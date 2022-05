SHARE ON:

San Juan (EP), 20 de Mayo 2022. El proyecto entrará en producción a partir de 2026 y exportará US$ 1.100 millones anuales durante 15 años.

Con estos números, superaría en exportaciones al complejo de oil & gas del país. San Juan, donde está ubicado, pasará a ser la cuarta provincia exportadora de la Argentina. La demanda de cobre en el mundo seguirá aumentando y abre una oportunidad para otros proyectos cupríferos en el país. La actualidad de una de las inversiones más grandes de la Argentina.

El megaproyecto de cobre Josemaría, ubicado en la provincia de San Juan, comenzará con los movimientos de suelo en septiembre, luego del invierno. La construcción demandará cuatro años y Lundin, la minera canadiense a cargo del proyecto, planea iniciar la fase de producción en 2026. En este escenario, la empresa y el gobierno analizan un esquema de retenciones móviles para las exportaciones de cobre, que, según estima la compañía, serán de alrededor de US$ 1.100 millones anuales durante 15 años. Con estos números, superaría en exportaciones al complejo de petróleo y gas del país y abre la puerta a una nueva ola de producción de cobre en la Argentina.

La minera canadiense viene trabajando el esquema de retenciones con Roberto Arias, secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía. Según fuentes con conocimiento de estas negociaciones consultadas por EconoJournal, el Poder Ejecutivo quiere que sean retenciones móviles. Con un valor de la libra de cobre que hoy se sitúa en US$ 4,5, el esquema que están negociando, donde también interviene la cámara minera CAEM, contempla que haya retenciones a las exportaciones de un 8% como tope hasta que llegue a los US$ 5,6 por libra. Al mismo tiempo, el esquema implicaría cero por ciento de retenciones cuando el valor sea inferior a US$ 3,2 por libra de cobre.

Permisos

En estos momentos, la minera canadiense está avanzando técnicamente en la factibilidad fina del proyecto. A tres meses del inicio de la construcción, se encuentra a mitad de camino entre la ingeniería básica y la de detalle, que es la que permite avanzar concretamente con la obra. Luego de la aprobación en abril de la declaración de impacto ambiental, Lundin tiene un amplio trabajo de conseguir permisos de detalle, que tienen que ver con el trabajo con distintas entidades como los bomberos, Aduana, el Estado nacional y provincial y el Ejército, entre otros. En total, el proyecto necesita avanzar con 250 permisos de este tipo y buena parte del equipo de la compañía está abocado ahora sobre esto.

Lundin está en el país desde hace más de 30 años y atravesó distintas etapas, como la salida de la convertibilidad y los corralitos, y convive con los niveles de inflación de la Argentina. En el último tiempo, ejecutivos de la minera se reunieron dos veces con el presidente Alberto Fernández. De todos modos, la compañía canadiense tiene en cuenta que encarar un proyecto de US$ 4.100 millones de inversión como Josemaría requiere de otro nivel de exposición ante la economía del país.

Josemaría Resources, una firma perteneciente al grupo canadiense, estaba a cargo del desarrollo, pero el 28 de abril el megaproyecto de cobre pasó a estar directamente bajo la órbita de Lundin Mining, una decisión de la casa matriz para blindar el megaproyecto y tener mejores condiciones para conseguir financiamiento. En la compañía afirman que, si bien no están buscando socios, si aparece una empresa con una propuesta interesante la analizarán.

Josemaría, que no utilizará cianuro, va a generar entre 8.000 y 10.000 empleos directos durante los cuatro años de construcción y cuatro o cinco veces más en empleos indirectos. Además, requiere de la construcción de 200 kilómetros de ruta, una línea de alta tensión de 500 kW para un tramo de 250 km y se abastecerá íntegramente con energía renovable.

Transición energética y movilidad eléctrica

El consumo de cobre va a crecer exponencialmente en todo el mundo impulsado por el contexto de la transición energética y la movilidad eléctrica. Según un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP-XXI) del Ministerio de Desarrollo Productivo, un vehículo eléctrico necesita cuatro veces más cobre que uno convencional. La demanda de cobre a nivel mundial este año será de 28 millones de toneladas y para el 2030 la demanda aumentará a 33 millones de toneladas, según los cálculos del sector. Este salto de 5 millones de toneladas en ocho años implica que será necesario incorporar 35 proyectos de cobre de dimensiones similares a las de Josemaría. En Lundin entienden que, por esta razón, es clave avanzar con este proyecto ya que a nivel mundial que hay una demanda muy fuerte para adquirir desarrollo de cobre de este tipo.

En la Argentina hay proyectos de cobre en carpeta por US$ 20.000 millones. La puesta en marcha de Josemaría podría traccionar a otros desarrollos que están en etapa de factibilidad como Taca Taca, Los Azules, Altar, Pachón o Filo del Sol, este último también está a cargo de Lundin. Dos de los dos pozos que perforó la minera canadiense en Filo del Sol están catalogados dentro de los 30 mejores pozos de cobre en la historia a nivel global. Según indicaron fuentes de la compañía a EconoJournal, la Argentina puede aprovechar este escenario para tener una segunda ola de producción de cobre luego del desarrollo de proyectos como Bajo La Alumbrera.

Decreto 234

Además de las retenciones, la compañía está intentando acordar con el gobierno otro tema que tiene que ver con la reglamentación más fina del Decreto 234/2021, que es el que generó el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para que sea más automático y ágil. Un punto central es que el gobierno se comprometa a que la devolución del IVA sea veloz durante la construcción del proyecto.

Esto tiene que ver con que, a partir de la devolución del IVA, Lundin calcula obtener entre 600 y 700 millones de dólares, que le va a permitir repagar buena parte de la inversión de US$ 4.100 millones. Si esto no ocurre de manera ágil y rápida, puede ocasionar un problema para el avance de la obra, admitieron en la compañía.

Fuente econojournal.com.ar