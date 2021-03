—

Río Negro (EP), 17 de Marzo 2021. Junto a otras autoridades recorrieron el sitio de disposición final en Mancha Blanca y Mina Gonzalito, acompañados por los titulares de las áreas de Planificación y Ambiente de la Municipalidad

El Secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, funcionarios de su cartera y autoridades provinciales de Energía, Minería y Ambiente estuvieron en la Localidad y recorrieron el sitio de disposición final en Mancha Blanca y Mina Gonzalito, acompañados por los titulares de las áreas de Planificación y Ambiente de la Municipalidad. En horas de la tarde, mantuvieron una reunión encabezada por el Intendente Municipal, a la que también se invitó a la Multisectorial.

Durante la misma, el Sec. Hensel manifestó que es de su interés resolver el problema de contaminación en San Antonio Oeste resultante de la operación de la fundición de plomo y cinc extraídos de Mina Gonzalito. En particular, respecto de las calles y veredas de las Manzanas 383 y 384 de la planta urbana (que presentan alarmantes concentraciones de metales pesados incluso en superficie) , manifestó haber arribado a la conclusión que “la eficiente y eficaz metodología para intervenir el sitio resulta ser su urbanización, a través de la pavimentación con concreto asfáltico, y el diseño y construcción de veredas con cordón cuneta, todo en forma posterior a la debida intervención ambiental de TAYM, con la remoción de suelo del área mencionada de acuerdo a cota requerida”.

En este sentido, celebramos que las autoridades mineras compartan ahora la posición históricamente sostenida por la Multisectorial respecto de la precariedad e ineficacia de las intervenciones propuestas por la propia Secretaría de Minería en el pasado.

Sin embargo, en lo que hace a la actual propuesta de “urbanización”, preocupa que no se haya definido aún el destino del material a remover, que dada su condición de suelo contaminado, deber ser trasladado hasta un sitio de disposición final. La empresa Taym, avalada por la Secretaría de Minería, ha manifestado reiteradamente desde 2018 que la celda de Mancha Blanca no tiene capacidad para recibir ni siquiera un volumen significativamente menor al que exigiría la ejecución de un pavimento de este tipo. Por ello, se está considerando la posibilidad de ejecutar una nueva celda. que exigiría no sólo un presupuesto importante sino también un plazo de consideración. Pero sin sitio de disposición final para el material a remover, la solución planteada no sería factible.

Así las cosas, si bien se trata de una propuesta superadora de las planteadas por la Secretaría de Minería en el pasado, sin proyecto, ni presupuesto, ni plazos, es sólo una idea preliminar, cuya concreción, al menos por el momento, no puede garantizarse.

El Secretario de Minería comprometió seguir avanzando en el análisis de estos aspectos. Como Multisectorial, quedamos, una vez más, a la espera de novedades.

Fuente Multisectorialplomo.org