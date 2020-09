SHARE ON:

Santa Cruz (EP), 05 de septiembre 2020. Lo aseguró el secretario general de la Asociación Obrera Minera de Argentina (AOMA) en Santa Cruz, Javier Castro. Se refirió además a la situación de Chubut con respecto a la actividad: “Conociendo el potencial minero que tiene la Meseta, es una pena que no pueda desarrollarse, mucho más aun en una situación de crisis”.

Javier Castro, secretario general de la Asociación Obrera Minera de Argentina (AOMA) en Santa Cruz, aseguró que, pese a la recesión del país, la actividad minera creció. Al ser declarado servicio esencial, en estos meses de cuarentena nunca se paró sino todo lo contrario: se incorporó mayor personal.

Castro reseñó que hay 18 mil salarios que dependen exclusivamente de la minería en Santa Cruz. Existen 8 mil trabajadores afiliados a AOMA y 10 mil personas que trabajan de manera indirecta en actividades complementarias. Afirmó que la minería genera los sueldos más altos de la industria, que van desde $80 mil a $200 mil.

“En Santa Cruz seguimos trabajando y rindiendo exámenes con los protocolos que se van ajustando, se van ampliando. Somos conscientes que eso no significa que vamos a tener inmunidad. En algún momento nos va a llegar el COVID. Hemos tenido casos aislados, pero de gente que venía de otras provincias y, como al llegar debían hacer cuarentena, directamente se los aisló”, explicó el sindicalista respecto a cómo se trabaja desde que se declaró la cuarentena en marzo.

Sostuvo que es vital el trabajo en equipo entre las empresas y el sindicato. “Nosotros hemos tomado el toro por las astas desde el ámbito sindical, el Gobierno Provincial y las empresas. Cuando se decidió que fuéramos una actividad esencial, decidimos hacer las cosas bien, por lo que trabajamos complementariamente cada uno desde su rol”, señaló.

Más empleo

Castro recalcó que, en estos 6 meses, la minería no mermó su actividad, no hubo despidos ni descuentos a los trabajadores. Todo lo contrario: sigue ingresando más personal al sector.

“Hemos hecho acuerdos mutuos entre la Cámara Empresaria y el Sindicato para que haya ingresos eventuales, supliendo a la gente que no puede ir a trabajar. Es un equipo fuerte, uniforme, que trabaja con el mismo objetivo: el desarrollo de la actividad. Es necesaria la generación de ingresos genuinos para el Estado porque se van a necesitar y mucho. Además, las familias mineras de Santa Cruz siguen percibiendo el salario completo y concretando los desarrollos de cada localidad”, comentó.

A su vez, indicó que, ante el escenario económico nacional, el sector minero está “dentro de una burbuja” y “goza de buena salud”. Sin embargo, explicó que dicha situación no es casualidad sino causalidad: “Nos hemos preocupado y ocupado de la problemática, y no solo no ha habido despidos, sino que increíblemente en esta época estamos generando acuerdos sindicales para que ingrese más gente a trabajar. En plena crisis del país, el sector se amplía”.

Chubut

“Sigo muy de cerca la problemática de Chubut, que existe hace muchos años. Es una provincia vecina y, conociendo el potencial minero que tiene la Meseta, es una pena que no pueda desarrollarse, mucho más aun en una situación de crisis. Me parece una desidia impresionante”, indicó el dirigente sindical.

En este contexto indicó que “en Santa Cruz hace 23 años se desarrolla la minería sin ninguna de las tantas problemáticas que aducen quienes no quieren minería: contaminación, envenenamiento, etcétera. Lo nuestro es genuino. En esto de crecer, seguramente habrá cosas para mejorar. No es la panacea la industria; tiene errores como muchas otras, pero lo importante es que se trabaja seriamente buscando lo mejor para todos los sectores y eso es redituable en la sociedad”.

Sin embargo, Castro dijo que “es una pena” que la minería llegue a Chubut por la desesperación laboral de los habitantes de la Meseta. “Si es el único camino, y tiene que llegar por ese motivo que llegue, pero no me parece justo porque es una industria noble, que brinda oportunidades para todos”, dijo.

Agregó que “muchísimas personas acá han prosperado, ganan los mejores sueldos de la industria de la provincia de Santa Cruz, han generado futuro para sus familias y se han hecho profesionales. Me gustaría que llegue por esas cualidades y no por la desesperación y la necesidad. Ojalá se pueda desarrollar porque el tiempo nos da la razón de que se pueden hacer las cosas bien. Hay que controlarla, no hay que permitirle al sector empresarial que haga lo que quiera. Todo tiene que trabajarse en equipo”.

Finalmente destacó que la actividad minera es la única que posee una ley de seguridad medioambiental, es decir una ley específica para el sector. “No hay nada mejor que eso para aplicar la reglamentación vigente y las necesidades que se vayan suscitando. Se hacen controles y se van mejorando”, concluyó.