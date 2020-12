SHARE ON:

—

San Juan (EP), 26 de Dic 2020. Es lo mínimo que se han fijado como meta para lo cual cuentan con un presupuesto técnico de 15 millones. Dependerá de la situación sanitaria de la provincia.

A principios de octubre la empresa FiloMining a cargo del proyecto minero Filo del Sol presentó ante el ministerio de Minería un informe de la campaña de exploración 2019/2020. Ayer, en el último encuentro del año de la Cámara Minera de San Juan, vía Zoom, expuso el Lic. Diego Charchaflie, presidente de exploraciones de la compañía.

En la misma aseguró que en esta campaña “la idea es perforar 8.500 metros. Es lo mínimo que nos fijamos y para eso tenemos un presupuesto técnico de 15 millones”.

Charchaflie explicó que se trata de un proyecto binacional donde hay óxido que contiene cobre, oro y plata y que por la pandemia se van a enfocar más en la parte argentina que en la chilena.

Charchaflie lamentó que el Covid acortó por lo menos tres semanas la temporada que generalmente tiene un fin por una cuestión climática y el invierno que pasó había sido el mejor de todos. “Tuvo un gran impacto en hacernos suspender rápidamente”, apuntó.

Agregó que en lo referido a mano de obra “hay unas 100 personas trabajando en dos turnos y prácticamente son todos argentinos”.

Acotó que aunque “antes la misma compañía tenía también a Josemaría, hace dos años Filo del Sol es independiente, si bien comparten algunos accionistas el 30 por ciento de las acciones corresponden a la familia Lundin y el resto a otros accionistas”.

La actualización del recurso presentada ante el ministerio de Minería corresponde a los trabajos realizados en 2019-2020 y asciende a 1,4 millones de toneladas de Cu; 4,4 millones de onzas de Au y 146,9 millones de onzas de Ag.

El geólogo amplió que el protocolo de Covid permite trabajar desde los dos lados (argentino y chileno) y optimizar algunos costos. Sin embargo confió que “uno de los grandes desafíos es la perforación. Creo que tiene perforados 45 mil metros en 8 años, en esta campaña no lo podemos hacer. No tenemos espacio y no podemos tener más gente”.

La exploración del proyecto minero se inició en el año 1999 y a la fecha se han ejecutado 12 campañas de perforación, las realizadas en el año 2019 y 2020 ya superan los 8 mil metros.

Filo del Sol es un depósito epitermal de cobre, oro y plata de alta sulfuración, en etapa de exploración avanzada. Ubicado en el extremo norte de San Juan a 15 kilómetros al oeste del proyecto Josemaría.

En el último informe se preveían reservas de 67.000 toneladas de cobre, 159.000 onzas de oro y 8,65 Moz de plata.

Las perforaciones realizadas demuestran que existe una mineralización de buena ley de cobre-oro-plata extendiéndose al menos 700 metros por debajo del fondo del recurso, ó 1.200 metros por debajo de la superficie, y que podría expandirse en profundidad.

Fuente Diario EL Zonda