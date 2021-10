SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 06 de octubre 2021. El presidente de CAEM, Franco Mignacco, explicó las oportunidades que se abren para el país a partir del auge de la electromovilidad y la mejora en los precios internacionales del litio.

Destacó también las ventajas comparativas a nivel regional.

Mignacco dejó estos conceptos en el marco del Seminario Internacional Litio en Sudamérica, organizado por Panorama Minero. Comentó que, tras una etapa de precios deprimidos a causa de la pandemia de COVID-19, hoy se comienza a ver una recuperación en los mismos, cuyo impulso está traccionando para que los proyectos de litio en cartera en todo el país, en distintas fases, se estén acelerando y se ven también movimientos como adquisiciones o fusiones.

“La oportunidad que tiene Argentina, no solo en el contexto internacional, sino también a nivel regional por la decisión que mencionaba Alberto Hensel de no estatizar ni nacionalizar el litio es un gran acierto como país, comparativamente con Bolivia y Chile, donde vemos que no hay un pipeline de nuevos proyectos por estas restricciones.”

El titular de CAEM comentó que en Argentina “en los próximos años tenemos la oportunidad de recibir una inversión por encima de los U$S 4.000 millones de dólares tomando los proyectos que están en una fase muy avanzada”. Y agregó que de acá a al 2024/25 tienen que entrar en producción unos 15 proyectos nuevos con una capacidad de 40.000 toneladas: “y sabemos lo complejo que es poner en marcha proyectos de esa magnitud, por lo que traen aparejado, con todo un know how, una estrategia de research y de desarrollo muy importante”.

En el marco del panel moderado por el periodista Daniel Bosque, Mignacco llamó a “subirse al tren” y aprovechar las oportunidades: “Desde CAEM vemos no solamente el litio, sino la electromovilidad, que en eso incluye otros minerales, donde el país tiene un pipeline de proyectos muy importantes como el cobre, y el oro y plata. Aquí conjuntamente con el litio, el país tiene un potencial muy importante”.

El panel convocó también los titulares de las carteras mineras de Catamarca (María Fernanda Ávila, Ministra de Minería), de Jujuy (Miguel Soler, Secretario de Minería e Hidrocarburos), y de Salta (Flavia Royón, Secretaria de Minería y Energía). Y a los presidentes de GEMERA (Mario Hernández) y de la Cámara de Proveedores Mineros CAPMIN (Manuel Benítez).

Fuente CAEM