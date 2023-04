—

Buenos Aires (EP), 7 de Abril 2023. El oro resurge y sube. Nuevos datos de la Reserva Federal de Estados Unidos le dieron un nuevo impulso y pasó la barrera de los US$ 2.000 y se mantiene en sobre esa línea cerca de tocar el récord de un año.

La onza de oro troy se apreciaba el 2 % al cierre bursátil europeo y tocaba los 2.025 dólares por primera vez desde el principio de la guerra de Ucrania, en marzo de 2022, por la debilidad del dólar y las expectativas de que la agresiva política monetaria de la Reserva Federal (Fed) esté llegando a su fin.

Según los expertos de XTB y una información de Bloomberg, la revalorización del metal se debe a la caída del «billete verde» (el euro se fortalecía el 0,5 %, a 1,0953 dólares) y el mayor descenso de empleos ofertados en febrero desde mayo de 2021 (encuesta JOLTS), por lo que se descuenta el fin de las alzas de los tipos de interés.

El oro, explican los expertos, mantiene una correlación inversa con el dólar, aumentando o disminuyendo su valor dependiendo de la fortaleza de la divisa estadounidense.

Según los datos del mercado consultados por EFE, el oro ha superado en tres ocasiones la cota de los 2.000 dólares desde principios del pasado marzo por la crisis bancaria que se desató, tanto en EE.UU.como en Europa, por la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) y la absorción del suizo Credit Suisse (SIX:CSGN) por parte de UBS (SIX:UBSG).

Desde que se iniciaron esas sacudidas en el sistema financiero que acercaron a los inversores a valores refugio como la deuda o los metales en detrimento de la renta variable, el oro acumula una revalorización del 11 %, un porcentaje idéntico a lo que se aprecia en el año.

El oro tocó su máximo histórico en agosto de 2020, cuando cotizó en 2.075 dólares, y con la invasión de Ucrania, en marzo de 2022, llegó hasta los 2.070 dólares.

CIFRAS A FUTURO

Técnicamente, los precios de futuros de oro de abril alcanzaron un máximo de 12 meses. Los alcistas tienen una fuerte ventaja técnica general a corto plazo. Los precios tienen una tendencia alcista en el gráfico de barras diario, según estimó Jim Wyckoff en Kitco.

El próximo objetivo de precios al alza es producir un cierre por encima de una resistencia sólida en el máximo histórico de US$ 2.078,80, anotado en marzo de 2022. El próximo objetivo de precios a la baja a corto plazo es empujar los precios de futuros por debajo del soporte técnico sólido en US$ 1.945.

La primera resistencia se ve en US$ 2,035.00 y luego en US$ 2.070. El primer soporte se ve en US$ 2.000 y luego en el mínimo de hoy de US$ 1.979.

Los precios de futuros de plata de mayo alcanzaron un máximo de 12 meses. Los alcistas de la plata tienen una fuerte ventaja técnica general a corto plazo. Los precios tienen una fuerte tendencia alcista en el gráfico de barras diario.

El próximo objetivo de precio alcista de Silver Bulls es cerrar los precios por encima de una sólida resistencia técnica en US$ 27,50. El próximo objetivo de precio a la baja para los bajistas es cerrar los precios por debajo del soporte sólido en US$ 23. La primera resistencia se ve en el máximo de US$ 25,12 y luego en US$ 25,50. El próximo soporte se ve en US$ 24,50 y luego en US$ 24.

LA DIFERENCIA ENTRE PRECIO DEL ORO Y ACCIONES DE MINERAS

Según detalló Frik Els en Mining.com, un gráfico publicado por Merk Investments, asesor de inversiones y administrador de ASA Gold and Precious Metals (NYSE:ASA), incluye dos gráficos que muestran la desconexión entre las acciones mineras de oro y el precio del lingote.

La relación actual entre las existencias de metales y oro, representada por el índice NYSE Arca Gold Mining, no está tan lejos de los mínimos históricos alcanzados en 2015 y muestra que las existencias de oro han tenido un rendimiento inferior al oro durante más de una década.

Si el precio del oro se mantiene estable en los niveles actuales, las valoraciones de las existencias de oro tendrían que duplicarse con creces para alinearlo con el promedio histórico desde principios de la década de 1990.

El equilibrio también se restauraría si el precio del oro se redujera a la mitad, por supuesto, pero no hay escenario en el que el oro se sumerja en tres dígitos no provoque una carnicería para las acciones.

Al mismo tiempo, a pesar de la mala salud del mercado del oro, las acciones mineras de oro también han tenido grandes descuentos en comparación con el mercado más amplio en la forma del S&P 500.

Fuente: DIARIOS/MINING PRESS