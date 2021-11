SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 06 de noviembre 2021. En septiembre, se exportó menos volumen de oro y plata pero más de litio con alta demanda de las industrias electrónica y automotriz.

Las exportaciones provenientes de la minería crecieron 20,7% (a US$ 2.191,8 millones) en los primeros nueve meses del año frente al mismo período de 2020, principalmente por el ascenso de 15,9% en los volúmenes de productos embarcados.

Durante septiembre, según informó la Secretaría de Minería de la Nación, las divisas generadas por las exportaciones del área mostraron una caída en dos de sus principales commodities: el oro y la plata.

El oro mostró una disminución en sus envíos del 3,9% interanual (US$ 128,7 millones), mientras que por el lado de la plata se observó la misma tendencia con una caída del 2,6% (por un valor de US$ 72,1 millones) respecto del mismo mes del 2020.

Esas bajas reflejaron los «menores volúmenes exportados, ya que los precios internacionales, en promedio para ambos commodities, se mantuvieron relativamente estables», explicó el informe de Minería.

En cuanto a las exportaciones de litio (por US$ 17,2 millones), el precio del carbonato del litio «grado batería» ascendió de modo considerable en el mes analizado, lo que impactó en un aumento del 227% de las divisas generadas, respecto de septiembre de 2020″.

«Esto tuvo lugar en un contexto de gran demanda del mineral para reposición de existencias, como respuesta al fuerte optimismo en el mercado de baterías para la industria electrónica y automotriz».

Actualmente la Argentina tiene 19 proyectos de litio en distinto grado de avance lo que le permitiría multiplicar por 10 su producción y alcanzar 373,5 mil toneladas. Se trata de un potencial de inversiones en explotaciones de US$ 6.473 millones.

Los minerales no metalíferos, por su parte, mostraron un comportamiento mixto en las exportaciones de septiembre, comparadas con las del mismo mes del año anterior. En el caso de las diatomitas, de uso en fertilizantes e insecticidas, hubo un incremento interanual del 146% en las divisas generadas (US$ 1 millón en el mes).También la bentonita, aún en cantidades reducidas, experimentó una suba (del 35%), mientras los envíos de cal se triplicaron frente a doce meses atrás (hasta US$ 3,3 millones).

El repunte en las exportaciones acumuladas durante este año tuvo un impacto parejo en las provincias de origen, resaltó el informe oficial.

Santa Cruz, con envíos por US$ 1.139 millones en enero-septiembre, encabeza el ranking de exportaciones mineras, que representaron el 76% sobre el total de ventas de la provincia al exterior.

En segundo lugar se ubica San Juan, con embarques en lo que va de 2021 por US$ 515 millones (el 71% de su exportación total). La nómina se completa con Jujuy (que exportó minerales por US$ 255 millones entre enero y septiembre, con una participación de 69% en sus envíos totales); y Catamarca (US$ 88 millones y 85%), concluyó el informe de Minería

Fuente Clarín