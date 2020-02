SHARE ON:

Santa Cruz (EP) 09 de Feb. – El administrador de UNEPOSC Puerto Deseado Jorge Fresco, consultado por el noticiero Puerto de Noticias, confirmó que a partir del martes «recibimos la primera carga de cinco contenedores conteniendo cianuro con destino a la minera de Cerro Vanguardia».

«Está el despliegue de gente y personal que hay, es todo personal que está preparado y capacitado para este plan de contingencia; se hace una descarga especial midiendo que no haya ningún tipo de accidente y no haya ninguna persona que no tenga nada que ver con la operación dentro del lugar» afirmó Fresco y aseguró «tenés desde el estibador como el principal quien es el que engancha, empresa de estiba, transporte, una empresa de control de derrames y de cualquier tipo de contingencia y además esta aduana, Prefectura y puerto».

El administrador enfatizó «yo pienso en cargas independientemente del tipo de carga que contenga cada contenedor. En este caso es una carga especial, que tiene que tener un cuidado especial por lo tanto se toman medidas para cualquier tipo de prevención, pero nosotros lo que manejamos son cargas», corroborando que «este es el primer embarque, normalmente en invierno no se opera con mercancías peligrosas no están habilitadas para la ruta, en septiembre seria el inicio de que todas las mineras empiecen a operar con nosotros por acá».

Fresco puntualizó que «el cianuro nunca dejo de entrar al país, nunca dejo de entrar a Santa Cruz, tenía una ruta compleja que era desde Punta Arenas transitar toda la ruta 3 hasta Caleta Olivia y de allí llegar al destino minero. Realmente perder la carga por una cuestión de logística no lo amerita, el puerto logró la habilitación que necesitaba y hoy está disponible para poder operar con esta carga, después ya es una cuestión de decisión logística, calculo que las mineras por una cuestión de costos de transporte van a optar por trabajar con nosotros».

Fuente TN Río Gallegos