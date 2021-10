—

Santa Cruz (EP), 15 de octubre 2021. Golden Arrow Resources suscribió un acuerdo definitivo por US$ 1 millón con Mirasol, otra minera canadiense, para quedarse con el 75% de Libanesa, una zona de oro y plata en el Macizo del Deseado.

La compañía minera canadiense Golden Arrow Resources suscribió un acuerdo definitivo con la firma Mirasol para adquirir el 75% del proyecto de oro y plata Libanesa, que está ubicado al norte de la provincia de Santa Cruz. Se trata de una superficie de 14.500 hectáreas que se encuentran en noreste del Macizo del Deseado, un área de minería de oro y plata de clase mundial. La empresa Golden Arrow, que será la operadora del proyecto, planea enviar un equipo de perforación este mismo mes. Invertirá USS$ 4 millones de dólares en exploración.

El plan inicial es completar trabajos de superficie adicionales que pueden incluir estudios geofísicos, “con la intención de refinar los objetivos para un programa de perforación que comenzará en el primer trimestre de 2022”, según informó la empresa canadiense en un comunicado.

Libanesa, la zona que Golden Arrow comenzará a explorar este mes, está ubicada a 70 kilómetros (km) al oeste del puerto de la ciudad de Puerto Deseado, a 40 km al noroeste de la mina Cerro Moro, operada por la compañía Yamana Gold, y a 100 km al noreste de la mina Don Nicolás, que está operada por la empresa Cerrado Gold.

Acuerdo definitivo

En el acuerdo definitivo, Golden Arrow contará con el 75% del proyecto mientras que Mirasol Resources, otra compañía canadiense, se quedará con el 25% restante. Para esto, Golden Arrow, que es subsidiaria en la Argentina del grupo Grosso Mining (Canadá), tendrá que invertir en exploración durante seis años (período de opción, según el acuerdo firmado) un total de US$ 4 millones distribuidos en un pago anual de US$ 500.000 los dos primeros años y cuatro pagos US$ 750.000 anuales.

En el acuerdo entre ambas mineras, Golden Arrow deberá completar un mínimo de 2.000 metros de perforación al final del segundo año. Además, deberá abonarle a Mirasol US$ 1 millón (US$ 100.000 entre el segundo y cuarto año, US$ 250.000 en el quinto y US$ 450.000 en el sexto año).

Fuente econojournal.com.ar