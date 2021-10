SHARE ON:

Santa Cruz (EP), 14 de octubre 2021. En el siguiente informe el Gobierno, las operadoras y las pymes brindan su mirada de cómo avanzar en el robustecimiento de las empresas de servicio para fomentar la competitividad.

La mesa de trabajo se reanudará en Perito Moreno y San Julián.

Se puso en marcha en Santa Cruz la “Mesa Permanente de Trabajo para el Fortalecimiento del Empresariado Santacruceño”, un espacio de diálogo y debate con el eje puesto en la sustitución de importaciones de la industria minera con pequeñas y medianas empresas competentes.

Para concretar esas aspiraciones se deben profundizar las políticas tendientes al robustecimiento de las pymes santacruceñas que prestan servicio en los seis yacimientos activos del Macizo del Deseado: Cerro Vanguardia S.A, Newmont, Minera Don Nicolás, Minera Santa Cruz, Yamana Gold, Triton Argentina S.A, y Patagonia Gold.

La mayor competitividad desembocará en una mejor participación en el esquema de compras de las operadoras mineras. Una clara apuesta al crecimiento de la economía regional con el eje puesto en la productividad y oportunidades laborales. En la actualidad la minería genera 10 mil puestos de trabajo indirectos, mientras que los directos escalan a 8.500.

¿Cómo se logrará?

El objetivo no es fácil, pero las voluntades existen para dar cumplimiento a las leyes vigentes en una nueva asociación estratégica entre el sector público y privado. Los antecedentes dan cuenta que previo a la pandemia, las pymes locales tuvieron el primer intercambio con proveedores mineros de Canadá, instancia que mejorará la competitividad.

En el distrito patagónico existe la ley N° 3616 que creó el Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE) y establece requisitos a las pymes para ser calificadas como proveedoras locales, intermedias o foráneas. Asimismo, postula que las mineras contraten el 50% del monto anual de sus obras, bienes, insumos o servicios a proveedores santacruceños inscriptos en el RUPAE.

La “Mesa Permanente de Trabajo para el Fortalecimiento del Empresariado Santacruceño” tiene la misión de generar las condiciones para el crecimiento del compre local. En esta línea, el Gobierno Provincial, la Cámara Minera de Santa Cruz (Camicruz); la Cámara de Proveedores Mineros (Capromisa); la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), y la Cámara de Autotransporte y Logística, planificaron darle continuidad a la mesa en próximos encuentros en dos localidades santacruceñas con operaciones metalíferas: Perito Moreno y Puerto San Julián.

Estado

En la última semana, el secretario de Comercio (Ministerio de la Producción de Santa Cruz), Leandro Fadul, señaló por LU12 AM680 que “el número del compre local de todas las operadoras es de más de $ 10 mil millones y todavía hay un potencial muy grande”, “debemos achicar la brecha de lo que se está comprando a nivel nacional y no en Santa Cruz”.

La apuesta estatal tiende “al fortalecimiento de la Licencia Social” conformada por ejes como la empleabilidad, el compre local, la cuestión ambiental y se agregó la perspectiva de género.

Se apuesta a que la Licencia Social sea el eje del cumplimiento de la ley que creó el RUPAE

Fadul aseguró que “quien tiene que desarrollar un proveedor es la operadora, y como gobierno tendremos que generar las herramientas para potenciarlos”. Este proceso se dio en las diferentes operaciones santacruceñas, pero el objetivo estatal actual es profundizarlo.

En la actualidad “se observa un incremento en los indicadores respecto a 2018 y 2019”, mientras que “entre 2019 y el 2020 las compras locales crecieron un 6%. Pasaron del 17% para alcanzar el 23% aproximadamente”, dijo a La Opinión. El dato positivo es que “todas las operadoras mejoraron su compre local” respecto a 2019.

“Provincia trabaja en la sustitución de importaciones y sustitución de compras foráneas, sin menoscabar la posibilidad de comercializar que tienen otras empresas nacionales”, precisó el secretario de Comercio. Puso el acento en el desafío de que “nuestros empresarios puedan producir esos bienes y prestar esos servicios con los estándares de exigencia acordes a la industria minera”.

Camicruz

La Cámara Minera de Santa Cruz es otro de los actores institucionales que apuesta al diálogo con el claro objetivo de fortalecer el compre local en la minería metalífera.

Desde la Cámara precisaron a La Opinión Austral que las adquisiciones totales en el distrito patagónico ascienden a $ 33.717 millones, según los últimos registros.

Los volúmenes de operaciones se ubican en el 22% del total de compras aseguró Camicruz- pero señalaron tanto a las pymes como al Gobierno Provincial que la estadística no refleja la realidad debido a que “hay proveedores de Santa Cruz que no se inscribieron en el RUPAE y las compras efectuadas no se computan como local”.

Además, las operadoras solicitaron modificar aspectos de “cómo se puntúa el RUPAE, dado que de la forma actual genera que algunas empresas queden afuera”. Asimismo, la Cámara empresaria pidió eliminar del cálculo del compre local “aquellos productos que no se consiguen en Santa Cruz, ejemplo las bolas de molino”.

La Opinión Austral corroboró que ambas solicitudes serán trabajadas en los próximos encuentros entre el Estado Provincial y los representantes de las pymes.

¿Cuál es la mirada de las operadoras? Minera Don Nicolás dio a conocer que las adquisiciones de insumos y servicios en la provincia trepan al 42%. La compañía se constituye como el modelo a seguir ya que esa inversión duplica a las operaciones restantes. Además, va en consonancia con lo que establece el RUPAE.

Buscando brindar su aporte para la readecuación del compre local, la minera que desarrolla sus operaciones en cercanía a Jaramillo Fitz Roy propuso a las cámaras empresarias adoptar el mismo método utilizado con la Cámara de Proveedores Mineros. Consiste en comunicar las cotizaciones para que la propia cámara lo socialice entre sus afiliados generando una participación abierta.

Las seis operadoras metalíferas mejoraron su compre local respecto a 2019, en un 6%

Asimismo, Minera Don Nicolás se mostró de acuerdo con la propuesta surgida desde el Gobierno Provincial de iniciar una ronda de visitas a las pymes inscriptas en la Ley N° 3616. El objetivo será verificar que cuenten con verdaderas condiciones para brindar el servicio ofertado.

La Opinión Austral supo que se detectaron casos en que la infraestructura de esas firmas no garantizaba cumplir con las demandas que presenta un sector exigente como la minería. Frente a esto, se apuesta a generar condiciones para que las pymes locales se robustezcan y crezcan en su competitividad teniendo como horizonte el valor agregado.

En tanto, Don Nicolás precisó a la Federación Económica de Santa Cruz que “el compre local debe considerarse sin los insumos y servicios que no se comercializan en la provincia”. Esta postura, también fue expresada el Gobierno Provincial.

Esto originó uno de los aspectos centrales que se trabajarán en los próximos encuentros. Las operadoras diseñarán un listado de las demandas que surgen del sector y que no se obtienen en la provincia para ser analizado por el Estado Provincial. Asimismo, enviarán sus “políticas de compras al gobierno” para luego ser compartidas entre los proveedores.

La sustitución de importaciones generará pymes competitivas y oportunidad laboral

Por su parte, Minera Santa Cruz al igual que MDN- solicitó que se elimine del “cálculo del compre local, todo aquello que es imposible comprar en la provincia”.

Ante la solicitud de Newmont, provincia se comprometió a trabajar para que el RUPAE esté disponible on-line. Asimismo, destacó que cuenta con un Superintendente de Contenido Local con toda una estructura para ocuparse de la relación con las pymes.

Así, la minería santacruceña apuesta al diálogo para que el desarrollo industrial que podría darse en el Macizo del Deseado fortalezca la economía regional con el consecuente progreso de las comunidades y sus habitantes. De eso se trata la Licencia Social

