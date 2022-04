—

Santa Cruz (EP), 06 de Abril 2022. Las empresas agrupadas en CAMICRUZ se encuentran reunidas para presentar una seria advertencia al gobierno provincial ante esta nueva medida de fuerza de la UOCRA que paralizó una vez más la actividad.

Informaciones llegadas Santa Cruz a Once Diario, confirmaron que se encuentran parados los yacimientos tras una nueva medida de la UOCRA que no dejaba trabajar con normalidad a los trabajadores de AOMA. Esto sucedió a partir de las seis de la mañana de este lunes, y desde AOMA Santa Cruz informaron a Once Diario que debido al accionar de la UOCRA dejaron sus puestos de trabajo porque resultaba imposible desempeñar su tarea en esas condiciones (no podían ingresar al comedor ni a sus puestos de trabajo). Una vez más la violencia, prepotencia y falta de diálogo se pone de manifiesto en el accionar de la UOCRA, ocasionando un nuevo choque por la vía de la fuerza.

Ante esta situación, y cansados de no obtener una respuesta del gobierno provincial, las empresas estarían preparando una seria advertencia al gobierno en caso de no solucionar este conflicto.

Tras la reunión mantenida en Buenos Aires entre AOMA y CAMICRUZ, la respuesta del gobierno provincial fue que quien tenía que hacerse cargo del conflicto era el gobierno nacional, lo que dio lugar a otra medida de fuerza de la UOCRA generando la paralización de los yacimientos mineros y la indignación de las empresas ante la falta de resolución del gobierno en el conflicto.

