Punta Arenas Chile (EP), 10 de Noviembre 2020. Esta semana se anunció el desmantelamiento definitivo de la actual Mina Invierno y el muelle de embarque.

¿Fue un error de evaluación de la empresa o existen también responsables políticos de épocas pretéritas? Era el 10 de enero de 2018, y en la Comisión de Evaluación Ambiental se votaba la aprobación o rechazo al uso de tronaduras por parte de la Minera, para poder viabilizar un proyecto que enfrentaba una crisis: el sostenido aumento de costos, al encontrase con niveles de excavación muy duros, donde la maquinaria pesada ya no funcionaba, por lo que la única forma de evitar su cierre y poder seguir explotando el yacimiento competitivamente: eran las tronaduras, mismo método que utilizó por largos años la Mina Pecket, a unos cuantos kilómetros de Punta Arenas.

Como informaba El Mercurio del 2018: “Durante la votación, los seremis que votaron a favor del uso de explosivos y los que votaron en contra estaban empatados. Pero el intendente de Magallanes y la Antártica chilena, Jorge Flies, tomó la decisión final con su rechazo a la medida.” Con el voto político del ex Intendente Jorge Flies (que anteriormente, había votado a favor) se da una vuelta de chaqueta campal y rechaza las tronaduras. Entonces, la Senadora Carolina Goic publicaba en redes sociales que era: “…una buena noticia…”, y así lo era para: Alerta Isla Riesco, el ex Intendente Jorge Flies y la Senadora Carolina Goic, pero para más de 1.200 familias Magallánicas transcurridos apenas dos años; no fue “una buena noticia”.

La decisión de rechazar las tronaduras significó la pérdida de su fuente laboral, y misma suerte corrieron otras 3.000 familias y PYMES Magallánicas, que prestaban servicios o vendían sus productos a una de las empresas más promisorias y grandes de dicha época.

Lo extraño es que fue el mismo Estado a través de CORFO que 12 años antes, había vendido los derechos mineros que le pertenecían, para realizar el proyecto, Estado que ahora (después de vender), le daba la espalda y se lavaba las manos olímpicamente, a pesar que existía una recomendación TÉCNICA de aprobar el proyecto, por parte del SEA. La historia se parece mucho a la del ex Hospital, que el exGobernador Flores y el ex Alcalde Bocazzi, socios del mismo conglomerado de Flies, e indicaron a este último como único responsable, dado que durante más de una década como Seremi de Salud y después otros 4 años como Intendente, no dirimió el uso del exHospital y dejó en el más completo abandono una importante y gravitante infraestructura, que estratégicamente ubicada en el centro geográfico de Punta Arenas, hoy está en ruinas e infectado de roedores y anarquistas, hospital que no podrá ser recuperado, no quedando otra posibilidad que venderlo y desmantelarlo, al igual, como ocurre hoy con la Mina de Carbón. Mismos políticos; mismo resultado.

El tiempo dirá si efectivamente el ex intendente Jorge Flies tenía razón con su voto político de rechazo a las Tronaduras en Mina Invierno, y si fue realmente “una buena noticia” como lo señala la actual Senadora. Pero lo el tiempo no podrá zanjar, son los miles de familias que hoy claman por trabajo en la actual crisis sanitaria y económica de Magallanes, que al menos en la Minería del Carbón centenaria de Magallanes, gracias a nuestros políticos y candidatos regionales: nunca más podrán tener.

