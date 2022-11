SHARE ON:

—

Santa Cruz (EP), 9 de Nov 2022. Río Turbio y 28 de Noviembre avanzan con el pedido de destitución del coordinador de YCRT.

En los Concejos Deliberantes de ambas localidades de la Cuenca Carbonífera girará un proyecto de Resolución para solicitar la desafectación del ingeniero Eduardo Vilchez. La iniciativa ya había sido planteada el mes pasado por el sindicato de Luz y Fuerza.

El jueves pasado el concejal de Río Turbio Carlos Godoy presentó ante el HDC de su localidad un proyecto de resolución en el que pide a la intervención de YCRT por la destitución de su coordinador general, Eduardo Vilchez. La iniciativa del edil va en línea con una carta abierta que hace menos de un mes habían publicado desde el sindicato de Luz y Fuerza en el que denunciaban la mala administración, aprietes y amenazas por parte del coordinador hacia los trabajadores y la dirigencia del gremio.

Y es que el conflicto entre la coordinación de la carbonera y los sindicatos ya toco la esfera política. Tanto, que hasta el intendente de Río Turbio, Dario Menna, tuvo que salir a expresarse en contra de Vilchez. “Cuando no hay respeto a las autoridades elegidas por el voto popular, se complica todo. Justamente, lo que le falta al Ingeniero Vilchez es respeto a los trabajadores, al Intendente, a los legisladores y sobre todo a la comunidad”, señaló el jefe comunal, que también menciono que hace casi un año no mantiene diálogo con el coordinador: “es muy difícil tener un diálogo con una persona así de cerrada, lo hemos intentado un montón de veces y no hay caso”.

Sobre esa línea, el intendente destacó el trabajo de Aníbal Fernández cuando estuvo al frente de la intervención, pero desde que se fue y asumió en el rol German Arribas “cambió todo, llegó una persona que se cree dueño de la empresa, cuando la empresa es en realidad de los trabajadores”.

En relación al proyecto presentado el jueves, se acordó una consulta con los demás gremios (ATE, APS, La Fraternidad), para que el pedido tenga más peso y una vez aprobado, se gire al Concejo Deliberante de 28 de noviembre.

Fuente https://www.lateclapatagonia.com.ar

Fotografía La Izquierda Diario