Salta (EP), 09 de diciembre 2021. La tecnicatura se encuentra en Campo Quijano y es la única oferta educativa de ese tipo en Salta. Hasta asisten estudiantes de otras provincias. Para ingresar al cursado de la tecnicatura se deben rendir dos evaluaciones.

Desde este lunes y hasta el viernes próximo está abierta la posibilidad de inscribirse en la tecnicatura de Minería, que se dicta en Campo Quijano, que es la única oferta educativa de este tipo en la provincia. Los interesados deben presentarse de 14 a 18 en la sede de la carrera, que está ubicada en Buenos Aires 357 de la ciudad del «Portal de los Andes».

La capacitación dura tres años, depende del Ministerio de Educación de la Provincia y otorga el título de Técnico Minero. Según explicaron desde el establecimiento, los estudiantes adquirirán «conocimientos teóricos y prácticos tanto referidos a los recursos mineros como a las técnicas que se aplican para llegar al objetivo final, la obtención del metal, mineral o roca necesarios para el desarrollo de la industria».

Gran parte de la carrera se desarrolla con viajes de campo a proyectos mineros y la participación en prácticas en empresas e instituciones estatales vinculadas a la industria minera, lo cual le brinda a los alumnos y alumnas la posibilidad de experimentar «in situ» lo que serán sus posibles futuros laborales.

Desde que se abrió esta oferta educativa, en 2013, se graduaron 58 estudiantes, de los cuales el 60% ya tiene trabajo en la industria minera. Algunos incluso fueron contratados mientras estaban cursando la capacitación.

Para el ciclo 2021 se inscribieron unos 220 estudiantes en la tecnicatura, de los cuales quedaron 85, tras rendir un examen de ingreso y otro tras un curso nivelatorio. El 35% de los estudiantes son del departamento Rosario de Lerma, el resto es de la capital salteña, Cerrillos, Metán y de otras provincias como Jujuy y Catamarca.

Prácticas

Entre los conocimientos que ofrece la tecnicatura en Minería, los principales están diseñados a través de prácticas profesionalizantes con las que se busca vincular y afianzar los conceptos teóricos que se brindan.

«Representan un hito fundamental, por lo que la institución educativa debe garantizar que en algún momento de su trayectoria el estudiante tenga la posibilidad de realizarlas en un área acorde con su futuro ámbito laboral. Esto es especialmente importante en la industria minera, ya que por lo general se desarrolla en lugares remotos e implica exigencias físicas y emocionales relacionadas al desarraigo y al aislamiento geográfico y social», explicó Carolina Mazzieri, quien es coordinadora y docente de la carrera en Campo Quijano.

«La realización de prácticas profesionalizantes garantiza que el futuro técnico adquiera competencias no solo en el saber hacer, sino también en el saber estar. Esto implica el desarrollo, no solo de habilidades duras (ligadas al conocimiento específico de la disciplina), sino también, y muy especialmente, habilidades blandas o transversales (conocimientos no específicos, vinculados a cuestiones actitudinales, emocionales y comunicacionales)», dijo.

Asimismo, la experiencia se incorpora al currículum laborales de los futuros técnicos mineros.

