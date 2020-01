—

Buenos Aires (EP) 03 de Ene. – El secretario de Minería de la Nación aseguró que «se tiene que debatir cómo se hace la minería». Y que «la licencia social se construye a partir de que exista la posibilidad de desarrollar una determinada actividad».

En Mendoza no se habla de otra cosa. Megaminería sí o megaminería no. Hay una nueva grieta que se ha abierto y deberá cerrarse en un corto plazo. Luego de la decisión del gobernador de Mendoza Rodolfo Suarez de no reglamentar la nueva ley minera que tiene la provincia es momento del diálogo. Diferentes sectores ya se sentaron a debatir y discutir sobre cómo afrontará la provincia esta actividad productiva en el futuro.

En las últimas horas un testimonio importante retumbó en la provincia. Se trata del secretario de Minería de la Nación, el sanjuanino Ricardo Hensel.

El funcionario del gobierno de Alberto Fernández habló en Radio Nihuil con el programa que conduce Ricardo Montacuto y destacó el accionar del gobernador Suarez de abrir el diálogo y dio detalles de cómo se lleva adelante la megaminería en países considerados potencias. Además puso énfasis en el control estricto del Estado y en cumplir los estándares internacionales.

Primero fue consultado por las posturas a nivel nacional. Y Hensel fue claro: «El presidente Alberto Fernández ha sido claro, la minería puede constituir uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la Argentina. Porque tenemos como otros países como Australia, Canadá o Alemania un enorme potencial minero, esta expresión del presidente de tratar de impulsar el desarrollo de la minería ha quedado claro», explicó respecto a lo que piensa Alberto Fernández.

Luego hizo un comentario sobre lo que manifestó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié: «lo que trasladó el ministro Cabandié es que bueno, nunca deja de ser una preocupación que se planteen este tipo de discusiones y bueno, tratar de encontrar alguna salida. Siempre es importante el diálogo, buscar el consenso, generar los foros para una salida. No ha sido disonante Cabandié, yo hablé con él y lo que también ha dicho es que los recursos son de las provincias».

¿Cómo se controla la megaminería en San Juan, Jujuy Catamarca?

-«En primer lugar el cianuro se utiliza en la industria desde 1870. Del 100% total utilizado del cianuro solamente el 12% es utilizado por las mineras. Productos con los que tenemos contacto en forma permanente tienen origen en un proceso industrial donde se utiliza el cianuro», comentó sobre uno de los químicos en cuestión de la reforma minera en Mendoza.

«Hoy en el mundo en forma generalizada se utiliza el cianuro en una proporción que es de 0,01 a 0,05, son 150 partes por millón», agregó Hensel.

«Por supuesto que se puede controlar y se tiene que controlar y para eso es necesario que el Estado esté muy presente. Lo que sí creo que a esta altura de desarrollo del mundo es muy difícil que nosotros podamos establecer una discusión de minería sí, minería no. Yo creo que lo que debemos discutir es cómo hacemos minería», explicó el secretario de Ambiente.

«Si no existiera la minería no podríamos estar hablando en este momento por teléfono, no existirían por ejemplo los tratamientos médicos con bombas de cobalto, no existiría la aeronáutica, los automóviles, la maquinaria agrícola, ¡la purificación del agua! o los sistemas de bombeo de agua. Fíjense ustedes que nosotros tenemos contacto con la minería desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, lo que hay que discutir es cómo se hace la minería y me parece que eso es lo más saludable y ahí es donde el rol del Estado es lo más importante. No es que nosotros tengamos empresas mineras que vienen a invertir en minería a la Argentina y que en sus países no tienen minería», explicó detalladamente Hensel en comunicación con Radio Nihuil.

Luego advirtió: «En lo que nosotros tenemos que ser muy estrictos es en el cumplimiento de los estándares internacionales y no tenemos dudas de que probablemente haya que empezar a trabajar en un proceso de una minería con la menor cantidad de utilización de químicos».

Con respecto a la postura del gobierno de Mendoza Hensel marcó su opinión. «Creo que lo que ha hecho el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez es muy saludable, convocar a todos los sectores, dar el debate, dar la discusión, independientemente que te puedas poner o no de acuerdo. No cabe ninguna duda que es bueno dar la discusión. Una cosa es generar el marco normativo que permita el desarrollo de una determinada actividad, eso también es pensar en las generaciones futuras. Nosotros no somos quien pare decir hoy esta actividad queda vedada.

Por último pidió que haya licencia social pero que la megaminería en Mendoza no sea frenada. «La licencia social se construye a partir de que exista la posibilidad de desarrollar una determinada actividad. Si vedás esa posibilidad no hay posibilidad de licencia social».

Fuente Diario Jornada