San Juan (EP) 01 de Abr. – La empresa a cargo de la mina iglesiana duplicará el envío del material a la mina de sal en Alemania que funciona como destino final. La intención de la compañía es generar un intercambio comunicativo fluido entre todos los intervinientes.

Mediante una teleconferencia realizada recientemente por el CEO de Barrick, Mark Bristow, se pudo conocer que para el corriente año la mina Veladero tiene como objetivo exportar 200 toneladas de mercurio. Esta cifra duplica las 100 toneladas del primer envío realizado en 2019, el cual tuvo que atravesar 6 provincias argentinas y 9 países diferentes para llegar a una mina de sal en germana que funciona como destino final del residuo peligroso.

A su vez, desde la empresa indicaron que se trabaja en la idea de formar una mesa de diálogo entre todos los actores intervinientes en el proceso de envío y recepción del mercurio utilizado para generar un intercambio comunicativo fluido y permanente.

“Para este año vamos a duplicar el envío de mercurio hacia Alemania desde la mina Veladero. Es todo un desafío para la compañía y por eso necesitamos una articulación comunicativa y logística precisa”, dijo Bristow. Se prevé que el costo del nuevo envío supere los 3 millones de dólares (cifra aproximada), y quede a cargo de Batrec, la compañía suiza que realizó el primer envío.

En este contexto vale destacar que el mercurio almacenado en Veladero, no es un insumo utilizado en el proceso minero, de allí que no sería preciso hablar de “sustitución”. Dicha sustancia en su forma natural se presenta como cinabrio y está presente en la mineralogía de las zonas de la mina iglesiana, así como otros minerales, entre ellos, oro, plata, etc.

Desde el primer Informe Ambiental de Veladero en el año 2005, se identifica y se declara la obtención del mercurio elemental originalmente en el proceso de lixiviación y recuperación del oro. Esta es una característica que la mina comparte con otros yacimientos metalíferos que también lo generan como parte del proceso de extractivo. Luego de la extracción y almacenamiento se genera todo un proceso de tratamiento que convierte al material en HgS (sustancia que se transporta), el único compuesto del mercurio no tóxico, que resulta más rentable y más insoluble.

El año pasado, la compañía Minera Andina del sol generó su permiso como generador del residuo y esgrimió todas las notificaciones necesarias frente a la autoridad federal, como indica el código y los tratados internacionales. “El transporte y tránsito internacional se rige por el convenio de Basilea. De acuerdo con ese protocolo, la compañía minera avisó a los 9 países de tránsito con la anticipación establecida y respondió las consultas que cada uno realizó. Esos países fueron Chile, Perú, Panamá, Estados Unidos, Bahamas, Bélgica, Francia, Holanda, Suiza y Alemania”.

En este contexto de envío de materiales peligrosos cabe recordar que Veladero exportó 164 toneladas de mercurio hasta 2012, cuando se cerró la posibilidad de despacharlo al destino que era enviado en los Estados Unidos. Con la aprobación de la 6° y 7° actualización la Declaración de Impacto Ambiental de la mina sanjuanina, el Ministerio de Minería avaló la propuesta y requirió a la empresa comenzar a retirar, tratar y dar disposición final al mercurio almacenado temporalmente en la mina y el que se generase a futuro.

Recién en 2019, y previo a todo un año de trabajo previo, se articuló todo el sistema con la mina de sal alemana K+S donde el residuo generado se almacena a más de 700 metros de profundidad y donde llegó después de meses de viaje y tratamiento previo en Suiza.

La empresa Minera Andina del Sol hace un seguimiento preciso del convoy que traslada el mercurio desde San Juan hasta puerto chileno y luego recibe notificaciones permanentes de la compañía a cargo del traslado cuando emprende viaje en barco.

El hecho de atravesar numerosas provincias y países despertó la necesidad de generar una mesa de diálogo entre todos los actores intervinientes a nivel nacional e internacional para articular las mejores líneas de comunicación posibles basados en el respeto de las leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales.

Cifra

700 son los metros de profundidad a los que se aloja el mercurio en la mina de sal germana.

Las cifras anuales de Veladero vinculadas al ejercicio minero del año pasado indican que la contratación de proveedores locales aumentó un 159% respecto del mismo periodo de 2018. A su vez, mediante una teleconferencia participativa, el máximo responsable de la compañía canadiense que opera la mina iglesiana conjuntamente con la china Shandong Gold explicó que la participación de empresas locales en los procesos licitatorios se incrementó en un 279% debido a las grandes obras que actualmente se desarrollan en el yacimiento.

En relación a las construcciones más importantes, el CEO de Barrick, Mark Bristow, destacó la edificación de la línea eléctrica que viene desde Chile, cuya finalidad principal es disminuir el consumo de combustible en el yacimiento, mejorando los costos operativos para reducir ampliamente la huella de carbono.

Según el CEO, dicha obra presenta un avance que supera el 60% y se tiene previsto terminarla en el próximo mes de junio, con una inversión que supera los 40 millones de dólares.

Quizás la obra más emblemática vinculada a proveedores locales que actualmente se desarrolla en Veladero sea la ampliación de la Fase 6 del valle de lixiviación. Esta ejecución tiene un progreso del 63% y los plazos indican que finalizaría en noviembre de 2020, con una inversión total de 145,8 millones de dólares.

Uno de los hitos es que diferentes empresas sanjuaninas están desarrollando ciertas obras civiles y de montaje. En total, son 12 compañías oriundas de la provincia las que cumplen funciones en la construcción de esta fase de ampliación: Industrias Metalúrgicas Jaime desarrolla montaje de módulos; Servicios Industriales realiza montaje de módulos y montaje mecánico; por su parte, la compañía Cuyo Proyectos Industriales fabrica soportes de tipo I y III, mientras que los soportes de tipo II son fabricados por Indumet. La compañía Ecominera está encargada de movimiento de tierra y obras dentro del canal norte; por su parte el montaje eléctrico e instrumentación está a cargo del binomio Servicios Industriales-Gaudium; igual tarea posee la empresa Sinec, aunque también brinda servicios de capacitación en seguridad. Los servicios topográficos son realizados por Datum y la topografía electromecánica está a cargo de Ruiz y Asociados, mientras que Absorpad es la compañía que realiza la instalación del canal norte geo-sintético.

Desde Barrick también destacaron que dos empresas de las comunidades de Jáchal e Iglesia son parte la ampliación de la Fase 6 del valle de lixiviación: la empresa Eduardo Alonso se encarga de fundaciones y montaje, mientras que la compañía Faro realiza tareas de instalación de U/G eléctrica y cimientos.

Otra de las grandes obras que integra el grupo que actualmente se desarrollan de manera simultanea en la gran mina sanjuanina es la construcción de la pista de aviación cerca del yacimiento, la cual cuenta con un avance de obra suprior al 70% y se prevé concluirla en el próximo mes de abril, plazo que quedará abierto en caso de que las tareas tengan paralización debido a las medidas sanitarias tomadas a nivel provincial y nacional por la pandemia del coronavirus (ver nota aparte). Aunque según indicaron desde la minera canadiense, sólo quedaría la instalación de capa final de material e instalación de alambrado perimetral.

Por su parte, la construcción de Fase 4b y 5b del valle de lixiviación fue completada al 100% el pasado mes de febrero, lo que implicó la inversión de 9.9 millones

Fuente: Diario de Cuyo