, pretenden estar en la mesa de la distribución del dinero que llega en el inicio de la construcción y las operaciones de los yacimientos.

Algunos conocedores de la mecánica distributiva de compras y contrataciones de las empresas pretenden hacer sus “ubicaciones” y manejar contratos en du gran mayoría desde Buenos Aires. Los regionales quieren que esto no suceda y sean los de las provincias o localidades quienes intervengan en la provisión del mayor caudal de rubros y no sólo de las verdulerías, las panaderías o algunos servicios de taxi. Pretenden sentarse con las mineras frente a frente.

Gómez Bello (Catamarca) : Fortalecer el “Compre Local”

Al respecto, para conocer su posición, los colegas de 11 Diario, publicaron declaraciones del presidente de la Cámara Provincial de Proveedores Mineros de Catamarca señaló que “muchos emprendedores que no entran en el rango de empresarios, pero tenemos el primer propósito de ayudarlos para que dejen de ser emprendedores y empiecen de alguna manera a convertirse en empresarios de la actividad”, dijo Manuel Gómez Bello

Se refirió a esta convocatorio del gobierno nacional señalando que la misma “que no solo va a crear un registro sino que se va a transformarse en una mesa de trabajo con un compromiso de reunión bimestral, para ver los seguimientos que se van planteando” agregando que “hará visible los proveedores nacionales, respetando la autonomía y la reglamentación de cada una de las provincias, y así poder mantener el famoso compre local indiscutido en cuanto a desarrollo, en crecimiento y lo que nos ayuda a tener el consenso social” entendiendo que “respetando eso podemos estar presentes en cada evento de estos que se haga” dijo contundente.

También dijo que en esta reunión el sub sector celebrada en CABA “Se habló del compre local, del desarrollo de proveedores locales, de zona de influencia primaria y secundaria, primer anillo y segundo anillo, pero sobretodo se habló de respetar las normativas de cada una de las provincias” afirmó reiterando cual es su condición para asistir.

Explicó Gómez Bello a la prensa que “el reclamo más fuerte se basa en tener información, saber que va a requerir la compañía minera para que uno esté preparado, a nosotros se nos hace muy difícil tomar las decisiones que tenemos que tomar para invertir tanto en la tecnología y en el equipamiento que necesitamos para que el servicio sea lo mejor posible” desde los proveedores locales.

