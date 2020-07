SHARE ON:

Chubut (EP), 28 de Julio 2020. A la Provincia del Chubut, siempre se la ha visto o imagina como ligada principalmente a la producción de lana, tal como lo fue en toda la Patagonia en los inicios de su desarrollo, y a la producción petrolera.

Sin embargo, Chubut FUE y ES una PROVINCIA típicamente MINERA desde hace más de un siglo. Si bien consta deuna variada gama de recursos (Agricultura, Ganadería, Turismo, Industria Forestal y Pesca, entre otros); la economía fundamental que más aporta para su sostenimiento son los Recursos Mineros.

Importante es señalar que el Petróleo, descubierto en 1907 en Comodoro Rivadavia, y el Gas son también Recursos Mineros, aunque en este caso pertenecientes al área energética. Por lo general se los separa equivocadamente de la Minería que, en su concepto tradicional, comprende a la Minería Metalífera y a la Minería No Metalífera (que incluye a los Minerales Industriales y a las Rocas de Aplicación).

De todas formas, aún sin incluir el Petróleo y el Gas, Chubut sigue siendo una Provincia cuya economía está en gran parte basada en la Minería.

En este contexto, se visualiza claramente a la actividad minera, como aquella que se mantiene relativamente constante a lo largo del año y donde la economía de la provincia depende casi directa e indirectamente de la minería.

Mucho se puede decir de la Minería que TUVO Y TIENE Chubut, además de la que PODRIA TENER, es decir pasando desde la ANTIGUA MINERIA a la NUEVA MINERIA.

Se entiende como ANTIGUA MINERIA, a aquella que existió y se desarrolló en una época donde el cuidado y protección del medio ambiente y los aspectos socioeconómicos asociados, no estaban dentro de las prioridades fundamentales y básicas de la actividad. Esto mismo, cabe aclarar, ocurría en todas las industrias y actividades económicas en Argentina y el Mundo.

Afortunadamente, hoy podemos hablar de una NUEVA MINERIA como aquella que, en el caso de nuestro País, comenzó a desarrollarse en la década del 90 (más precisamente a partir del año 1995), cuando se crearon las condiciones para la actividad minera, con una estricta normativa del cuidado y protección ambiental con la creación de la Ley Nº 24585 (“De la Protección Ambiental para la Actividad Minera”) e incorporada al Código de Minería Nacional.

Asimismo, esta Nueva Minería, considera de relevancia a los aspectos socioeconómicos ligados a un emprendimiento minero en particular (fundamentalmente esto último en la Minería Metalífera).

Esta es la Minería que tenemos hoy día en Argentina y que cumplen todas las Minas del País desde la creación de la Ley mencionada, tanto en la Minería Metalífera como en la Minería No Metalífera. Esto puede ser corroborado muy cercanamente, en nuestra vecina provincia de Santa Cruz, con la operación de 7 minas de oro subterráneas y/o a cielo abierto y con la utilización de cianuro de sodio en sus procesos metalúrgicos de recuperación.

Se aclara, que la Minería es la UNICA actividad económica en el País que cuenta con una Ley de protección ambiental de ALCANCE NACIONAL, ya que ninguna otra la tiene.

Nuestra Minería pasada

La actividad se remonta desde mediados del siglo XIX con las explotaciones de carbón de piedra y de aluviones auríferos en la Cordillera y a las producciones de sal en Península Valdés.

Si hablamos de la Antigua Minería, es decir la que tuvimos en la provincia en el pasado, salta fuertemente a la luz que en Chubut YA HUBO (y hay) Minería Metalífera, además de una importante Minería No Metalífera.

Ejemplificando la Minería Metalífera para el caso particular de una de las ciudades más grandes de la provincia como lo es la ciudad de Puerto Madryn; hoy y desde hace tiempo es definitivamente una CIUDAD QUE COMPLEMENTA LA ACTIVIDAD TURISTICA Y MINERA.

Puerto Madryn pudo desarrollarse turísticamente, junto a una actividad industrial minera como lo es ALUAR y sus industrias vinculadas (que les da empleo a unas 7000 familias entre trabajadores directos e indirectos). Mucha gente no lo sabe o no lo visualiza así, pero ALUAR es una Planta Minera Metalífera de Recuperación y Procesamiento de Aluminio, solo diferenciada en que como no tiene al lado (ni en ningún lugar de Argentina) a la Mina de producción del mineral Bauxita (materia prima del aluminio) debe importarla de otros países tales como Australia y Brasil.

Mucha gente tampoco sabe, que ALUAR es una de las Plantas industriales de Aluminio más grandes del Mundo y que, si tuviera su Mina de extracción en el lugar, sería considerada por los detractores de la Minería con la errónea y malintencionada calificación de “Megamineria” para así ser “descalificada y prohibida”. Estos mismos detractores suelen afirmar que no puede coexistir el Turismo o la Agricultura o la Ganadería con la Minería y menos aún cerca de una ciudad. Sin embargo, ALUAR ha demostrado total y sobradamente lo contrario, ya que se encuentra dentro de una ciudad, coexiste con el Turismo y además, en un ambiente ecológico muy sensible como lo es el Golfo Nuevo considerado y protegido mundialmente por su diversidad faunística que alberga en distintas épocas del año (y así es como podemos ver a nuestras queridas ballenas, entre otros ejemplares).

En la Meseta, tuvimos una de las minas Polimetálicas más destacadas de la Argentina que fue Mina Angela (cerrada en 1999)donde se producía Plomo, Zinc, Cobre, Oro y Plata. Era una mina subterránea y utilizaba para la recuperación de los metales el método de Flotación y donde se incorporaba adicionalmente bajas concentraciones de cianuro de sodio para el mejoramiento de la recuperación del oro. Mina Angela es la única mina en el País, hasta el momento, que ha tenido su Cierre de Mina de acuerdo a lo que exige la ley minera ambiental (Ley Nº 24585 de 1995).

Otra mina subterránea metalífera que se explotó en Chubut hasta el año 1994, fue la Mina Huemules, en plena Cordillera Patagónica y a solo 30 km al oeste de Esquel. A pesar de que fue una explotación bastante simple y chica, donde ni siquiera se utilizó cianuro u otro insumo químico, cada tanto algunos gustan equivocadamente hablar de la “supuesta” contaminación de la Mina Huemules. Esta mina es un buen ejemplo también de cómo puede convivir con el Turismo y la Ganadería.

Importante es destacar las explotaciones pasadas de Uranio de Chubut, también relevantes en el País, luego de las de Sierra Pintada en Mendoza, con las minas Los Adobes y Cerro Cóndor como las explotadas en la Meseta y que tenían su planta de procesamiento a la vera del Rio Chubut a la altura de Paso Berwyn. En esta planta se utilizaba para la recuperación del Uranio, la lixiviación con ácido sulfúrico en piletones con un circuito cerrado y con las mayores medidas de seguridad ambiental de la época.

Muchas otras explotaciones mineras metalíferas existieron tanto en la Meseta como en la Cordillera Patagónica Chubutense. La mayoría de estas eran explotaciones chicas o artesanales, subterráneas o a Cielo Abierto, destacándose en la Meseta algunas de mayor importancia como lo fue Mina Santa Máxima (polimetálica) a orillas del Rio Chubut, Stella Maris y El Mallín (polimetálicas), Cerro Risquero y Cañadón Bagual (polimetálicas con oro y plata) e innumerables explotaciones artesanales de plomo y zinc. En la Cordillera se destacan varias Minas en Lago Fontana y La Ferrocarrilera con mineralización polimetálica, e incluso cerca de El Bolsón con la Mina de Cobre Condorcanqui.

La explotación de aluviones de oro en la Cordillera, se remonta en gran parte a la inmigración galesa, cuando grupos de exploradores galeses de oro llegaron en su búsqueda en las zonas de Tecka, Corcovado y Corintos. Otras explotaciones en la zona de Epuyén como en el Arroyo de las Minas y hasta hace pocos años en el Arroyo Cuche cerca de Tecka.

En cuanto a la Minería No Metalífera, es decir Minerales Industriales y Rocas de Aplicación, Chubut ha sido una de las provincias mineras más productivas del País. Chubut ha aportado y/o aporta en la mayoría de los casos, productos tales como calizas, manganeso, baritina, lajas, fluorita, yeso, halita, bentonitas, aluviones de oro, rocas de aplicación, arcillas, caolín, carbón, áridos, rocas ornamentales, turba, arenas silíceas, etc. Siempre hubo este tipo de minería, ya que es la que de manera más cotidiana interviene en la construcción, industria del petróleo, agricultura, obras civiles, etc.

La Minería Actual y a Desarrollar

Además de las ya mencionadas producciones de los Hidrocarburos (Petróleo y Gas) y la Minería Metalífera de la Planta Metalífera de Aluminio ALUAR, que continúan actualmente, un buen ejemplo de productividad minera No Metalífera actual es la explotación de Pórfidos, en la Meseta este (al oeste de la ciudad de Puerto Madryn), cuya producción es una de las mayores del Mundo, con mercado nacional y exportaciones a Europa.

También en el Valle Inferior del Rio Chubut, se explota caolín y arcillas, siendo una de las producciones de caolín más grandes de la Argentina. En este mismo valle se explota también Arenas Silíceas cuya aplicación se destina a la industria petrolera para el desarrollo de la recuperación de petróleo no convencional. Todas estas actividades mineras, conviven con la Ganadería y Agricultura que son intensamente explotadas en el VIRCH.

Otra explotación importante, en la Cordillera, es la producción de Turba en la localidad de El Hoyo, con una calidad internacional de las mejores y cuyos productos son muy utilizados en el Agro y en el cuidado ambiental como absorbentes para derrames de hidrocarburos y derivados. Sus productos tienen premios internacionales por su alta calidad.

Decía al comienzo que Chubut ha tenido una actividad minera principal a lo largo de su historia. Incluso si no se quisiera considerar caprichosamente al Petróleo y Gas como Minería, con solo las explotaciones actuales metalíferas (ALUAR) y no metalíferas, lo es. Sin embargo, la Minería en Chubut aún no se ha desarrollado lo suficiente en cuanto a su Minería Metalífera.

La provincia ya cuenta con yacimientos de relevancia con un grado de avance de sus estudios y evaluaciones (económicas, ambientales y sociales entre otras) como para ser rápidamente puestos en producción y que aportarían fuertemente a la Provincia avanzando de manera concreta hacia la complementación y el desarrollo real de las denominadas Economías Regionales.

Así dinamizaría el desarrollo en las regiones de influencia de los proyectos mineros, el desarrollo de los Proveedores Locales, potenciando las fuentes de trabajo, y la generación de divisas genuinas por ingresos importantes en exportaciones y otros impuestos.

Actualmente, existen 3 proyectos mineros metalíferos con posibilidades de ser producidos a corto y mediano plazo. Estos son el Proyecto de Plata Navidad, el Proyecto Suyai de oro y el Proyecto Cerro Solo de uranio (que podrían brindar trabajo a más de 7000 familias, entre trabajos directos más indirectos).

Solo el Proyecto Navidad, en caso de una vida útil de 17 años por ejemplo (sin incluir los 2 años de construcción) y de acuerdo a datos de la Secretaria de Minería de la Nación en una evaluación económica preliminar del 2018, cuando sea Mina generaría3650 fuentes de trabajo (entre directas e indirectas), con exportaciones anuales de 286 Millones de dólares por año. Esto aumentaría las exportaciones de Chubut en poco más del 16 % (según la Consultora Abeceb).

Al Estado en general (Provincia y Nación) le aportaría el 33% principalmente a través de exportaciones e impuestos; a los Proveedores Mineros a través de servicios e insumos más a empleados les aportarían el 53%, mientras que a la empresa le quedaría una ganancia del 14%.

Esto significa, aclarando los mitos y conjeturas desacertadas, que el 86% corresponde a lo que le queda al Estado + Proveedores + sueldos de empleados, siendo lo que le reditúa a la Empresa el 14% (que en gran parte también se reinvierte en Argentina, por ejemplo en Exploración de nuevos recursos). Estos datos indican la fortaleza de éstos proyectos para la economía y cuanto aportaría a una región relegada como es la Meseta.

La Mina Navidad, podría tener una vida útil de operación entre 17 a 40 años, para el mineral cubicado hasta el momento, dependiendo estos años de lo que permita la autoridad provincial de aplicación a extraer anualmente.

Asimismo, existen por el momento además de los ya mencionados, otros proyectos mineros en etapa de exploración y/o con potencialidad de sumar recursos económicos a la economía de Chubut. La mayoría de estos se localizan en la Meseta Central de Chubut. Algunos destacados entre ellos son el proyecto La Fortuna (oro-plata), Distrito Los Manantiales (polimetálico con oro), Laguna Salada, Meseta Central y Laguna Colorada (uranio) y roca ornamental “Piel de Tigre” (con alguna actividad hasta hace poco), entre otros; mientras que en la zona Cordillerana el proyecto Suyai de oro y calizas de alta calidad en Tecka (pendiente desde hace unos años), etc.

En síntesis

Chubut históricamente fue y es una provincia minera con sobradas explotaciones de minerales metalíferos como no metalíferos. Lo es ahora y se puede desarrollar aún más si existiera, en principio, una decisión política y un compromiso real para el desarrollo de las economías regionales, complementando así las otras actividades ya existentes.

Desarrollar la minería metalífera potenciará otras actividades económicas a través de Proveedores locales, contribuirá al desarrollo regional y aportará ingresos al Estado de gran significancia en el PBG.

Hoy la economía provincial tiene sus mayores ingresos en la Minería del Petróleo y Gas, la Minería Metalífera del Aluminio con ALUAR en Puerto Madryn y la Minería de No Metalíferos con explotaciones de pórfidos, arcillas, caolín y áridos, entre los más destacados. La Pesca y el Agro le siguen en importancia.

La Minería del Petróleo y Gas aporta trabajo directa e indirectamente a 15000 familias, la Minería Metalífera de ALUAR aporta trabajo a 7000 familias directa e indirectamente y la Minería de No Metalíferos aporta trabajo directo a unas 650 familias (sin contar los trabajos indirectos que podrían ser al menos 1300 más). En suma, la Minería hoy en Chubut brinda trabajo a unas 24000 familias.

La producción minera se podría incrementar notablemente si se reactiva la producción metalífera. Los recursos económicos generados contribuirían grandemente a la economía fundida de Chubut (sin ingresos suficientes para mantener siquiera su planta sobrepoblada de empleados estatales). Las fuentes de trabajo (directas e indirectas) generadas posibilitaría la “migración” de empleados estatales hacia el sector privado y muchos de los recursos económicos complementarían la actividad ganadera en algunos de los sectores más desprotegidos de la provincia.

Diversificar la matriz productiva de Chubut, asegura una estabilidad económica necesaria para cuando surjan caídas en alguna de las otras actividades tal como ocurre actualmente con el Petróleo. Sostener los gastos del Estado provincial, más los sobredimensionados 65000 empleados públicos, requiere una economía fuerte y diversificada.

La Minería es una actividad lícita y cuenta con la legislación ambiental necesaria para hacer las cosas bien y regular su producción con las exigencias ambientales, suficientes y necesarias tal como lo hacen otras actividades. El mejor ejemplo de minería metalífera actual es ALUAR, que coexiste dentro de una ciudad turística, al lado del mar y en un entorno ecológico muy sensible y con los correspondientes controles ambientales.

Lic.Sergio Kain

Geólogo Matr. CPGCH N°260

CAPMIN Chubut