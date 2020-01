—

Buenos Aires (EP) 21 de Ene. – El litio será protagonista del aumento de ventas al exterior según el informe elaborado por la consultora Abeceb. Durante 2019, la plata y el alza de los precios de los metales preciosos hicieron crecer solo un 1% la exportación minera respecto del año anterior.

Expectativa. El informe económico realizado por Abeceb indica que la exportación de minerales a nivel nacional aumentará un 3,9% en 2020 en relación al 1% del 2019.

Un informe elaborado recientemente por la reconocida consultora Abeceb indicó que en 2020 la exportación de mineral desde Argentina al exterior aumentará casi un 4% gracias a las buenas perspectivas del litio, quien será el protagonista principal de las ventas metalíferas.

Sin embargo, y más allá del difícil año que atravesó la industria nacional, las exportaciones mineras pudieron incrementarse levemente en 2019 respecto del año anterior, gracias a la mayor producción de plata y al aumento en el precio de los metales preciosos.

Las cifras indican que el año pasado cerró con ventas externas por US$ 3.745 millones, una mejora del 1% frente a 2018, con un claro predominio de las exportaciones de oro, que significaron ingresos por US$ 2.165 millones.

A su vez, para 2020, la tendencia es el alza, ya que la proyección es que las exportaciones puedan alcanzar los US$ 3.808 millones, lo que representa un incremento de 3,9 %, con ventas de oro por US$ 2,281 millones, de plata por US$ 553 millones y de litio por US$ 455 millones, entre los principales minerales.

Los registros indican que en los primeros nueve meses del año 2019, los mejores precios promedios de la plata, sumado al impulso por las ventas de Cerro Moro, determinaron que las exportaciones en dólares mostraran aumentos del 53,3%, por mayores envíos tanto de plata en bruto (25%) como minerales de plata (44%).

Por su parte, las menores exportaciones de oro (-0,23%) en el acumulado hasta septiembre se debieron a una menor producción interna (-12,71%) que estuvo atenuada por la fuerte suba de los precios internacionales.

Cabe recordar que el proceso de cierre de Alumbrera afectó las ventas de concentrado de cobre a lo largo de 2018 y 2019, explicando la baja a cero de las exportaciones para los primeros meses del año pasado, frente a los US$ 159 millones del periodo anterior.

Por su parte, en el acumulado del año se mantuvo la mala performance del litio con menores cantidades producidas y especialmente menores precios, lo que generó que en los primeros nueve meses, las exportaciones de 2019 hayan caído un 35,71% interanual en valores.

El informe aclaró que en cuanto al litio, la merma en los precios internacionales traccionó hacia abajo el desempeño del sector en el 2019, como consecuencia de una mayor oferta a nivel mundial y una menor demanda por parte de China. Pero a partir de 2020, la entrada de nuevos proyectos y la ampliación de los existentes determinarían que el litio sea el principal motor de las exportaciones mineras.

A partir de las proyecciones para el presente año, se anticipa que el PBI minero medido en términos constantes tendrá una caída del 10% del valor agregado minero, y en términos corrientes, el valor agregado de la minería representará cerca de un 0,8% del total de la economía.

En cuanto a la presión tributaria, el informe indica que durante 2019 el aporte minero alcanzó los $39.710 millones, un 82,3% más que el año anterior, de los cuales, $8.326 millones fueron hacia las provincias y $31.384 millones a la Nación.

Este aumento del 82,3% de la recaudación está explicado por la devaluación del peso y la reincorporación de las retenciones a las exportaciones, y se estima que en el 2019 los derechos de exportación representaron el 33% del total recaudado desde el sector minero.

CIFRAS

3.745 son los millones de dólares de ventas externas de minerales con los que cerró el 2019.

2.281 son los millones de dólares que se prevé exportará Argentina en mineral de oro en 2020.

Catamarca y Salta acordaron promover la actividad minera

En Buenos Aires se desarrolló recientemente una reunión que pondría la piedra fundacional para avanzar en la resolución del conflicto existente entre Catamarca y Salta por dos cuestiones vinculadas entre sí: la minería y los límites de ambas provincias.

El gobernador Raúl Jalil junto a su par de Salta, Gustavo Sáenz, fueron recibidos por el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, para poner en marcha un convenio de comisión de límites entre ambos distritos con el objetivo de potenciar el perfil productivo del territorio que tienen en común.

El funcionario nacional, quien estuvo acompañado de la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, aseguró que “el trabajo conjunto entre la Nación y las provincias es una de las prioridades que fijó el presidente Alberto Fernández y la Argentina que queremos construir la vamos a hacer sobre la base de este modelo, dejando de lado egoísmos personales y priorizando el bien común”.

El citado convenio tiene el objeto de coordinar esfuerzos y acciones entre ambas provincias, con el fin de promover el desarrollo sustentable y brindar seguridad jurídica a las futuras inversiones en materia minera. La disputa por los límites viene de larga data remontándose a 1943.

Desde allí a esta parte hubo una serie de planteos judiciales. El último fue en diciembre del 2007, cuando la Provincia presentó una medida cautelar ante la Suprema Corte entendiendo que Salta avanzaba sobre el territorio a través de concesiones mineras, puntualmente en el Salar de Diablillos. En el 2015, el máximo tribunal de Justicia se declaró incompetente para resolver y dictaminó que fuera el Congreso Nacional el que estableciera los límites entre Antofagasta de la Sierra y el departamento salteño Los Andes.

Fuente: El Esquiú – Diario de Cuyo