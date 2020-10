SHARE ON:

—

San Juan (EP), 21 de Octubre 2020. La empresa minera Josemaria Resource, subsidiaria de Lundin, confirmó una mega inversión en San Juan superior a u$s3.000 millones para el proyecto de cobre y oro Josemaría en San Juan. La compañía también afirmó que los metales se exportarán a través de puertos argentinos en vez de utilizar los chilenos.

El proyecto utilizará instalaciones sanjuaninas en un 100%, con lo cual una vez que entre en producción, el distrito gobernado por Sergio Uñac pasaría a ser “una de las principales provincias exportadoras luego de las grandes productoras de cereales”, mencionaron a este medio desde Cuyo. Teniendo en cuenta el valor de la onza, Josemaria produciría u$s 595.800.000 en onzas de oro; u$s 1.116.848.000 en cobre y u$s 31.200.000 en plata por año. Actualmente queda en el país 30%, pero bajaría al 25% el año que viene. Mientras que a San Juan el 3%.

La firma canadiense hizo el anuncio mediante un comunicado de su Casa Central, sobre el avance en la explotación de la mina ubicada en el extremo norte de la provincia, a 350 km de la capital provincial y a 10 km de la frontera con Chile, sobre la cordillera frontal a 4.295 msnm. La mano de obra estimada: entre 3.000 y 4.000 personas para la construcción de la infraestructura, que bajaría a la mitad cuando entre en producción.

Adam Lundin, presidente y director ejecutivo de la empresa, declaró: «Estamos muy satisfechos con los resultados del Estudio de Viabilidad de Josemaría, que indica que este es uno de los pocos proyectos de cobre y oro fácilmente desarrollables en el mundo en la actualidad”. “El estudio prevé un resultado económico atractivo que es comparable con otros proyectos de cobre y oro a gran escala que ya se están desarrollando en la actualidad. Creemos que Josemaría está perfectamente posicionado para comenzar la producción a mediados de la década, cumpliendo la creciente demanda de cobre de una economía global”, agregó el directivo.

La operación minera será convencional a cielo abierto, y la separación de los metales será a través del sistema de flotación, cuyo producto es un concentrado de cobre con contenido de oro y plata. El traslado del mineral se hará al puerto de Rosario por camión y tren. La empresa y gobierno ya están avanzando en el informe de impacto ambiental y poder brindar en el segundo semestre de 2021 la declaración de impacto ambiental.

“El Estudio de Viabilidad demuestra un proyecto robusto, rápido y de bajo riesgo, con una operación a 152.000 toneladas por día durante una vida útil de la mina de 19 años, lo que arroja una producción de metal anual promedio de 136.000 toneladas de cobre, 231.000 onzas de oro y 1.164.000 onzas de plata”, mencionó el comunicado emitido en Canadá.

El gobernador Uñac esta semana en el coloquio IDEA, enfatizó: «La minería ofrece nuevas y mejores oportunidades para el país y para la provincia de San Juan», señaló y luego hizo referencia al proyecto Josemaría, con alto grado de avance: «Implica una inversión de 3 mil millones de dólares. En la provincia de San Juan hay reservas de minerales por una inversión, que generalmente es extranjera, de no menos de 30 mil millones de dólares. Es ingreso genuino, le sirve a San Juan pero también le sirve al país».

En San Juan estimaron una vida útil de casi 20 años en la mina. Incluso, prevén oportunidades potenciales, como la recuperación de oro adicional de la tapa de óxido en Josemaría, aumentar las recuperaciones metalúrgicas, concentrar los grados con trabajo de prueba adicional y la exploración continua en el extenso paquete de terrenos de la compañía.

Dos días atrás, el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia, había manifestado que ante el avance de Josemaría y Agua Rica en Catamarca, se planteó “ir preparando proveedores para cuando las empresas de construcción requieran de know how argentino; es necesario aprender de otros que tienen mucha experiencia como puede ser Chile o el Reino Unido».

Fuente Ámbito Financiero