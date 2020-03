SHARE ON:

—

San Juan (EP) 26 de Mar. – El ministro de Minería de San Juan aseguró que de no mediar inconvenientes climáticos la actividad minera puede volver a reactivarse tan solo en 15 días, una vez que se levante la cuarentena, que por el momento tiene un final incierto, teniendo en cuenta que los máximos picos de Covid-19 todavía no se dan según los epidemiólogos.

“Si están los recurso para empezar a trabajar, y el tiempo no acompaña porque puede estar nevando la cordillera y lo que impediría que suban muchos obreros, calculo que en 15 días podemos estar trabajando al mismo ritmo que antes de que se dictamine la cuarentena”, explicó a este medio el ministro de Minería.

Si bien algunas industrias mineras se han frenado al todo, muchas mantienen trabajadores para no perder la operatividad.

Astudillo explicó que las caleras que no están vendiendo su producto a las plantas potabilizadoras, mantienen sus hornos prendidos con el mínimo de personal posible. En Veladero y Gualcamayo hay que esperar algunos días para subir obreros, “pero hay otras industrias mineras como las marmoleras, que son mecánicas y apenas se levante la cuarentena, es cuestión de levantar una perilla y las sierras ya empiezan a cortar el travertino”.

“El impacto económico será fuerte, pero vale la pena”

Astudillo no quiso ni siquiera poner énfasis en las perdidas que se van a generar en la industria minera con este paráte porque destacó que lo más importante es la salud de los sanjuaninos y aseguró que el Gobierno y las empresas lo entienden así.

“El impacto va a ser bestial, no sabemos si esto va a durar una semana más, si se acabara o se empezará una cuarentena más difícil y el impacto económico será muy grande, pero si no ponemos todos y en lo que está haciendo el Ministerio de Salud, va a ser peor. De nada sirve ganar un montón de millones de dólares, si te enfermas y no te puedo curar”, aseveró el funcionario provincial, quien destaco que, “el Gobierno hace todo lo posible para cuidar la salud de la población que es lo más importante ahora”.

Diario El Zonda