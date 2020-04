SHARE ON:

San Juan (EP) 08 de Abr. – Representantes de las cámaras empresariales y gremios coordinan junto a la cartera minera acciones conjuntas para intensificar los controles de salud frente al coronavirus.

El ministro de Minería, Ing. Carlos Astudillo, recibió a representantes de los sectores que forman parte de la cadena de valor minero para avanzar en acciones conjuntas que permitan resguardar la salud de todos los trabajadores frente al COVID-19. En el encuentro se escucharon las distintas propuestas e inquietudes con el fin de garantizar la minería como servicio esencial, resguardar las fuentes de trabajo y a su vez asegurar las condiciones de bioseguridad en cada emprendimiento minero. Participaron de la reunión AOMA, ASIJEMIN, CASEMI, GEMERA y Cámara Minera de San Juan.

En este sentido el ministro recordó: “Venimos teniendo reuniones con todos los sectores que conforman la actividad minera de San Juan porque todas las acciones a coordinar deben ser en conjunto y respetando siempre los protocolos impartidos por el Ministerio de Salud provincial y nacional”, remarcó el titular de la cartera minera. Además, agregó que “la mano de obra se debe cuidar y si es posible aumentar la contratación local, ya sea de trabajadores como de proveedores”, manifestó Astudillo.

Durante el encuentro, Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera de San Juan, indicó que desde las empresas están “aumentando la frecuencia de la limpieza y desinfección en los lugares de trabajo y estadía del personal. La salud siempre ha sido un tema prioritario y hoy estamos intensificando nuestra labor para asegurar que las condiciones de bioseguridad sean las óptimas. Además estamos siguiendo todos los protocolos recomendados por las autoridades de la provincia y del país”, manifestó el geólogo.

Por su parte Ricardo Martínez, presidente del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras (GEMERA) expresó su deseo de colaborar con las comunidades si desde el ministerio así lo desean: “De nuestra parte hay total disposición para cuando nos soliciten ayudar o trabajar en conjunto con los departamentos donde estamos trabajando, ya que vemos que desde todos los sectores de la sociedad están aportando un grano de arena ante las contingencias provocadas por esta pandemia”, expuso.

En este sentido también Marcelo Mena, de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera (ASIJEMIN) aportó que “la minería no solo produce minerales metalíferos o no metalíferos, el aparato productivo minero es un esfuerzo compartido de toda la sociedad, por eso es importante garantizar las fuentes de trabajo, pero en este caso aún más importante que se garantice la salud de los trabajadores para no provocar una crisis mayor y poder salir de esto en conjunto, entre todos”.

Servicio Informativo Gobierno de San Juan