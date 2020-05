SHARE ON:

—

Buenos Aires (EP) 29 de May. – La producción global de oro no solo se va a ver afectada este año por el parón de la actividad obligado por las medidas de control del Covid-19, sino que la caída de la inversión en el apartado de exploración va a comprometer las cifras de los próximos años, ya que no va a haber un reemplazo suficiente de proyectos para los que se van agotando.

Según el último informe de S&P Global Market Intelligence, la tendencia al declive comenzó ya el año pasado: 2019 fue el primer año en más de una década en que la producción de oro era menor que la del año anterior. Y lo mismo se espera para este 2020, en el que las mineras se han visto obligadas a cerrar temporalmente sus explotaciones por las medidas de control de la pandemia.

Para los próximos años, el volumen de producción se va a ver afectado por un factor derivado de la crisis económica que ha traído el Covid-19: el informe vaticina que este 2020 va a ser el peor año de los últimos 15 en términos de gasto en exploración por parte de las compañías mineras, a pesar de que el precio del metal se encuentra en sus niveles máximos de los últimos siete años y medio.

En efecto, la cifra de gasto prevista para 2020 es de unos 6.600 millones de dólares, un 29% menos que los 9.300 millones que se invirtieron en 2019 en este apartado. Solo en actividades de perforación en busca de muestras de oro se van a gastar 800 millones de dólares menos que el año pasado.

Como señalaba a Bloomberg Chris Galbraith, analista de minería y metales de S&P Global, las actividades de exploración de oro por parte de las mineras más pequeñas van a entrar en crisis durante este año.

Durante el primer trimestre de 2020, estas compañías invirtieron en este apartado 781 millones de dólares, casi un 50% menos que los 1.540 millones del cuarto trimestre de 2019.

La producción global de oro también se va a resentir durante 2020, debido al prolongado cierre de minas en diversos países por las medidas restrictivas adoptadas para el control de la pandemia. Sudamérica y África van a ser las regiones más afectadas.

Según el informe, se espera que la producción de oro vuelva a crecer en el año 2021.

Fuente Oro Informacion