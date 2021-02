SHARE ON:

—

Mendoza (EP), 24 de Feb 2021. Jóvenes de Mendoza quieren estudiar carreras universitarias en la localidad sanjuanina de Calingasta. Gracias a un convenio con UNSJ y UCC y con financiación minera, atrajo no sólo a los jóvenes locales sino a personas de otros lugares.

Según publica el diario La Provincia, de la vecina provincia, Calingasta explotó con la nueva oferta educativa de tecnicaturas y diplomaturas universitarias, gracias a un trabajo conjunto entre el municipio, la UNSJ, la UCC, el Gobierno de San Juan y la Cámara Minera. Tal fue la demanda y el interés que superó los límites del departamento e incluso interesó a mendocinos que ya se preinscribieron y planean mudarse para cursar.

“La feria educativa ha superado nuestras expectativas con una gran concurrencia. La oferta se realizó en Villa Calingasta, Tamberías y en Barreal y logramos trasladar a personas de otras localidades a esos puntos y destacamos la predisposición de los representantes de las universidades que trabajaron intensamente para despejar todo tipo de dudas”, dijo a Diario La Provincia SJ, Heber Tapia, director de Turismo y Cultura del municipio.

Se calcula que más de 1350 personas participaron y 1100 ya se preinscribieron para comenzar el cursado de las carreras, cuyo inicio se estima para este mes de abril. La Universidad Católica de Cuyo ofreció sus propuestas para formarse en Sommelier, Gastronomía, Enfermería e Higiene y Seguridad. Éstas dos últimas fueron las más requeridas, de acuerdo al relevamiento del municipio. También se informó sobre becas que ofrece esa casa de altos estudios.

Mientras que la Universidad Nacional de San Juan estuvo presente con sus facultades de Ingeniería, Filosofía, Humanidades y Artes y de Ciencias Exactas. En el abanico de la oferta de carreras estaba las Tecnicaturas en Voladuras y Explosivos; en Exploración y Explotación Minera y en Geología Minera.

La particularidad fue la repercusión de la oferta educativa. “Hemos recibido a interesados en cursar las carreras que son de Jáchal, Iglesia, Rivadavia, Chimbas y desde Uspallata, en la vecina provincia de Mendoza. Tenemos mendocinos que ya están buscando alquiler para mudarse a Calingasta para estudiar. En cuanto a interesados desde Rivadavia y Chimbas, destacaron que quieren cursar carreras por las que no deberán pagar cuotas”, puntualizó.

Sobre el rango de edades, no sólo había jóvenes sino que también “participaron personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar y ahora pueden hacerlo aunque no tengan el Secundario completo y tienen más de 25 años. Han manifestado mucho entusiasmo”.

“Se realizará un análisis exhaustivo de la cantidad de inscriptos por carrera y por localidad ya que se deben decidir, en base a eso, las sedes para el dictado. La idea es distribuir las carreras en las distintas localidades y con ello, diseñar la logística para el transporte de los alumnos, algo que se podrá articular con el nuevo sistema Red Tulum. Tendremos más unidades y frecuencias. Para el 15 de marzo queremos tener todo definido para comunicarle a los alumnos, que directamente empezarán a cursar ya que no habrá cursillo nivelatorio ni eliminatorio”, detalló.

Y agregó “el intendente Jorge Castañeda gestionó las carreras y ya veníamos charlando sobre la oferta académica adecuada al departamento en el marco del Plan Estratégico San Juan 2030. Las carreras de Minería y Turismo tienen una continuidad gracias a que hay colegios secundarios en el departamento con esa orientación. Y en cuanto a Enfermería e Higiene y Seguridad, eran las carreras más pedidas por los calingastinos. Se logró, en este sentido, atender a las necesidades de nuestra comunidad”.

El funcionario, también, se refirió a los planes a corto plazo. “Lo que pretendemos es que este proyecto que encaramos no se vaya de Calingasta sino que nos convirtamos en sede ya que contamos con matrícula suficiente con más de 1000 alumnos”.

Fuente Diario La Provincia (San Juan)