Buenos Aires (EP), 17 de noviembre 2021. EASTERN IRON (ASX:EFE) Easter Iron (ASX: EFE), una ex junior de mineral de hierro, ahora apuesta por el litio después de cerrar un acuerdo con el gigante chino de materiales de baterías Yahua para encontrar y desarrollar proyectos australianos.

Yahua Group es uno de los principales productores de productos químicos de litio de China.

Con una base de clientes que incluye Tesla, BYD Auto, Zhenhua E-Chem y Sinopec, la compañía está en proceso de expandirse a 93,000 tpa de hidróxido de litio y 1,000 tpa de litio metálico para 2025.

Para ayudar a lograr esto, ha firmado acuerdos vinculantes con la minera Orocobre (ASX: ORE) y el productor a corto plazo Core Lithium (ASX: CXO).

Yahua y EFE trabajarán juntos en el desarrollo del proyecto de tantalio de litio Trigg Hill en Pilbara -que EFE está en proceso de adquisición- y en la compra de más proyectos de litio.

Trigg Hill es una antigua mina de tántalo y estaño operada durante la década de 1960 y principios de la de 1980. Los afloramientos de pegmatita (fuente de espodumena de litio) cubren ~ 5km2 del área del proyecto, comentaron desde Easter Iron.

Después de que se asegure la adquisición y un objetivo de exploración inicial para Trigg Hill, las partes establecerán una empresa conjunta de exploración y desarrollo. Los intereses respectivos de las partes en la JV de Trigg Hill aún no se han acordado.

«Estamos entusiasmados de trabajar con Eastern Iron, que creemos que probablemente será una fuente importante de concentrados de espodumena en el futuro», dice el director gerente de Yahua Group, Xin Gao.

«Vemos mucha cooperación potencial entre nosotros en la adquisición y el desarrollo de proyectos de litio y esperamos explorar una relación más profunda con el tiempo», agregó Gao.

Aproximadamente, Easter Iron aumentó US$ 60 millones de capitalización de mercado, un 77% durante el último mes y un 610% en lo que va del año. Tenía US$ 3,6 millones de dólares en el banco a finales de septiembre.

CASPIN RESOURCES (ASX:CPN)

Junto al buscador de minas Chalice (ASX: CHN), Caspin, anteriormente Cassini, estaba buscando PGE de níquel-cobre en la región de Julimar cerca de Perth mucho antes de que hiciera frío.

El proyecto Carawindah Brook de CPN se encuentra a unos 40 km al norte de Julimar y dentro de las mismas rocas anfitrionas, dice la compañía.

La perforación se reinició a fines del mes pasado, y las plataformas de perforación de diamante y RC ahora están probando múltiples objetivos en el prospecto ‘Yarabrook Hill’.

CPN cree que solo una pequeña fracción de toda la intrusión ha sido perforada por Caspin o sus predecesores.

«La mayor parte de la perforación anterior se ha centrado solo en el lugar donde la mineralización sale a la superficie, pero queda una gran parte de la secuencia basal prospectiva que está potencialmente oscurecida por las secuencias superpuestas y está presente en la profundidad donde no se reconoce y queda por probar», comentaron desde Caspin.

Se espera que el programa de diamantes consista en ~ 1.500 millones, mientras que se espera que el programa RC continúe hasta Navidad.

El CPN de capitalización de mercado de US$ 83 millones aumentó un 13% durante el último mes y un 110% en lo que va del año. Tenía 13,7 millones de dólares en el banco a finales de septiembre.

ORA GOLD (ASX:OAU)

La estrategia de OAU es perseguir una producción de oro temprana y de bajo costo.

En teoría, esto le dará a la pequeña capitalización el efectivo para explorar grandes depósitos de oro y metales básicos en WA sin tener que volver a los accionistas.

OAU ha firmado ahora un acuerdo de título nativo sobre los proyectos Crown Prince y Lydia, lo que significa que ahora se pueden otorgar solicitudes de arrendamiento minero.

El depósito de Lydia fue descubierto en 1912 y se extrajeron prospectos poco profundos a unos 30 m de profundidad.

En Crown Prince, la producción histórica fue de 29.400 toneladas por 20.178oz a una ley recuperada muy alta de 21,7g / t a una profundidad de 90 metros. El material poco profundo sin minas proporciona una estimación actual de recursos minerales de 56.000oz.

Sin embargo, existen oportunidades de crecimiento, ya que las perforaciones más profundas continúan golpeando oro grueso y de alta ley fuera de la actual envolvente de recursos.

La OUA dice que continuará trabajando en planes de desarrollo para el recurso del Príncipe Heredero «y actualizará el mercado a su debido tiempo».

La capitalización bursátil de US$ 25 millones ha bajado un 10% durante el último mes. El 2 de noviembre anunció planes para recaudar US$ 1,4 millones para perforar en todos sus proyectos.

HAWTHORN RESOURCES (ASX:HAW) y LEGACY IRON ORE (ASX:LCY)

Una subsidiaria de Hancock Prospecting de Gina Rinehart desembolsará US$ 9 millones iniciales para ingresar al proyecto de mineral de hierro ‘Mt Bevan’, propiedad de Hawthorn Resources y Legacy Minerals (LCY 60%, HAW 40%).

Mt Bevan alberga un recurso de magnetita de 1.170 millones de toneladas con 34,9% de hierro, 250 km al norte de Kalgoorlie en WA.

Si bien los recursos de mineral de hierro de magnetita son de menor grado que la hematita en el suelo, se pueden concentrar en un producto de mayor grado.

Las primas por el mineral de hierro de alta ley están aumentando, en parte porque generan acero con más eficiencia.

Eso solo podría aumentar en el futuro con la nueva tecnología, como el acero verde y el hierro de reducción directa a base de hidrógeno, que se espera dependa de minerales de mayor ley.

Hancock hará una inversión inicial de US$ 9 millones para obtener una participación del 30% en Mt Bevan, con US$ 8 millones en efectivo pagados a Legacy y Hawthorn en proporción a su interés en el proyecto (Legacy US$ 4,8 millones y Hawthorn US$ 3,2 millones).

El US$ 1 millón restante será capital de trabajo.

Hancock tendrá una participación del 30%, LCY tendrá el 42% y HAW tendrá el 28% una vez completada la inversión inicial.

Hancock puede ganar un 21% adicional al financiar la finalización de un estudio de prefactibilidad (PFS), un análisis detallado de si el proyecto es económico de construir.

La demanda de productos de mineral de hierro de alta calidad a partir de magnetita ha estado creciendo debido a su eficiencia y capacidad para reducir la contaminación ambiental para la industria del acero, comentó el director ejecutivo de Legacy, Rakesh Gupta.

“Estoy muy seguro de que con el apoyo de nuestra empresa matriz NMDC Limited (una empresa del gobierno de la India), Hancock Prospecting Pty Ltd y Hawthorn, este proyecto se desarrollaría con éxito y aportaría un impulso social y económico a la provincia regional de Yilgarn, WA y, en última instancia, Australia ”, agregó Gupta.

«Hawthorn está encantado de ver a Hancock unirse a nosotros para acelerar el desarrollo de nuestro proyecto de mineral de hierro de alta calidad», dice. «Todas las acerías favorecen el mineral de alta ley, ya que buscan reducir las emisiones en el futuro», comentó el director gerente de Hawthorn, Mark Kerr.

Fuente: STOCKHEAD/MINING PRESS

Foto El Economista