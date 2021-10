SHARE ON:

Jujuy (EP), 11 de octubre 2021. Una gran parte es por la construcción de un establecimiento de litio. Anticipan que abrirá otra mina de polimetálicos.

En Jujuy actualmente están prestando servicios 4.700 trabajadores en la actividad minera.

El secretario de Minería de la Provincia, Miguel Soler, dijo que en el 2022 se podría llegar a una capacidad instalada de 80 mil toneladas de producción de litio, y anticipó que la próxima semana se anunciará un nuevo emprendimiento minero polimetálico que estaría comenzando en la provincia, con fondos internacionales.

«Al día de hoy hay 4.700 trabajadores en la Puna, porque se están construyendo y ampliando estos dos proyectos (de litio). El año que viene ya estarían concluyendo, y va a seguir trabajando una dotación aproximada de 1.000 personas, ya que se va a continuar ampliando su capacidad«, explicó el funcionario provincial a El Tribuno de Jujuy.

Planteó que el próximo año, los proyectos de litio ya tengan la capacidad instalada de 80 mil tn por año y permitirá no sólo posicionar a Jujuy como principal productor de litio, sino que además se prevé desde las empresas ampliar la capacidad productiva. Ponderó que todo esto se busca que se haga en un marco de sostenibilidad de los salares, de desarrollo de proveedores locales, y beneficios para las comunidades y para la provincia.

Lo expresó al momento de recordar su participación en un reciente seminario de litio, que reunió a los actores de la minería del país, donde expuso sobre control y monitoreo ambiental de la actividad del litio. Ponderó que Jujuy viene trabajando con un rumbo muy claro y una política definida a partir del 2015, y destacó que eso permitió que en éstos años se inviertan en la provincia más 1000 millones de dólares en minería.

De hecho, la próxima semana el Gobierno provincial prevé anunciar una nueva mina polimetálica en Jujuy, con capitales internacionales.

Cabe recordar que en mayo de este año se anunció la reactivación de la Mina Providencia de plata, plomo, zinc y cobre con posible inversión de entre 10 y 20 millones de dólares de capitales chinos a través del grupo Hanaq Group. En su momento también se dio a conocer la producción aurífera en Jujuy con dos minas, Ajedrez y Córdoba, que ya se está explotando en pequeña escala con inversión argentina.

También informó sobre la actualidad de otras minas. «Mina Chinchillas ha seguido operando, está yendo bien dentro de las circunstancias de la pandemia de Covid«, informó en relación a otra de las minas metalíferas de Jujuy

En tanto, sobre Minera Aguilar afirmó que continúa con cese de operaciones, por lo que aseguró que están trabajando en torno a la presentación un informe de declaración, por el que se espera que se siga explorando y que en algún momento cambien las condiciones para que se pueda reactivar alguna parte. Precisó que el plan de cierre está en elaboración, pero aseguró que es un proceso que requiere mucha ingeniería de fondo, por lo que entiende que no será rápido. Explicó que al haber desvinculado 460 trabajadores no tiene la capacidad productiva que tenía, con lo cual no hay forma ahora que pueda reactivarse.

Consultado sobre la modificación del Decreto Ley N° 3574/78 sobre «Registro de Productores Mineros, Guías de Tránsito de Minerales y Planillas de Producción» con el que se prevé incorporar un sistema de tramite online para facilitar el control y fiscalización por parte de la administración, explicó que trabajan en la modernización del sistema. «Estamos prontos a generar una resolución de parte de la Dirección y un sistema informático para pasar a guías de tránsito online«, explicó, y aunque prevén en principio trabajar de manera dual, apuntan a simplificar los procesos. Recordó que están trabajando hace seis años en la transparencia y modernización, y el director de Minería José Gómez y su equipo técnico trabaja en ello a partir de la legislación actual.

Advertencia

Consultado sobre una promoción en la localidad de San Francisco de la provincia de Córdoba, que está haciendo una promoción de ganancias para inversiones en varios países, con la promesa de la compra de una mina de oro en Jujuy cuya ubicación no revelaban y argumentaban respaldarla con criptomonedas, Soler explicó: «la primera impresión es que es algo irregular«. Explicó que gente de San Francisco le envió correo y explicó que las personas que se mencionan no las conocen, y aclaró que se transparentó el catastro minero de Jujuy que es público en la página www.mineriajujuy.gob.ar, que se puede consultar porque las propiedades mineras tienen nombre y número de expediente por el que tramita su informe de impacto ambiental.

«Si no tiene esos dos expedientes es casi como que no existe«, afirmó el funcionario, y aseguró que «no hay ninguna mina de oro con el nombre que nos pasaron, con lo cual es sospechoso«, dijo.

Por eso recomendó a la gente a asesorarse en inversiones que no conoce, para no ser víctima de hechos delictivos y no perder dinero.