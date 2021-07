SHARE ON:

—

San Juan (EP), 14 de Julio 2021. El total de campañas de perforación del Proyecto Josemaría, que comenzaron en el 2003, se han perforado unos 75.000 metros. Ahora, en una sola temporada planean sondear 66.000 metros.

La operadora del Proyecto cuprífero que está en su etapa de evaluación ambiental quiere tener trece máquinas de sondaje funcionando al mismo tiempo.

“Todos los años, nosotros éramos una de las compañías que más invertía en exploración y este año vamos a estar en el orden, solo de campo, de los US$ 95 millones. El 1 de diciembre queremos empezar a sondear, vamos a tener trece máquinas de sondajes funcionando al mismo tiempo”, comentó Alfredo Vitaller, gerente General de Josemaría Resources, en el encuentro mensual que organiza para la prensa la Cámara Minera de San Juan.

Bajo la consigna “Hablemos del Proyecto Josemaría”, los periodistas pudieron consultarle al ejecutivo cualquier aspecto concerniente al Proyecto que abrirá la puerta a la Era del Cobre en la provincia. Esto sucedió en “Historia Compartida”, conversatorio virtual que hace la entidad.

“Para esta temporada que se acerca, tenemos un programa muy importante de lo que es ingeniería. Nosotros históricamente en Josemaría sondeamos alrededor de 75.000 metros, esta temporada que viene queremos perforar 66.000 metros, casi igualando el histórico de metros perforados. Y esos metros que se van a hacer van a comprender trabajos de ingeniería que serían de geotecnia, vamos a mejorar la estimación de recursos, hacer trabajos de agua y relacionados con cuerpos glaciares. Tenemos un programa bastante ambicioso y para poder avanzar con eso nosotros ya estamos trabajando. Hemos presentado los estudios pertinentes para ampliar nuestro campamento que hoy tiene una capacidad para más de 200 personas y vamos a llevarlo a unas 800 personas. No habrá tantas personas arriba, pero contemplando el tema del Covid lo hicimos de ese tamaño. Creemos que vamos a estar en el orden de las 500 personas”, explicó Vitaller.

Los tiempos

Según Alfredo Vitaller, “con San Juan tenemos que definir una serie de cosas para estar dentro de los requerimientos del mercado con todo lo relacionado a financiamiento y hace muchos meses que ese trabajo que hicimos con la provincia quedó definido. Tenemos un acuerdo macro que, cuando la cosa evolucione, lo vamos a ir definiendo en lo más puntual pero ya el acuerdo existe con la provincia. Si hablamos con respecto a la agenda nacional, había varios factores que debíamos definir que, si bien el recurso es de la provincia, hay un montón de definiciones que tiene que hacer el Gobierno Nacional que son muy importantes. Si bien todavía a nivel nacional no hemos llegado a un acuerdo como el que alcanzamos en San Juan, somos optimistas. Venimos avanzando, creemos que vamos a lograr esos puntos, esas necesidades que tenemos y que eso no será un impedimento para poder desarrollar el proyecto”.

Una cuestión que no sería buena que pase, es que no se cierre el acuerdo con el FMI porque eso es una señal para los inversores difícil, porque se le está transmitiendo que no se quiere pagar o que será difícil que pagues”.

El agua

A lo largo de la vida útil del emprendimiento, tendrá un consumo de agua de 515 l/s en promedio que serán captados de cuencas de agua subterránea “La cuenca del Río San Juan nada tiene que ver con la cuenca del Río Jáchal, son cuencas totalmente diferentes. Por otro lado, también tenemos que pensar que la cuenca del Río Jáchal tiene una extensión de 34.000 km2 y nosotros estamos trabajando en campos de agua que tienen 25 km2 contra los 34.000 que tiene toda la cuenca. Es bueno recordar el tema de la recirculación, la reutilización que nosotros vamos a hacer del agua. El Proyecto va a reutilizar el 85% del agua que está en toda su etapa de procesamiento del mineral”, precisó Vitaller.

Glaciares

De acuerdo con lo señalado por el gerente General de la operadora del proyecto, en el Inventario Nacional de Glaciares, y también en el Provincial, aparece un solo cuerpo glaciar que es un glaciar de roca. “Es chiquito y aparece en esa zona. Nosotros, en el diseño original, pasábamos por ahí cerca y decidimos modificarlo para no tocarlo. Igualmente, en esta temporada, y a partir de los trabajos que venimos haciendo con la autoridad, vamos a trabajar y a testear ese glaciar para definir realmente las condiciones de ese cuerpo, si contiene agua o no. Una de las pocas formas de definir si un glaciar de roca es activo o inactivo es averiguar si tiene hielo y es perforándolo. Vamos a tener una máquina especial para eso”, dijo Vitaller.

Fuente Cámara Minera de San Juan