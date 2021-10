—

Chubut (EP), 06 de octubre 2021. Así lo indicó Ricardo Zarandón en entrevista al medio especializado, Panorama Minero.

Ricardo Zarandón, director general de Pan American Silver Argentina manifestó que “Navidad implicaría un impacto positivo en la realidad económica y social de Chubut”.

Pan American Silver – empresa minera canadiense con 27 años de trayectoria en la construcción y operación de minas de manera responsable y de creciente producción – tiene presencia en la provincia de Santa Cruz, a través de la mina Manantial Espejo y en Chubut, con la propiedad del proyecto Navidad.

Durante la pandemia, la compañía debió adaptar rápidamente su funcionamiento a las restricciones y protocolos definidos por las autoridades. Además, como sector industrial esencial desarrollaron protocolos específicos que funcionaron como auto-regulación. De esta manera, lograron reorganizar las funciones cumpliendo con las nuevas exigencias y continuando las operaciones de la empresa de forma segura y preservando la salud de los colaboradores.

En el 2020, Santa Cruz particularmente, hubo días de retraso de producción debido a la pandemia, lo que implicó que las operaciones de la empresa se suspendieran tras los confinamientos obligatorios implementados por dicha jurisdicción. Esto impactó en las tasas de producción, por lo que fue necesario ajustar pronósticos y presupuestos que pudieron ser solventados por la casa matriz ubicada en Canadá.

Ante esta situación y encontrándose en su etapa de cierre, el objetivo de Manantial Espejo es estabilizar la operación y cumplir con los pronósticos pactados que fueron presentados ante las autoridades provinciales en el plan de cierre programado para 2015.

En ese sentido, los depósitos COSE y Joaquín no hubieran podido desarrollarse si no fuera porque se procesan sus minerales en la Planta Industrial de la mina Manantial Espejo. Este tipo de aprovechamientos son sustanciales para darle a depósitos menores la oportunidad de transformarse en trabajo, desarrollo y contratación de proveedores y generación de valor.

Mientras tanto, en Chubut, la empresa está presente desde hace más de 10 años, cuando adquirió los derechos del Proyecto Navidad, un yacimiento de plata. Desde ese entonces comenzaron a dialogar con las comunidades de la Meseta Central de la Provincia, estableciendo un vínculo constructivo con sus pobladores y evaluando la situación de la zona para la implementación de programas y acciones puntuales que ayuden a crear mejoras incrementales en la calidad de vida.

Según Ricardo Zarandón, director ejecutivo de Pan American Silver Argentina, “Navidad implicaría un impacto positivo en la realidad económica y social de Chubut. Si bien un único proyecto minero no cambiará de un día para el otro la realidad de una provincia, sí puede significar una mejora económica importante en su área de influencia, en este caso la Meseta Central Chubutense, una zona que desde hace décadas busca consolidar un entramado productivo que permita frenar el desarraigo y generar expectativas de un mejor futuro para sus pobladores”.

En Chubut, los principales ejes de trabajo del programa de Sostenibilidad Social son inclusión y diversidad, desarrollo local, salud, educación y deporte. Particularmente en el marco del COVID-19, Pan American Silver Argentina acompañó a las instituciones de la zona (comunas, escuelas, hospitales, centros de salud, etc.) realizando aportes de insumos hospitalarios y de protección personal. Un claro ejemplo fue la donación de 10 cascos de ventilación no invasiva para pacientes diagnosticados con COVID-19 y kits sanitarios que contenían elementos de protección como camisolines, barbijos microbianos con hilos de plata, mamelucos, máscaras faciales, guantes de látex e insumos como alcohol en gel, gasas y vendas. Además, se realizaron entregas de alimentos y leña -siempre en coordinación con las autoridades correspondientes-, particularmente en las zonas rurales, recordando que son pueblos que tienen, aún en el siglo XXI, muchos pobladores que se calefaccionan a leña.

En un contexto provincial en el que la minería está prohibida bajo la Ley 5.001, la compañía sólo ha realizado trabajos de exploración y actualizado los estudios ambientales en relación con la fauna, flora, aire, suelo y agua de la zona para poder trabajar en las líneas de base. Asimismo, han entablado un dialogo respetuoso y permanente con todos los grupos de interés de las comunidades cercanas al proyecto Navidad.

La empresa prevé una inversión total del proyecto Navidad superior a US$1.000 millones y generaría en promedio -por los 18 años de vida útil estimados de la mina- más de US$170 millones en salarios y compras de bienes y servicios. El 70% de la inversión inicial -se proyecta- será a compras de proveedores locales y regionales.

Además, calculan que Navidad podría generar aproximadamente US$350 millones anuales en exportaciones, desde el puerto provincial, y la creación de más de 2.500 puestos de empleo registrado directo e indirecto durante los 18 años de vida útil estimada. A los que habrá que sumarle dos años de construcción con un impacto positivo aún mucho mayor en cantidad de empleos indirectos: aproximadamente 4.000. Todo ello implicará la progresiva diversificación productiva de la economía regional y provincial fomentando el desarrollo de proveedores y aumentando la cadena de valor minera.

Para el ejecutivo de Pan American Silver, “la discusión que debemos darnos no es minería sí o minería no, sino cómo hacer minería. Una actividad productiva como la minería daría una opción de arraigo a la población de la Meseta, y ayudaría a construir y mejorar tanto la infraestructura económica como social, es decir escuelas, centros de salud, centros comunitarios. Favorecería el acceso a conocimientos e induciría la aparición de especialidades profesionales que de otro modo no existirían”. Además, añadió, “la Meseta es una región postergada en la Provincia de Chubut. La provisión de energía eléctrica de las comunidades proviene de motores diésel (no están conectadas por líneas de transmisión eléctrica de alta tensión al Sistema Argentino de Interconexión -SADI-), necesitan en muchos casos leña para calefaccionarse, y recién hace un año tienen una conexión de internet medianamente estable. Esta es la realidad de una región que lucha por su desarrollo, por un futuro mejor. Creo que son voces para escuchar en primera persona”.

Al finalizar, Zarandón aseguró, “en Chubut el proyecto Navidad se adecuará a todas las normas ambientales, no afectará al curso del Río Chubut (el proyecto ni siquiera se encuentra en su cuenca), no utilizará cianuro, y respetará el diálogo e integración comunitaria.

Prensa Pan American Silver Arg