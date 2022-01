—

Santa Cruz (EP), 13 de enero 2022. La mina Cap-Oeste Sur Este (COSE) de Pan American Silver en Santa Cruz, Argentina, ocupa el segundo lugar, con reservas de mineral valoradas en US $ 1.606 por tonelada, totalizando US $ 60 millones.

Las operaciones de Pan American Silver en Santa Cruz, Argentina, comprenden la mina subterránea y la planta de procesamiento de Manantial Espejo y las propiedades de Joaquín y COSE; dos minas de plata de alta ley. Además, es dueña del proyecto Navidad en Chubut.

En tercer lugar, se encuentra la mina de estaño Bisie de Alphamin Resources en la República Democrática del Congo, que registró una producción récord en el último trimestre de 2020, con reservas de mineral valoradas en 1.560 dólares por tonelada, por un total de 5.200 millones de dólares. El cuarto lugar es para la mina de plata Bellekeno de Alexco Resource en el territorio canadiense de Yukon, uno de los cuatro depósitos que componen su operación Keno Hill. Las reservas en Bellekeno están valoradas en 1314 dólares EE.UU. por tonelada por un valor total de 20 millones de dólares EE.UU.

Kirkland Lake Gold, que anunció recientemente que se fusionará con Agnico Eagle Mines, ocupa dos lugares en la lista de los diez primeros, con su mina de oro Macassa en Ontario y la mina de oro Fosterville en Australia en el quinto y sexto lugar, respectivamente. Macassa tiene reservas de mineral valoradas en US $ 1,121 por tonelada por un valor total de US $ 4,3 mil millones, mientras que las reservas de Fosterville están valoradas en US $ 915 por tonelada para un total de US $ 5,5 mil millones.

En séptimo lugar se encuentra la mina de zinc Shaimerden de Glencore en Kazajstán, con reservas de mineral valoradas en 874,7 millones de dólares por un valor total de 1,100 millones de dólares. Alexco Resource toma otro lugar con su depósito de plata Flame and Moth en Keno Hill con reservas valoradas en US $ 846,9 por tonelada, por un valor total de US $ 610 millones.

Completando los diez primeros se encuentran la mina de plata y zinc Greens Creek de Hecla Mining en Alaska con reservas de mineral valoradas en 844 dólares por tonelada por un valor total de 6.900 millones de dólares. Western Areas Spotted Quoll mina de níquel en Australia con reservas de mineral valoradas en 821 dólares por tonelada, un valor total de 1.300 millones de dólares.

