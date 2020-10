SHARE ON:

Mendoza (EP), 02 de Octubre 2020. Luego de conocerse que la Provincia de Mendoza recuperará el control del yacimiento de Potasio Río Colorado en Malargüe, que dejó de lado la multinacional Vale, diversos actores del sector opinaron sobre la posibilidad de que eso se concrete.

Para el presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, Raúl Rodríguez, el foco de la cuestión es cómo se pone en marcha un proyecto así en el actual contexto de pandemia.

“Si Vale abandona el proyecto es porque no es rentable, de todas maneras el Gobierno se ha encargado de decir que se ha hecho una reingeniería, por lo cual la inversión necesaria va a ser menos ambiciosa que la que tenía la empresa brasilera; lo que hay que dejar en claro es que Mendoza no se puede hacer cargo de los 200 millones de dólares, que claramente no los tiene, y si los tuviera, hay prioridades más acuciantes, como la salud”.

Sobre las negociaciones, opinó que “cualquier medida tendiente a favorecer la producción minera siempre nos va a encontrar del lado del apoyo, en este caso puntual no hemos tenido conocimiento de los detalles de la negociación con la empresa concesionaria, que es Vale”.

Emilio Guiñazú dijo recientemente en FM Vos (94.5) que “hace cuatro o cinco años venimos trabajando con Vale y hace dos años nos sentamos en la mesa, pusimos las variables y acordamos que lo mejor era que la empresa transfiriese a Mendoza no solo la mina, sino todos los activos. Hicimos una auditoría para saber el estado real de la empresa y en los últimos dos meses negociamos los términos de la transferencia, esperemos que en los próximos 40 días empecemos a trabajar con Potasio Río Colorado, para lo que tenemos que buscar un inversor, la idea es reactivar lo antes posible la mina”.

La empresa estatal sería una especie de holding donde quedarán las acciones que conserve la Provincia sobre la empresa. Por eso la idea es asociarse a un inversor operador de la mina. Modelos de este tipo son Emesa o Distrocuyo.

