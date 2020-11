—

San Juan (EP), 04 de Noviembre 2020. El actual diputado nacional, José Luis Gioja es sinónimo de minería. En su provincia su gestión gubernamental fue clave para haberla ubicado entre las de mayor crecimiento del país. Es un prócer para el desarrollo minero del país. Hoy existen quienes no lo nombran por cuestiones de conveniencia, pero es “ídolo” dentro del sector.

Además, marca agenda desde la Comisión de Minería del Partido Justicialista, del cual es el presidente. Propone aumentar el aporte a los fondos fiduciarios del 1, 5 al 2,5 %.

En diálogo con Prensa GeoMinera en el marco de las 250 ediciones de nuestra publicación, el sanjuanino remarcó haber promovido a la actividad, y recordó que dentro de las promesas de campaña “nosotros prometimos y nos montamos en un esquema y en un libro que presentamos una propuesta qué se llamó la segunda reconstrucción de San Juan y lo hicimos realidad”, donde“ en esa propuesta definíamos cuatro o cinco pilares básicos para transformar esta provincia y para hacerla crecer a esta provincia que en 11 años, que es lo que medimos, porque no medimos el último por no tener los datos, creció un 170% y uno de esos pilares era sin duda la actividad productiva minera, que la verdad que nos dio un muy buen resultado”.

PGM:- ¿Cómo fue ese proceso que llevó a San Juan a ser considerada una de las provincias a seguir en cuánto al desarrollo minero?

JLG:- San Juan es una provincia que tiene que hacer minería obligadamente porque somos un gran desierto te diría, de los casi 90000 kilómetros cuadrados que tenemos, solamente un 3% lo usamos para vivir y lo usamos para nuestro complejo agrícola, agroindustrial y la verdad que estamos muy orgullosos de las uvas del vino, del aceite de oliva, las hortalizas de las semillas que se producen en San Juan y hay un complejo agroindustrial formado por esto bastante importante. La actividad turística también la promovimos y mucho, donde San Juan fue una ciudad que pasó a ser top ten y estaba entre las diez ciudades más elegidas para hacer eventos y demás al 2015, cosa que nos costó bastante, pero se pudo hacer y obviamente trabajamos muchísimo también por nuestra industria qué tomó impulso con la promoción industrial, reivindicamos algunos temas que tenían que ver con promocionar también, y la actividad minera que obviamente también potenció industrias que tienen que ver con la minería, cómo industrias textiles, industrias de la alimentación, que a su vez eran la que de alguna manera proveían y eran proveedores de las empresas mineras, con tres proyectos mineros importantes como Veladero, Gualcamayo y cómo fue Casposo en su tiempo, con muchos proyectos más de exploración que estaban en estados avanzados, soy uno de los que piensan que en este San Juan que vivimos en esta zona montañosa nuestra qué es la más densa de todas, San Juan tiene el 80% de su relieve cubierto por montañas, de esos casi 90000 kilómetros cuadrados el 80% es montaña y en la montaña no podemos ni hacer ganadería ni plantar soja ni plantar trigo, pero por suerte esas montañas tienen riquezas guardadas y creo que con esa explotación racional y cumpliendo la sostenibilidad y sustentabilidad que tiene que tener de una actividad totalmente lícita y está la vista de todos que eso es lo más importante y tiene un apoyo social importante.

PGM:- ¿Cuáles son los aspectos que destacaría para haber logrado la licencia social en la provincia?

JLG:- Es fruto fundamentalmente de que muchos proveedores son locales, que la mano de obra nosotros exigíamos que fuese local, de la provincia y de los departamentos dónde están los proyectos mineros cómo Jachal, Iglesias o Calingasta, esto se dio, últimamente hay algunos problemas y con esto hay que volver a las fuentes en cuanto que los proveedores sean locales y creamos un fideicomiso que lo hicimos en acuerdo con las empresas mineras donde la onza de oro valía más de $1.000 en esa época había un fideicomiso en el 1,5% de la facturación que hacían las empresas iba a ese fideicomiso dónde estaba la provincia, las autoridades del departamento, el intendente o quien quisiera el departamento dónde está el proyecto o la zona de influencia y la empresa que aportaba, y entre todos decidíamos qué obras se hacían. Así se han hecho hospitales, escuelas, caminos o agua potable, la verdad que ha sido muy lindo, ¿y que estamos proponiendo ahora? la onza de oro estaba mil dólares, hoy está cerca de los 2.000, estamos proponiendo incrementar precisamente ese porcentaje que va al fondo fiduciario para obras públicas en los departamentos dónde está el proyecto, y que se incremente del 1 y medio al 2 y medio por el valor de la minería qué tiene que ver con el oro y la plata fundamentalmente. Además hubo una baja de un tercio de las retenciones y creemos que estamos en condiciones de poder pedir eso que tendría que ser voluntario porque el acuerdo es voluntario.

PGM: ¿De qué manera han hecho está propuesta?

JLG:- Esta propuesta la hemos hecho a través del partido justicialista a través de los equipos técnicos del partido, como también a través de los equipos técnicos se ha hablado de una compañía Nacional de minería, que sea mixta, que tenga que ver con las provincias, con los municipios también y dónde el Estado nacional tenga partida. Esta es una idea que está dando vueltas hay compañeros que están trabajando en este proyecto y se lo vamos a hacer llegar al ministro de producción en algún momento, para que lo pueda considerar y lo aplique a través de la secretaría de minería. Esta también es una propuesta de los equipos técnicos del Partido Justicialista y me parece que hay que avanzar, como el reclamo para que las empresas se metan y se responsabilicen de explicar qué es la actividad productiva minera, porque por ahí le dan toda la responsabilidad a los Estados tanto nacional como provincial y la verdad que no debería ser así, creo que cada uno de los proyectos tiene que prever partidas de porcentaje para promover la licencia social, para promover y explicar de qué se trata el proyecto, para que la gente lo sepa y que no dejen la inventiva a cualquiera que inventa siempre y dice cosas que no corresponde.

PGM: Desde los equipos técnicos del Partido Justicialista se han organizado seminarios con la participación de todos los sectores para sumar propuestas en una iniciativa que sorprendió gratamente a gran parte del sector, ¿con qué expectativa encaró estos seminarios?

JLG:- Sí es así efectivamente te diría con mucho entusiasmo por qué somos lo que pensamos que el oeste Argentino, la zona cordillerana nuestra, qué tiene una tremenda diferencia en cuanto a desarrollo con el resto del país tiene que reivindicarse con la actividad productiva minera.

PGM: ¿Cree que el presidente piensa de verdad que la minería va a ser un factor preponderante para sacar a Argentina de esta situación económica por la que estamos atravesando?

JLG:- Creo que sí, lo hemos hablado incluso con él alguna vez, con el ministro Kulfas lo he hablado personalmente antes que el asuma como ministro, de hecho él tiene alguna experiencia en este tema porque ha tenido alguna relación con la actividad productiva minera y es bueno que así sea para que los temas que haya que destrabar se destraben, siempre entendiendo que hay que cumplir con todos los parámetros y los requisitos ambientales que se fijen. Esta actividad está muy regulada precisamente por leyes y demás qué tienen que ver con esto, porque hubo un vacío ahí para explicar realmente la sustentabilidad de estos proyectos para tener la licencia social respectiva, recordá qué hay provincias que tienen normas que no permiten el desarrollo de la actividad minera, porque también tienen otras actividades productivas que son importantes. En el caso nuestro – los sanjuaninos – con una tradición y una historia minera, tenemos que seguir trabajando para perfeccionarlo y para darlo a conocer. Te recuerdo que desde la época de Sarmiento, que incluso trajo unos geólogos ingleses para trabajar la minería cuando fue gobernador, le decía al presidente de entonces que lo ayudará que con el desarrollo minero San Juan iba a despegar ya que tenía una visión muy clara de todo esto.

PGM: ¿Qué pasos se deben dar para despejar las dudas que puede tener alguna parte de la sociedad con respecto a la minería?

JLG:- Me parece que hay que caminar por este andarivel, donde digamos la verdad, en el mostrar, el abrir, promover visitas a los establecimientos mineros, el que tenga dudas que venga y vea porque se dicen tantas cosas que nada tienen que ver con la realidad, por lo que este trabajo no puede ser solamente el Estado, ahí es donde tiene que estar el compromiso también de las empresas, que por ahí miran para otro lado y no se ponen en la situación de querer explicar realmente de qué se trata.

PGM:- Otros de los temas que preocupan para el futuro del sector de la minería del país son las reglamentaciones de la ley de glaciares y de humedales, ¿qué opinión tiene al respecto?

JLG:- Creo que hay que hacer una buena reglamentación de la ley de Glaciares, en su momento nosotros obviamente planteamos la inconstitucionalidad especialmente la de un artículo, el artículo que define que es un sistema periglaciar, algo que no está muy claro en la ley, eso genera algunas desconfianzas que son justificables por la redacción de la ley; la corte no se expidió cuando nosotros planteamos esa inconstitucionalidad, es decir, no la aceptó porque dijo que no había perjuicio para nadie, no había un caso concreto y es como que no quedó resuelta, por eso creo que con una reglamentación se puede avanzar en eso. Con respecto a la ley de Humedales no estoy muy metido en el tema, pero indudablemente en función de los incendios que hubieron y demás la zona de la Pampa Húmeda incluso la zona del Delta del Paraná, y toda esa zona, hay que regular esa actividad para defender precisamente. Obviamente que en las zonas cordilleranas son más escasos, pero hay que ser también precisos en esos temas.

PGM: Prensa Geominera cumple sus primeras 250 ediciones, desde donde acompañó el crecimiento de la minería en San Juan, ¿qué mensaje le gustaría dejar con respecto al medio y a la función del periodismo en particular?

JLG: La verdad que les quiero mandar un abrazo grandote por este hecho, nos hemos informado mucho a través de ustedes, mandarle un abrazo grande también a Claudio Gutiérrez editor responsable y amigo. La verdad que son una fuente objetiva de información y lo que el país necesita precisamente, para defender la libertad de prensa, qué es un pilar sin duda de la democracia. Tener medios que digan siempre la verdad y qué no respondan a intereses de parte. Por eso una felicitación grandota y un orgullo que esta actividad productiva tenga un medio que se dedique exclusivamente a esto como son ustedes.

Entrevista: Eduardo Fleming – Fuente Prensa Geominera