Neuquén (EP) 18 de May. – Provincia les propuso a los mineros un salario familiar de emergencia.

Los responsables de la empresa Trident S.A. nuevamente faltaron a la reunión pactada para este viernes, en la que se iba a tratar una posible solución a la situación de los trabajadores de la mina de Andacollo, que reclaman el pago de los salarios adeudados desde el mes de marzo.

Con intervención del Ministerio Público Fiscal como mediador, se firmó un acta donde el gobierno Provincial propone pagar una asignación familiar de emergencia a los trabajadores, durante un período de seis meses retroactivo al mes de marzo.

Enzo Cárdenas, trabajador de la mina, en diálogo con 24/7 Canal de Noticias sostuvo que analizarán la propuesta del gobierno, de acuerdo al monto que se les ofrezca, pero afirmó que también “va a depender qué compromiso toma el Gobierno con esto, porque si nos ha tenido abandonado once días aquí en la ruta, quién nos asegura que después lo cumplan. Nosotros no venimos a buscar limosnas” dijo y afirmó que continuarán presentes sobre la ruta 22 hasta tanto cobren los salarios de marzo y abril.

Los puntos del acta firmada serán tratados el próximo lunes a las 10 de la mañana:

El 1° ya mencionado: Situación social de los trabajadores y sus familias, para lo cual la provincia propone abonar una asignación familiar de emergencia a cada trabajador que resida en la zona de influencia del proyecto minero, por un período de seis meses contando a partir del mes de marzo de 2020, por monto que se está analizando.

2) Cormine continuará por intermedio de la Fiscalía de Estado los trámites en las cuestiones legales y jurídicas respecto del proceso de concurso de acreedores iniciado por la empresa y la rescisión del contrato de concesión notificado por Cormine, invitando a la representación legal de los trabajadores a participar de la estrategia jurídica.

3) La provincia evaluará la forma de dar continuidad del proyecto minero con la posibilidad de incorporar a otras empresas interesadas, situación que requiere un plazo no menor de tres meses, para lo cual también convoca a los representantes de los trabajadores a mantenerse informados a través de la continuidad de la Mesa de diálogo. En este marco, los representantes de los trabajadores solicitan que la eventual continuidad del proyecto contemple la preservación de las fuentes laborales o su correspondiente indemnización. Por otro lado, los representantes provinciales solicitan el cese de las medidas de fuerza que en la actualidad se mantienen. Los representantes de los trabajadores manifiestan que se levantarán las medidas de fuerza una vez que se pueda arribar a un acuerdo, solicitando un cuarto intermedio para trasladar la propuesta a sus representados, por lo que se fija un nuevo encuentro para el día lunes 18 de mayo a las 10 horas. Se deja abierta la posibilidad de anticipar dicha reunión en función de las comunicaciones que se realicen entre las partes y el mediador.

Estuvieron presentes en la reunión en representación de los trabajadores, Gustavo Sepúlveda, Secretario General de AOMA, Javier Montañez, Secretario Adjunto, y el delegado Walter Rasso, conjuntamente con el asesor letrado Dr. Bruno Bonetti; por la Provincia del Neuquén, la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo; el ministro de Energía y Recursos Naturales, Alejandro Monteiro, el secretario de estado de interior, Osvaldo Llancafilo, Martín Irigoyen, Presidente de Cormine, José Seguel, Subsecretario de Trabajo; asistiendo también mediante videoconferencia el intendente de la ciudad de Andacollo, Manuel San Martin.

Los mineros continúan el reclamo en la ciudad de Neuquén

Unos 30 mineros llegaron hasta la ciudad de Neuquén este sábado al mediodía, para continuar en la Ciudad Judicial el reclamo que comenzó hace doce días, luego de que la empresa Trident Southern Explorations no cumpliera con el acuerdo y no abonara los sueldos adeudados a los trabajadores.

Ayer viernes estaba prevista una reunión en la que participarían los responsables de la empresa, pero otra vez estuvieron ausentes, por lo que se acordó una mesa de diálogo entre la Provincia y el sindicato que representa a los trabajadores de Andacollo, en la que se les propuso un subsidio de emergencia de 20.000 pesos.

Si bien la propuesta iba a ser analizada por los mineros, anticiparon que no sería una oferta viable, “el Gobierno no está siendo serio en una propuesta y una salida de fondo a nuestro problema”, afirmó Javier Montañez, delegado de los mineros por 24/7 Canal de Noticias, y remarcó que no aceptan un subsidio como respuesta, por lo que hasta que no se les paguen los sueldos y obtengan una propuesta concreta sobre el futuro laboral para los 240 trabajadores, continuarán los reclamos en la ruta 22 en Arroyito y en la Ciudad Judicial en la capital neuquina.