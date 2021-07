—

Buenos Aires (EP), 09 de Julio 2021. Según resaltó el informe de Minería, el repunte tuvo un fuerte impacto en las provincias productoras “lo que da cuenta del rol central que ocupa la actividad minera”.

Según precisó un informe de la Secretaría de Minería de la Nación, las exportaciones mineras mostraron en mayo un crecimiento de 37,9% respecto del valor registrado doce meses atrás. De esta manera, se registró un incremento interanual en la cotización de todas las materias primas del sector.

El monto acumulado en los primeros cinco meses de 2021 (casi u$s1.100 millones) creció 8,3% frente al mismo período en 2020, lo que se explica principalmente por el alza de 30,9% en los volúmenes embarcados.

De ese modo, las exportaciones de oro registraron ese mes un ascenso del 17,6% (hasta u$s 158 millones), mientras los envíos de plata acompañaron la tendencia con un “aumento notable” de 109,6% (u$s 43,8 millones), frente a mayo del año pasado.

En cuanto a las exportaciones de litio, los precios tanto del hidróxido como del carbonato también subieron “en medio de una escasa disponibilidad de material y una demanda que se mantiene constante”.

Los embarques del metal representaron así ingresos por u$s 16,4 millones durante mayo, es decir, 35,9% por encima del mismo mes de 2020. A su vez, los minerales no metalíferos mostraron un comportamiento mixto en las exportaciones de mayo: los boratos registraron una disminución del 9,7% en las divisas generadas, mientras los envíos de cales cayeron 55,4%.

Por otro lado, la diatomita, de uso en fertilizantes e insecticidas, registró un fuerte salto en los valores exportados (del 207,2%), seguido por el yeso con un alza del 108,6 %.

Catamarca encabezó esta tendencia con u$s 43,6 millones exportados durante enero-mayo, lo que representó una participación del 87,8% sobre el total de ventas de la provincia al exterior. Luego continuó Jujuy (US$ 152,5 millones, 78,5% del total exportado por la provincia en los primeros cinco meses de 2021); Santa Cruz (US$ 565,4 millones, 78%); y San Juan (US$ 234,9 millones, 70,3%), concluyó el informe de la Secretaría.

Fuente Ámbito Financiero – https://oncediario.com.ar/