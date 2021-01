SHARE ON:

—

Salta (EP), 21 de Ene 2021. Facundo Huidobro a cargo de la conducción de la Cámara de la Minería de Salta contó a Dossier Web que “el 2020 fue muy productivo a pesar de que trabajamos a un 30% de la capacidad”.

En Salta la minería es una actividad económica en crecimiento, con un fuerte respaldo del gobierno muchos capitales ven el potencial que la provincia representa, y es por eso que alrededor de 50 empresas llevan adelante diferentes proyectos.

Si bien el año pasado estuvo marcado por la pandemia del COVID-19, Facundo Huidobro a cargo de la conducción de la Cámara de la Minería de Salta contó a Dossier Web que “el 2020 fue muy productivo a pesar de que trabajamos a un 30% de la capacidad”.

Aseguró que lo que se viene para el 2021 es muy interesante y resaltó que a pesar de las limitaciones a raíz de la pandemia se lograron metas muy importantes para la provincia. “Hemos alcanzado el primer vertido de oro, fue el primero en la historia de Salta”, aseguró destacando que hubo importantes logros en otros proyectos como el litio.

Se logró poner en funcionamiento plantas piloto, inclusive se pudieron realizar las primeras exportaciones 100% salteñas que hasta este momento no se habían logrado. “En el 2020 se comenzó a exportar carbonato de litio o salmuera de litio que es algo muy importante para el sector”.

En Salta hay más de 50 empresas radicadas de las cuales alrededor de 20 están desarrollando proyectos mineros en diferentes etapas, “algunas están en etapas iniciales y otras en el desarrollo de plantas pilotos”.

Sin embargo son aproximadamente 10 las firmas que hoy están en proyectos muy avanzados o en sus primeras etapas de producción. “Hay expectativas importantes de inversiones a futuro”.

Huidobro destaca que en el historial salteño ya se podía apreciar su potencial mineral, “Salta tiene un gran potencial geológico minero para ser desarrollado, hoy se lo ve también en las condiciones políticas que se generan a largo plazo y en ese sentido la provincia ha sabido mantener las reglas del juego y establecer a la minería como una política de estado a través de los diferentes gobiernos, habló desde el 93 cuando surgió la ley de inversiones mineras”.

Lograr un marco de legalidad y confianza no es algo sencillo de construir y sostener, menos en una “Argentina tan cambiante”, sin embargo cree que el esfuerzo que realizó la provincia en ese sentido hoy da sus frutos porque ha convertido a Salta en un lugar propicio para las inversiones. “Estas condiciones alientan a las inversiones. Vivimos hoy en el resultado de años de mantener estas políticas”.

Una de las grandes ventajas de la minería es su potencial para contribuir a las economías regionales y generar puestos de trabajo genuinos, en ese sentido Huidobro cuenta que trabajan mancomunadamente con referentes de economía, trabajo y educación, para propiciar la mano de obra calificada en ese sector específico.

“La minería tiene internalizado el empezar a trabajar con la mano de obra local, en ese sentido Salta necesita mano de obra calificada, esto debido a que no tiene tanta historia en minería”.

Si bien ya están los primeros graduados en la tecnicatura en minería en Campo Quijano, falta aún más, destacando que hay una gran necesidad de ingenieros especializados y técnicos. “Esto muestra la necesidad de prepararnos para lo que se viene y es por eso que la Cámara se reunió en varias oportunidades con los referentes de economía, trabajo y educación para ver las capacidades que más se necesitarían a futuro para potenciarlas desde estas áreas”.

Cuidado del Ambiente

La actividad tiene el gran desafío de poder desarrollarse sin dañar el medioambiente y es por eso que aseguran es un tema que no sólo le compete a la Cámara sino a cada empresa en particular. “Buscamos unificar criterios y con esto somos muy duros, algún error cometido por una empresa a nivel ambiental no sólo lo pagan ellos sino todo el sector, ya que estamos surgiendo como una actividad económica importante y es importante cuidar el ambiente”.

Para llevar transparencia y confianza ellos mismos han propuesto que el gobierno sea quien audite, controle e inspeccione cada proyecto para que se cumpla estrictamente con las medidas sanitarias y ambientales correspondientes para “demostrar que las cosas se están haciendo bien”.

“Es imposible hablar de minería sin tener sustentabilidad desde el punto de vista ambiental”

Es por esto que fue tajante al afirmar que “una empresa minera no puede conseguir ni un solo peso o dólar de financiamiento si no tiene su ambiente en perfecto estado”.

Fuente dossierweb.com.ar