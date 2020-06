—

San Juan (EP) 23 de Jun. – El dirigente minero criticó a título personal la posible participación de la petrolera estatal en el sector y aseguró que “no somos Suiza ni Alemania”, para que una estatal funcione.

Sobre la participación estatal en el mercado minero a través de YPF, Raúl Cabanay, vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan, puso reparos a la posible participación del Estado en la industria minera. El Gobierno nacional, oficializó las intenciones de que YPF participe en el rubro minero.

“Es una opinión solamente personal, pero las empresas del Estado tienen sus resultados a la vista, por ejemplo en Río Turbio, en Aerolíneas Argentinas y también en un montón de otras empresas del Estado que normalmente, siempre son fracasos y siempre terminan siendo empresas deficitarias completamente”, opinó el Cabanay, quien aseguró que en las empresas estatales, “la ineficiencia es el pan de cada día y se prestan para un montón de otras cosas”.

Además de hacer énfasis en la falta de resultados como empresa, el minero resaltó que, tales emprendimientos estatales “evitan la competencia, por eso no acuerdo mucho con intervención del Estado en estos sectores, creo que hay que permitirle a sector privado que se desarrolle y no ponerle tantas trabas, bajar la carga impositiva y fomentar el desarrollo de actividades productivas, porque tenemos que generar riquezas y queremos salir de la pobreza y no creo que creando empresas estatales lo vayamos a lograr”. Consultado sobre si hay alguna forma que una empresa estatal tenga éxito en el mercado minero de alguna forma manifestó, no creo que puedan tener éxito, a mi entender lo veo difícil, ojalá pudiéramos tener una empresa estatal eficiente, pero no lo he visto en este país y ya tengo bastante canas. No somos Suiza ni somos Alemania, ellos muy ordenadamente, tienen algunas empresas exitosas. En Argentina no la he visto y no creo que tengan posibilidades”.

Fuente Diario EL Zonda