SHARE ON:

—

Buenos Aires (EP), 21 de Mayo 2022. Restricciones en las importaciones, faltante de dólares para hacer las compras y la falta de stocks son las razones para que esto ocurra.

La minería requiere equipos VHS digitales para poder enlazarse con los vehículos y la gente en la montaña.

La recuperación de los niveles económicos y de demanda están generando problemas de coyuntura. Es que luego de los dos años de parate total a raíz de la pandemia los stock globales son casi inexistentes, por lo que hay demoras a la hora de entregar algunos productos que son esenciales para actividades como la de los proveedores mineros.

A esta situación, en el país se le suma las restricciones a las importaciones y la ausencia de dólares y constituyen un combo complicado de afrontar en el corto plazo.

Las actividades económicas, entre ellas la minería, se han reactivado con gran fuerza, sobre todo en el rubro de servicios. En el caso de San Juan, los empresarios están preocupados porque les falta elementos para poder trabajar. Los sectores que más complicados están son las comunicaciones y el transporte. El problema que produjo la pandemia es que sin actividad el mundo se han cortado todas las cadenas de suministros.

En el caso de las comunicaciones, “no ingresan equipos de RH digitales, que los necesitamos para enlazar a los diferentes vehículos y personas que están trabajando”, explicó Daniel Carcamo, desde la Cámara de Servicios Mineros. Esto lleva a que los proveedores de servicios no puedan equipar a sus vehículos con tecnología de punta como requiere la gran minería. “Estos equipos no están entrando a Argentina y no hay cupos para importar”. El empresario explicó que adquirió 4 equipos en el mes de octubre de 2021 y recién ingresarán al país en el mes de julio. Remarcó que “estos son VHS digital que serán utilizados en el proyecto Josemaría”. Vale marcar que estos equipos vienen en dos categorías, para los vehículos y para que el hombre los lleve colgados en la cintura.

Carcamo manifestó que “las empresas mineras utilizan mucho este sistema de comunicación por lo confiables y el alcance que tienen”. A esto se le suma que tienen una muy buena capacidad de transmisión de datos. “Esta es una tecnología nueva que están utilizando las mineras, pero en San Juan no tenemos los equipos”, detalló.

El dirigente remarcó que “esto se produce a raíz de las restricciones a las importaciones, que llevan a que no podamos cumplir con un servicio de calidad”. En ese contexto los empresarios están tras la búsqueda de algún tipo de productos sustitutos. “Hay equipos chinos, pero que no sirven para la minería”, aseveró.

Agrega que “hoy todo equipo que entre a Veladero o Josemaría con necesidades de comunicación lo tienen que hacer con VHS digital y no se consiguen”. Vale marcar que en la provincia hay dos proveedores de estos equipos, pero no los tienen en stock, de acuerdo a lo que dijeron los proveedores”.

Explicó que “a nosotros nos están pidiendo una camioneta para Josemaría, pero hoy no tengo la forma de enlazar-conectar- y custodiar esa camioneta en el camino. Ellos –por la minera-, tienen todo VHS digital y yo tengo todo analógico”.

Fernando Godoy de CAPRIMSA manifestó que “el hecho que también escaseen hace que los que los tienen se aprovechen y los cobren muchos más caros. En muchos casos los están cobrando al doble de lo que valen.” El dirigente jachallero manifestó que “este tipo de faltantes y otros los han hablado en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación quienes han prometido trabajar sobre el tema y agilizar el ingreso”.

TAMBIÉN FALTAN CUBIERTAS Y REPUESTOS

Consultado sobre la realidad que les toca vivir a los proveedores, Fernando Godoy desde CAPRIMSA se mostró muy preocupado. “Creo que esto se produce como consecuencia de “los crecimientos brutales”, y estos son muy buenos, pero tenemos que acompañar con los otros sectores”.

Otro problema que enfrenta el sector de los proveedores es el faltante de neumáticos para los vehículos. Cuentan que consiguen productos chinos que no son de calidad, lo que a la larga les implica un costo extra. También los empresarios dicen que en algunos casos tienen vehículos parados sobre cuatro tacos porque “no conseguimos cubiertas”. Esta situación lleva a que en algunos casos estén pagando cubiertas chinas, al triple de lo que cuesta una de alta calidad. A esto se suma el faltante de repuestos como inyectores diesel.

Godoy remarcó que “una empresa con quien estamos trabajando para que se agrupen a nuestra institución nos planteaba la dificultad que tienen para conseguir desfibriladores. Los que hay no son de calidad”.

Lo cierto es que de momento los empresarios se plantean la necesidad urgente de mejorar el abastecimiento de muchos productos que son esenciales para los grandes desarrollos.

Fuente diarioelzonda.com.ar

Fotografía Infobae