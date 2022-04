SHARE ON:

Chubut (EP), 16 de Abril 2022. Se reaviva la polémica por el anuncio de explotación de uranio en Chubut.

A pocos kilómetros de Comodoro Rivadavia y desde este mes, de acuerdo con lo anunciado por la empresa canadiense, comenzará la explotación de uranio en la provincia en el marco del proyecto Laguna Salada.

La información fue adelantada por la empresa Consolidated Uranium, de Canadá, señalando que en abril iniciará un “agresivo programa de explotación” de uranio en la provincia del Chubut aunque, pese a asegurar el comienzo de la actividad, agrega en su comunicado “si logramos los permisos”.

El proyecto de explotación se ubica cerca del embalse del dique Ameghino y “fuera de la zona propuesta por la zonificación” en la mina de uranio Laguna Salada, ubicada a 270 kilómetros de la ciudad de Rawson y a 230 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

La minera canadiense adquirió el 100% del proyecto en diciembre del año pasado, que estaba en manos de la empresa U308 Corp, una minera canadiense dedicada a la exploración, desarrollo y producción de uranio y subproductos para la industria de generación eléctrica, baterías y electromovilidad en América Latina y la que poseía la totalidad del paquete accionario de la mina Laguna Salada -de “uranio-vanadio” en Patagonia Argentina-, a través de sus filiales Gaia Energy Inc. y Maple Minerals Exploration and Development Inc.

Más allá de la expresada salvedad en cuanto a los permisos, del rechazo popular y la ausencia de una ley que la habilite, la compañía canadiense fue categórica en el anuncio de que pondrá en marcha un “agresivo plan de exploración” en la zona que recorre el Río Chico, que luego desemboca en Río Chubut.

El anuncio empresario, que muy probablemente despertará la reacción de los sectores antimineros, se da en medio del impulso que pretende dar el Estado Nacional a la energía nuclear, para lo cual se demandará la producción de uranio.

