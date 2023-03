SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 9 de Mar 2023. Central Puerto analiza proyectos en las provincias de San Juan, Santa Cruz y Salta, y ha recibido el interés de una empresa minera para asociarse.

Uno de los mayores productores de energía de Argentina busca entrar al auge del cobre del país, a medida que se acelera la carrera por metales clave en la transición energética global.

Central Puerto S.A. quiere tomar participaciones no operativas en proyectos de cobre, y conseguir un puesto en el directorio para ayudar a un inversionista internacional a navegar las complejas aguas de la política y las regulaciones argentinas. La firma con sede en Buenos Aires está analizando tres proyectos, en las provincias de San Juan, Santa Cruz y Salta, y ha recibido el interés de una empresa minera para asociarse.

“Como recién llegados con una curva de aprendizaje por delante, estamos buscando proyectos que estén un poco más desarrollados, es decir que no estén en la fase inicial, proyectos con más certidumbre y menos riesgo”, dijo Adrián Salvatore, director de asuntos corporativos de Central Puerto, en una entrevista realizada el lunes en una conferencia minera en Toronto.

La compañía, que cotiza en Nueva York, modificó recientemente sus estatutos corporativos para poder diversificarse fuera de la generación de energía y aprovechar el crecimiento del sector de minerales de la Argentina.

Si bien el vecino Chile es el mayor exportador de cobre del mundo, los desarrollos en el lado argentino de los Andes apenas comienzan. Glencore Plc, McEwen Mining Inc., Lundin Mining Corp. y First Quantum Minerals Ltd., todos, desarrollan proyectos.

La búsqueda de proyectos de cobre por parte de Central Puerto se produce en medio de una ola más amplia de inversiones que ha incluido activos energéticos y forestales. La silvicultura y la minería son atractivas para la empresa porque generan exportaciones cotizadas en dólares estadounidenses, mientras que la energía se vende en el mercado nacional en pesos argentinos, una de las monedas con peor rendimiento del mundo, en un mercado fuertemente regulado.

Central Puerto también tiene en la mira a la incipiente industria del litio argentina como proveedora de energía para exploradores y productores, dijo Salvatore. El tercer proyecto de litio de Argentina entrará en producción este año, con varios más en desarrollo

Fuente Perfil