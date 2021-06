SHARE ON:

San Juan (EP), 17 de Junio 2021. Por esta razón, buscan poner en marcha un proyecto hidroeléctrico y también fuentes fotovoltaicas y eólicas en la zona.

Josemaría es una mina de cobre que se asoma en San Juan y que promete cambios radicales en la provincia. No solo será la primera en extraer este tipo de metal en este territorio, sino que también propone un cambio productivo en la búsqueda de incentivar nuevos sectores. En este marco, podría motorizar una revolución energética ya que podría consumir más energía que la que utiliza todo San Juan en la actualidad.

Según publicó Diario Huarpe, se estima que el proyecto tenga una utilización energética similar a la de toda la provincia en la actualidad, más un 10 o 20% más. Una sola de las moledoras que se utilizarán en el procesamiento de la roca en este emprendimiento minero consume entre 30 a 35 Mw, equivalente a un 7.5% del consumo total en San Juan. Por lo tanto, se presume que esto pueda impulsar el proyecto hidroeléctrico La Palca, ubicado cerca de la mina. Además, también podrían impulsarse proyectos vinculados a la generación eólica o fotovoltaica.

El titular del EPSE, Víctor Doña, explicó a Diario Huarpe que la mina trabajará impulsando un mayor desarrollo de energías, específicamente las denominadas limpias. De hecho, Josemaría apostará a conectarse a la red eléctrica nacional de manera exclusiva para poder cubrir el nivel de consumo, aunque esto le podría ocasionar una serie de dificultades técnicas. Lo que sucede es que cualquier uso intensivo de electricidad debe pasar por una serie de aprobaciones. Para Doña, casos como este deben asegurar que no puedan afectar el servicio general si llegase a existir una falla. “Los especialistas simulan el peor de los escenarios, y si este representa un riesgo, pueden no aprobar la conexión”, sostuvo.

Por lo tanto, empieza a sonar con mayor fuerza la posibilidad de construir obras eléctricas locales ya que en el lugar donde estará Josemaría no hay rutas ni mucho menos una conexión eléctrica de alta tensión. Sin embargo, la mina estará emplazada en un lugar cercano al proyecto La Palca, que es uno de las apuestas de generación hidroeléctrica más avanzado que tiene San Juan después de El Tambolar. Pero La Palca no es un dique sino que lo que utiliza la velocidad del agua en una pendiente para producir electricidad, por lo que no sería lo suficientemente potente para abastecer a la mina. Por eso, Doña afirmó que apenas se podría abastecer un 15 o 20% de las necesidades de Josemaría con la potencia estimada de esta fuente. Además, se trata de una obra lenta que requiere de una inversión de cerca de 250 millones de dólares. Por otro lado, la ubicación de la mina es muy favorable para la instalación de un parque fotovoltaico y también parques eólicos.

Fuente Viapais.com.ar