Catamarca (EP), 16 de septiembre 2020. CATL de China comprará más de 10 millones de acciones de Neo Lithium Corp para convertirse en el tercer mayor accionista de la compañía, la última de una serie de inversiones de empresas chinas en proyectos de litio en América del Sur.

El acuerdo, anunciado el lunes, se produce cuando se espera que la demanda de metal para baterías de vehículos eléctricos se triplique en los próximos cinco años, ya que los fabricantes de automóviles cambian su enfoque de los motores de combustión interna a los vehículos eléctricos.

Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), que suministra baterías de fosfato de hierro y litio a Tesla Inc, pagará 8,5 millones de dólares canadienses (6,5 millones de dólares) por su participación en Neo Lithium, con sede en Toronto, dijeron las empresas el lunes.

CATL también obtendrá un puesto en el directorio de Neo Lithium y formará parte del comité técnico de la compañía, donde ayudará a Neo a redactar un estudio de factibilidad para su proyecto Tres Quebradas Lithium en la provincia norteña de Catamarca en Argentina.

Ese estudio ayudará a Neo Lithium a atraer más inversores y a consolidar su cronograma para la apertura del proyecto, que la compañía espera que inicialmente produzca 20.000 toneladas de litio.

Se espera que el acuerdo se cierre a finales de este año después de la aprobación del gobierno chino. BlackRock Inc seguirá siendo el mayor accionista de Neo Lithium.

Las acciones de Neo Lithium subieron un 30 por ciento a 0,75 dólares canadienses en las operaciones del mediodía.

Neo Lithium dice que mantendrá el control total sobre el litio del proyecto, aunque China es el mayor consumidor mundial de metal blanco y el mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo. Las empresas chinas en los últimos años han invertido en proyectos de litio en Chile y Argentina.

El acuerdo con CATL tenía una prima del 45 por ciento sobre el precio de cierre del viernes de las acciones de Neo Lithium. Para anular las preocupaciones de CATL sobre la prima, varios ejecutivos de Neo Lithium acordaron comprar aproximadamente 483.000 acciones al mismo precio.

