—

Chubut (EP), 2 de Dic 2020. La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores convocó a un paro provincial por 72 horas “en defensa del agua, el territorio y la vida” en el contexto del debate por la megaminería que se lleva a cabo en la Legislatura provincial.

La medida comenzó a las cero horas de hoy y se extenderá hasta las 24 horas del jueves 3 de diciembre, y contiene a todos los trabajadores públicos de la provincia que deseen adherir.

La medida comenzó a las cero horas de hoy y se extenderá hasta las 24 horas del jueves 3 de diciembre, y contiene a todos los trabajadores públicos de la provincia que deseen adherir.

Desde la CTA Autónoma Claudia Barrionuevo explicó que la medida se llevará a cabo “en virtud del tratamiento en la honorable Legislatura del proyecto de ley llamado de zonificación, la consideramos perjudicial para la provincia, que busca imponer la explotación de la megaminería en Chubut, con la consiguiente destrucción del medio ambiente y la puesta en riesgo del delicado sistema acuífero provincial”. Asimismo señaló “la necesidad que se dé tratamiento a la Iniciativa Por su parte, Tomás Montenegro de la CTA de los Trabajadores, expresó que el pueblo hace 17 años viene manifestando su rechazo a la megaminería primero con el plebiscito de Esquel donde ganó el “no a la mina” por el 82% y luego con la sanción de la ley 5001 que prohíbe la actividad.

“Las últimas declaraciones del gobernador Arcioni no hacen más que provocar a la ciudadanía al manifestar que ‘500 ruidosos no me van a parar’, luego expresar que quiere debatir el proyecto pero pretende votar una ley de espaldas al pueblo, a sabiendas que no existe licencia social, profundizando una crisis económica y política en una crisis social muy compleja” sostuvo.

Finalmente Montenegro indicó que “la megaminería es el negocio de unos pocos vivos, es saqueo, concentración de la riqueza, contaminación, entre otras cosas”.

Fuente https://diariocronica.com.ar/