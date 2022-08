SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 04 de agosto 2022. En los últimos días le ofrecieron la Secretaría de Minería a Flavia Royón, actual titular de esa cartera en Salta, aunque todavía no hay nada definido. La actual secretaría Fernanda Ávila volvería al gobierno del catamarqueño Raúl Jalil. El litio podría tener un rol relevante en la propuesta exportadora de Sergio Massa, pero recién en cinco o seis años se sumarían más proyectos a etapa de producción.

De a poco se van conociendo los nombres de los funcionarios que acompañarán a Sergio Massa en el Ministerio de Economía, que tendrá bajo su órbita a Producción y Agricultura. En la Secretaría de Minería, que depende de la cartera productiva, podría asumir Flavia Royón, actual titular de minería de Salta. Según distintas fuentes provinciales y del sector, el desembarco es parte de un acuerdo de Massa con Gustavo Sáenz, gobernador de Salta y compañero de fórmula en 2015 del exintendente de Tigre. El jueves pasado, Sáenz fue uno de los primeros gobernadores en pedir públicamente para que Massa se sume al gabinete nacional. Desde el círculo de Massa le acercaron la propuesta a Royón, pero todavía no hay nada definido, aclararon a este medio desde despachos oficiales.

En este reordenamiento del gabinete de Alberto Fernández, la actual titular de Minería a nivel nacional, la catamarqueña Fernanda Ávila, volvería a su provincia tal cual lo hizo su antecesor Alberto Hensel cuando dejó Minería y retornó a San Juan como jefe de Gabinete de Sergio Uñac. En este caso, Ávila ya tendría el lugar reservado para volver, pero como ministra de Gobierno de Raúl Jalil, aunque todavía la funcionaria no dio una respuesta.

Salta, litio y Massa

Si bien Salta no es una de las principales provincias mineras del país, como San Juan y Catamarca, tiene una política activa y estable en regulación para el sector. Además, el informe de febrero de 2021 de Fraser la resalta (junto a San Juan) como una de las zonas más atractivas para las inversiones mineras en Latinoamérica.

Una de las apuestas de Massa para equilibrar la macroeconomía en el mediano plazo es el desarrollo de sectores que generan el ingreso de dólares mediante el aumento de las exportaciones. En este sentido, la designación de Flavia Royón al frente de Minería sería una señal al sector de la minería de litio en la Argentina.

Salta es una de las provincias con mayores recursos de litio y cuenta con varios proyectos de exploración y construcción. Hoy, Jujuy y Catamarca son las únicas dónde hay producción de este mineral (un desarrollo en cada provincia, Sales de Jujuy y Proyecto Fénix) y Salta podría sumarse en 2024.

En el país hay inversiones en exploración de litio (en alrededor de 50 proyectos), pero para que ingresen significativamente dólares a partir de ventas al exterior tienen que ponerse en marcha más desarrollos y eso no ocurrirá de un día para el otro. A comienzos de 2023 entrará en producción Cauchari – Olaroz, el tercer proyecto de litio en iniciar producción del país. Pero recién para 2024 está previsto que ingresen a etapa comercial los dos siguientes: Centenario – Ratones en Salta y Tres Quebradas en Catamarca.

Según los cálculos oficiales de la Secretaría de Minería, la Argentina podría pasar de exportar US$ 200 millones en 2021 a US$ 4.000 millones en seis años. Un crecimiento importante, pero son números que no responden al corto plazo y la urgencia que tiene Massa en su nuevo rol.

Desde la Secretaría de Minería y Energía de Salta, Flavia Royón viene monitoreando los proyectos de litio en Salta. Es ingeniera industrial y está en la cartera minera provincial desde mayo de 2021. También fue presidenta de la Cámara de Comercio Exterior de Salta entre 2010 y 2014.

