Buenos Aires (EP), 08 de Mayo 2021. En plena pandemia, el sector generó exportaciones por U$S 2.600 millones y aportes al sector público por más de $61.000 millones en 2020. El país cuenta con proyectos que permitirían alcanzar U$S 20.000 millones en inversiones Organizada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) se realizó hoy la celebración online del Día de la Industria Minera 2021, fecha que rinde homenaje a la primera “Ley de Fomento Minero”, sancionada un 7 de mayo de 1813.

La jornada contó con una serie de actividades, entre las que se destacó la charla entre Alberto Hensel (Secretario de Minería de la Nación), Héctor Laplace (Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina) y Alberto Carlocchia (presidente de CAEM).

Carlocchia destacó que “en plena pandemia, los yacimientos argentinos siguieron aportando el verdadero valor agregado del sector y redoblaron esfuerzos, a través: reinversiones, ampliaciones, trabajo genuino y desarrollo local a partir del impulso a las pymes nacionales e industriales a lo largo de todo el país. La minería logró seguir posicionada como sexto complejo exportador argentino, generado exportaciones por 2.600 millones de dólares y aportes al sector público por más de 61.000 millones de pesos”.

En relación a los recientes hechos de violencia contra el sector, Carlocchia expresó que “como sociedad, debemos decidir qué modelo de país queremos: si el de los violentos, que solo saben destruir, frenar, poner palos en la rueda sin proponer ni construir nada. O el país que alienta y respeta a su mayoría silenciosa, a quienes todos los días suman su granito de arena. Es hora de decirle a los violentos que no nos representan a los argentinos”.

Y agregó que el sector “seguirá generando el debate minero en Chubut, en Catamarca, en Mendoza, en Córdoba y donde sea necesario, llevando oportunidades de progreso para todo el país. Nuestras herramientas incansables son el diálogo, la evidencia, el respeto por el prójimo y el debate informado. Es prioritario que este diálogo se dé a lo largo de todo el país”.

Sobre este tema, Hensel, consideró que “todo planteo ambiental debe convertirse también en un planteo social inclusivo, buscando equilibrio entre el medio ambiente, la seguridad pública, la institucionalidad y la competitividad.”

Y resaltó la potencialidad de Argentina, que cuenta actualmente con 34 proyectos en exploración avanzada, que pueden pasar a factibilidad, lo que significaría la llegada de inversiones, creación de puestos de trabajo y fortalecimiento de la cadena de valor.

“Tenemos mucho por hacer, pero hay un único camino, el del trabajo conjunto.”

“El mejor legado que podemos dejar es mostrar que los argentinos somos capaces de acordar sobre los grandes temas a trabajar para superar una situación marcada por el flagelo de la pobreza, que no nos meremos porque tenemos un país con todos los 2 recursos naturales para poder dar las respuestas que todos los ciudadanos necesitan y se merecen”, reflexionó el Secretario.

Laplace se refirió, entre otros temas, al debate minero en Chubut: “Cuando veo la Meseta de Chubut, no puedo creer que haya gente que no pueda acceder al gas, al agua, a las telecomunicaciones… es increíble que no podamos desarrollar la minería en la Meseta Central, que debería tener las mismas posibilidades que las grandes ciudades o en las provincias que han sabido incorporar la minería”.

Y consideró que la inmensa mayoría quiere la actividad minera, “porque es la apertura de nuevas fuentes de trabajo para nuestras comunidades, para nuestro interior profundo. Capacitemos nuestra gente, hombres, mujeres, jóvenes, para que tengan su oportunidad. De esto se trata la minería”.

La jornada contó además con la participación de la Subsecretaria de Desarrollo Minero, Laura Rópolo y la Subsecretaria de Política Minera, Sylvia Gimbernat; con un panel donde Ernesto Cussianovich (Director Asociado de Poliarquía Consultores), Adriana Sirito (Subdirectora de Desarrollo Institucional Academia Latinoamericana de Líderes Católicos) y Javier Cao (Coordinador de Análisis Sectorial de ABECEB) dialogaron sobre los aspectos social, político, ambiental y económico de la minería, entrecruzando sus visiones para lograr entender los puntos de contacto.

El encuentro tuvo la moderación de la periodista Paula Trápani y la presentación de Luciano Berenstein, Director Ejecutivo de CAEM, quien ponderó el camino recorrido por la minería hasta convertirse en el sexto complejo exportador de nuestro más y emplear a 83.000 personas.

Berenstein también comentó que la agenda de la jornada debe leerse en forma conjunta con la de Arminera, donde se profundizarán los aspectos técnicos y productivos. Arminera se realizará este año del 16 al 18 de noviembre en Costa Salguero.

Durante la tarde, fue el espacio de los talleres. María Eugenia Sampalione, Vicepresidenta 2ª de CAEM y Gerente de Relaciones Externas en Newmont y Rocío Restaino, consultora en género y comunicación, analizaron la minería desde una visión de género, para pensar cómo propiciar la equidad. Y la asociación civil Cascos Verdes, que trabaja por la inclusión de personas con discapacidad intelectual a través de la educación ambiental, brindó un taller de huerta para la familia.

Fuente prensa CAEM